Сцепена устна при дете е една от най-честите травми в детска възраст и предизвиква сериозно притеснение у родителите.

Кръвта, плачът и подуването могат да направят нараняването да изглежда по-сериозно, отколкото е в действителност.

В повечето случаи обаче сцепената устна заздравява бързо с правилна грижа у дома. В тази статия ще разберете как да окажете първа помощ при сцепена устна при дете, как да облекчите болката и подуването, кога е необходим преглед от лекар и кои признаци показват, че нараняването изисква по-сериозно лечение.

Какво точно е сцепената устна?

Сцепена или разцепена устна не е медицинска диагноза, а ежедневен термин, който хората използват, за да опишат нараняване на устната, което причинява разкъсана кожа, кървене, подуване или синини.

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Видове наранявания на устните

Има много различни видове наранявания на устните, които попадат под понятието „сцепена устна“. Може да чуете медицински специалист да описва сцепената устна на детето ви като:

Разкъсване на устната: Това е медицински термин за порязване или разкъсване на устната.

Контузия на устната: Кожата може да не е сцепена, но синините, подуването и болката не са за пренебрегване.

Ожулване на устните: Това е терминът, който здравните специалисти използват, за да опишат ожулвания.

Прободна рана на устната: Тези малки, дълбоки рани често са причинени от остри предмети, като например зъб на малко дете, който се озовава на грешното място в грешното време.

Стъпки за грижа за разранена устна

Травмите на устата често могат да изглеждат по-лоши, отколкото са в действителност.

„Тази област има много кръвоносни съдове, така че дори малък разрез може да изглежда като много кръв“, обясняват лекарите.

Но има и добра страна. Тъй като в устните ви има толкова много кръвоносни съдове, порязванията около устата също са склонни да зарастват бързо.

Следвайте тези стъпки, одобрени от педиатър, за да започнете лечебния процес.

Почистете мястото

Изплакнете порязаната устна с чиста, студена вода, за да я измиете. И имайте предвид: Ако вашето малко дете се хвърли надолу по пързалката с главата надолу, има голяма вероятност да се е озовал в нещо мръсно. Вижте дали в раната е останал пясък или мръсотия и не забравяйте да ги отстраните.

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Приложете натиск

Използвайте марля или чиста кърпа, за да притиснете разцепената устна на детето си. Повечето порязвания в устата спират кървенето в рамките на пет до десет минути, ако използвате твърд и постоянен натиск.

Наложете с лед

Използвайте леден компрес или кубче лед, увито в кърпа, за да изтръпнете раната и да облекчите болката. За по-малките деца ледените хапки могат да изпълняват двойна функция, като служат както като студен компрес, така и като сладко разсейване.

Лечение на болката

Ако детето ви все още не се чувства добре, след като е нанесло лед на устната си, е добре да използвате детски ацетаминофен или ибупрофен, за да облекчите усещането.

Но пропуснете антибиотичния мехлем, казват лекарите. Малко вероятно е да помогне. Вместо това използвайте вазелин, за да поддържате устните на мъничето си влажни. Това ще помогне за предотвратяване на напукване и раздразнение.

И не си правете труда да се опитвате да залепите лепенка на раната. Няма да се получи. А премахването ѝ ще раздразни и без това плачещото малко дете!

Внимателно с храненето

Насърчавайте детето си да пропусне газираната напитка, ако консумира такава, и всичко друго, което е много кисело, солено или пикантно, докато устната му все още заздравява. Изборът на лесна за дъвчене храна през първия ден или два също може да е добра идея.

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Трябва ли да посетите лекар за разцепена устна?

Обикновено разцепената устна не е спешен случай. Може да е страшно, но през повечето време те зарастват сами, без шевове.

Но понякога прегръдките, домашните средства и ледените таблетки не са достатъчни. По-сериозните порязвания може да се нуждаят от разтварящи се шевове за устни, за да се ускори заздравяването и да се намалят белезите. Посетете лекар за порязване на устната, ако:

Порязването е дълго или дълбоко: Ако порязването е с дължина повече от 1.5 см или дълбочина повече от 1.5-2 см, мястото трябва да бъде прегледано (и евентуално затворено) от медицински специалист.

Това е сложно нараняване: Ако нещо е преминало през устната на детето ви или раната пресече линията, където устната се среща с кожата, е важно да се обърнете към пластичен хирург.

Раната е замърсена: Винаги потърсете помощ, ако в раната има ръжда, мръсотия или друго, което можете да отмиете с вода. Трябва да ви помогне специалист, който да почисти мястото и да се увери, че детето ви е ваксинирано срещу тетанус редовно. Ваксината предотвратява животозастрашаваща бактериална инфекция.

Детето ви не е ваксинирано срещу тетанус: Същото важи и за случаите, когато не сте сигурни в имунизационния му статус.

Раната кърви обилно: Ако раната все още кърви след прилагане на натиск в продължение на 10 минути, е време да се потърси спешна помощ. Винаги, когато е възможно, продължавайте да натискате раната, докато превозвате детето към лекарския кабинет.

Има избит зъб: Ако детето ви има нова празнина в усмивката си, освен счупената устна, обикновено най-добрият вариант е да посетите зъболекар. Ако е възможно, вземете със себе си и разклатения зъб. „Зъболекарят може да го реимплантира“, обяснява д-р О'Конър.

Не се подобрява: Ако нараняването на устната не заздравява или видите признаци на инфекция, като влошаващо се зачервяване, подуване или секреция, незабавно го заведете за преглед.

Децата са непредвидими и няма как да ги предпазим от всяко падане. Но с правилната и бърза реакция, може да се справите със ситуацията. Ако забележите по-тревожни сигнали, потърсете медицинска помощ.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници