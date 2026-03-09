Малки червени пъпки по нежното бебешко личице. В повечето случаи това е бебешко акне — изключително разпространено и напълно безвредно кожно състояние при новородени.
Някои бебета се раждат с пъпки или петна по кожата, а други развиват акне през първите няколко седмици от живота си.
Състоянието е безвредно и обикновено изчезва само без лечение, но е добре да научите причините за появата му, как изглежда и кога е нужна консултация с педиатър.
Какво представлява бебешкото акне?
Бебешкото акне (известно още като неонатално акне или неонатална цефална пустулоза) е краткотрайно кожно заболяване, което причинява обриви по лицето или гърдите на бебето.
Според данни на Cleveland Clinic, един от водещите академични медицински центрове в света, това състояние засяга почти 20% от всички здрави новородени — т.е. повече от всяко пето бебе.
Важно е да се прави разлика между бебешко акне и инфантилно акне. Бебешкото акне се появява средно около 2-та седмица от живота и изчезва от само себе си. Инфантилното акне се развива между 2-ия месец и 1-ата година и може да изисква по-продължително лечение.
Как изглежда бебешкото акне: Симптоми и засегнати зони
Бебешкото акне може да е налице още при раждането или да се появи преди бебето да навърши 2 месеца. Симптомите включват:
- Малки, червени до лилави подути точки (папули)
- Гнойни пъпки (пустули)
- Липса на черни точки (за разлика от юношеското акне)
Засегнатите зони най-често включват:
- Бузите, носа, челото и брадичката
- Скалпа и шията
- Гърдите и гърба
Акнето може да изглежда по-изразено, когато бебето плаче.
Причини за бебешко акне: Защо се появява?
Точната причина за бебешкото акне все още не е напълно изяснена. Специалистите предполагат, че водеща роля играят хормоналните промени по времето на раждането и в първите седмици от живота.
Хормоните, преминали от плацентата към бебето, могат да повлияят на производството на себум — мазна субстанция, която кожните жлези произвеждат за защита на кожата. Когато себумът е в излишък, порите се запушват и се появяват пъпки.
Кърменето причинява ли бебешко акне?
Възможно е хормоните в кърмата да оказват влияние върху хормоните на бебето и косвено да допринасят за акне. Важно е обаче да се подчертае: бебешкото акне не е причина да спирате кърменето. Това е временно и безвредно състояние, което минава само.
Целувките причиняват ли акне?
Не — нежните целувки по бузките на бебето не причиняват бебешко акне. Акнето е резултат от вътрешни хормонални промени, не от външни контакти.
Лечение на бебешко акне: Какво помага?
Добрата новина е, че бебешкото акне в повечето случаи изчезва само — без никакво лечение, в рамките на няколко дни до няколко седмици. Ако обаче акнето не отминава или се влошава, педиатърът може да препоръча:
- Противогъбичен крем
- Кортикостероид
Домашни грижи — какво можете да направите
Преди да прилагате какъвто и да е продукт, консултирайте се с педиатър. Специалистите препоръчват следните дейности:
- Измивайте нежно кожата на бебето с топла вода — без търкане
- Подсушавайте чрез попиване, не с триене
- Избягвайте лосиони и масла, които могат да запушат порите
- Почиствайте незабавно остатъците от храна, повръщане или слюнка от кожата
- Не изстисквайте пъпките — това може да раздразни чувствителната кожа
Кога да се обърнете към педиатър?
Бебешкото акне е безвредно, но има ситуации, в които трябва да се консултирате с лекар:
- Акнето не изчезва след 4–6 седмици
- Появяват се мехури или лющене на кожата
- Бебето е раздразнително, има температура или затруднения при хранене
- Акнето се появява след 2-ия месец — тогава може да се касае за инфантилно акне
Бебешкото акне е изключително често срещано и в повечето случаи напълно безобидно състояние, което засяга всяко пето новородено.
Въпреки че появата на пъпки по нежната бебешка кожа може да бъде тревожна за родителите, важно е да се помни, че това е временен процес, свързан с хормоналната адаптация на организма.
Ако забележите, че обривът не преминава след втория месец, появят се мехури или бебето проявява признаци на дискомфорт и температура, не отлагайте прегледа. Консултирайте се с Вашия педиатър, за да изключите по-сериозни кожни състояния и да получите индивидуални насоки за грижа.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
