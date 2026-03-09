Малки червени пъпки по нежното бебешко личице. В повечето случаи това е бебешко акне — изключително разпространено и напълно безвредно кожно състояние при новородени.

Някои бебета се раждат с пъпки или петна по кожата, а други развиват акне през първите няколко седмици от живота си.

Състоянието е безвредно и обикновено изчезва само без лечение, но е добре да научите причините за появата му, как изглежда и кога е нужна консултация с педиатър.

Какво представлява бебешкото акне?

Бебешкото акне (известно още като неонатално акне или неонатална цефална пустулоза) е краткотрайно кожно заболяване, което причинява обриви по лицето или гърдите на бебето.

Според данни на Cleveland Clinic, един от водещите академични медицински центрове в света, това състояние засяга почти 20% от всички здрави новородени — т.е. повече от всяко пето бебе.

Важно е да се прави разлика между бебешко акне и инфантилно акне. Бебешкото акне се появява средно около 2-та седмица от живота и изчезва от само себе си. Инфантилното акне се развива между 2-ия месец и 1-ата година и може да изисква по-продължително лечение.

Как изглежда бебешкото акне: Симптоми и засегнати зони

Бебешкото акне може да е налице още при раждането или да се появи преди бебето да навърши 2 месеца. Симптомите включват:

Малки, червени до лилави подути точки (папули)

Гнойни пъпки (пустули)

Липса на черни точки (за разлика от юношеското акне)

Засегнатите зони най-често включват:

Бузите, носа, челото и брадичката

Скалпа и шията

Гърдите и гърба

Акнето може да изглежда по-изразено, когато бебето плаче.

Причини за бебешко акне: Защо се появява?

Точната причина за бебешкото акне все още не е напълно изяснена. Специалистите предполагат, че водеща роля играят хормоналните промени по времето на раждането и в първите седмици от живота.

Снимка: istockphoto.com

Хормоните, преминали от плацентата към бебето, могат да повлияят на производството на себум — мазна субстанция, която кожните жлези произвеждат за защита на кожата. Когато себумът е в излишък, порите се запушват и се появяват пъпки.

Кърменето причинява ли бебешко акне?

Възможно е хормоните в кърмата да оказват влияние върху хормоните на бебето и косвено да допринасят за акне. Важно е обаче да се подчертае: бебешкото акне не е причина да спирате кърменето. Това е временно и безвредно състояние, което минава само.

Целувките причиняват ли акне?

Не — нежните целувки по бузките на бебето не причиняват бебешко акне. Акнето е резултат от вътрешни хормонални промени, не от външни контакти.

Лечение на бебешко акне: Какво помага?

Добрата новина е, че бебешкото акне в повечето случаи изчезва само — без никакво лечение, в рамките на няколко дни до няколко седмици. Ако обаче акнето не отминава или се влошава, педиатърът може да препоръча:

Противогъбичен крем

Кортикостероид

Домашни грижи — какво можете да направите

Преди да прилагате какъвто и да е продукт, консултирайте се с педиатър. Специалистите препоръчват следните дейности:

Измивайте нежно кожата на бебето с топла вода — без търкане

Подсушавайте чрез попиване, не с триене

Избягвайте лосиони и масла, които могат да запушат порите

Почиствайте незабавно остатъците от храна, повръщане или слюнка от кожата

Не изстисквайте пъпките — това може да раздразни чувствителната кожа

Кога да се обърнете към педиатър?

Бебешкото акне е безвредно, но има ситуации, в които трябва да се консултирате с лекар:

Акнето не изчезва след 4–6 седмици

Появяват се мехури или лющене на кожата

Бебето е раздразнително, има температура или затруднения при хранене

Акнето се появява след 2-ия месец — тогава може да се касае за инфантилно акне

Бебешкото акне е изключително често срещано и в повечето случаи напълно безобидно състояние, което засяга всяко пето новородено.

Въпреки че появата на пъпки по нежната бебешка кожа може да бъде тревожна за родителите, важно е да се помни, че това е временен процес, свързан с хормоналната адаптация на организма.

Ако забележите, че обривът не преминава след втория месец, появят се мехури или бебето проявява признаци на дискомфорт и температура, не отлагайте прегледа. Консултирайте се с Вашия педиатър, за да изключите по-сериозни кожни състояния и да получите индивидуални насоки за грижа.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

-------------------------------------------------------------

Източници