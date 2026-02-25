Когато детето ви падне и удари главата си, родителският инстинкт е незабавна тревога. И тази загриженост може да е напълно основателна – особено ако симптомите не изчезнат бързо.

Сътресението на мозъка при деца под 6-годишна възраст е по-сложно, отколкото мнозина смятат, а последиците могат да продължат значително по-дълго от няколко дни.

Колко дълго продължават симптомите след сътресение на мозъка?

Според проучване, публикувано в списанието Pediatrics от изследователи на Nationwide Children's Hospital, при деца на възраст от 6 месеца до около 6 години:

28% имат симптоми 1 месец след травмата на главата

24% продължават да страдат 3 месеца след инцидента

16% все още имат оплаквания след цяла 1 година

Въпреки че повечето деца се възстановяват в рамките на няколко седмици, данните показват ясно, че мозъчното сътресение при малки деца не бива да се подценява.

Защо изследванията на тази възраст са толкова важни?

Д-р Шон Роуз, педиатричен невролог и водещ автор на изследването, посочва, че вниманието досега е било насочено почти изцяло към по-големи деца и спортисти.

Това е проблематично, тъй като статистиката показва, че деца на възраст 0-6 години постъпват в спешни отделения с травма на главата по-често, отколкото предполагаме.

Малките деца рядко могат да опишат как се чувстват, което прави разпознаването на симптомите особено трудно за родителите и лекарите.

Как да разпознаете сътресение на мозъка при малко дете?

Въпреки че проучванията конкретно върху травмите на главата при малки деца все още са ограничени, експертите са съгласни, че трябва да се потърси бърза медицинска помощ, ако се подозира сериозно нараняване. Но как родителите да разберат дали детето им се нуждае от медицинска помощ... или просто от леден компрес?

Снимка: Canva

Специалистите препоръчват незабавно посещение в спешното отделение, ако детето:

Е загубило съзнание

Не се държи нормално

Е объркано или дезориентирано

Е силно раздразнено

Повръща многократно

При по-малки деца симптомите могат да бъдат по-неясни. Признаците включват:

Докосване или хващане на главата – начин да покажат болка без думи

Чувствителност към светлина или звук – детето закрива очи или уши

Гадене, повръщане или промяна в апетита

Необичайна раздразнителност, плач или прилепчивост

Прекомерна сънливост или апатия

„Действията говорят по-силно от думите в тази възраст", подчертават експертите. Не чакайте детето да се оплаче от главоболие, то може просто да няма думи за това.

Период на възстановяване след сътресение на мозъка: Съвети какво да правите

Почивка – но не прекалено дълга

Първите препоръки са ниска стимулация и сън в първите 24-48 часа след нараняването. Важно е обаче родителите да не ограничават детето прекалено дълго време.

„Когато премахнем всичко, което детето обича, това може да му нанесе емоционална вреда", обясняват специалистите. Продължителното бездействие води до по-трудно завръщане към нормално ежедневие – детето губи толерантност към усилие, развива светлинна и шумова чувствителност и по-бързо се уморява.

Постепенно връщане към нормалния живот

След първите два дни се препоръчва постепенно възобновяване на обичайните дейности – игра навън, посещение на детска градина или училище, съобразено с текущите симптоми.

Може ли травмата на главата да бъде предотвратена?

„Част от наранявания, които виждаме, се дължат на каране на велосипед или тротинетка без каска", казва д-р Грегъри Витале, доктор по психология и детски невропсихолог. Носенето на каска остава най-важната мярка за превенция.

Снимка: Canva

Но въпреки най-добрите превантивни мерки, понякога все пак ще се случват инциденти. Различни изследвания установяват, че нито загубата на съзнание, нито компютърната томография предсказват дали симптомите ще са продължителни.

Единственият прогностичен фактор е интензивността на симптомите в първите 72 часа след нараняването – колкото повече симптоми в началото, толкова по-голям е рискът от промени в поведението и удължен период на възстановяване.

Сътресението на мозъка при деца в ранна детска възраст е реален и понякога продължителен здравословен проблем. Добрата новина е, че помощта съществува. Ако забележите тревожни признаци след удар в главата, не чакайте – потърсете лекар. Консултирайте се с Вашия педиатър при всяко съмнение за травма на главата при дете.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

-------------------------------------------------------------

Източници