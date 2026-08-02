Ново проучване показва, че раждането и отглеждането на деца оставя дълбока следа върху здравето на жените, докато при мъжете почти не се забелязват промени. Кои са конкретните разлики и защо изследователите настояват за по-равнопоставено родителство?
Какво установява новото проучване
Изследователската група OPIK към Университета на Баската страна (EHU) в Испания анализира връзката между родителството и различни показатели за здраве, като ментално здраве, самооценка на здравословното състояние, физическа активност, употреба на алкохол и тютюнопушене. Резултатите са категорични: родителството оказва много по-голямо влияние върху здравето на жените, отколкото на мъжете.
Според ръководителя на изследването Ана Барбушия, докато при мъжете „нито фактът, че са бащи, нито характеристиките на семейството повлияват здравните показатели“, при жените картината е коренно различна. Броят и възрастта на децата се оказват пряко свързани с промени в тяхното благополучие.
„Раждането на дете има по-сериозни последствия за здравето на майката както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Това не се дължи само на биологичните промени вследствие на бременността и раждането, но и на психологическите последици. Нашите резултати показват значителна разлика между половете“, обяснява Барбушия.
Как възрастта и броят на децата влияят на майките
Изследването разкрива интересна закономерност, като не самият факт на майчинството, а конкретната житейска ситуация определя как то се отразява на жената:
- Майки с едно дете и майки с деца в тийнейджърска възраст отчитат повече депресивни симптоми.
- Майки с две или повече малки деца, обратно, съобщават за по-добра самооценка на здравословното си състояние.
- Грижата за по-малки деца изисква по-голямо физическо усилие, което може да доведе до умора и по-лошо качество на съня.
- Юношеската възраст на децата традиционно се смята за най-стресовия етап, както за майките, така и за бащите.
Физическата активност: областта с най-голяма разлика
Едно от най-показателните открития на проучването засяга спорта. Изследователите установяват, че жените по принцип спортуват по-рядко от мъжете, а тази разлика се задълбочава още повече, когато станат майки.
- Едва 16% от майките с малки деца спортуват редовно.
- При жените без деца делът е близо два пъти по-висок: 30%.
- При мъжете практически няма разлика по отношение на физическата активност.
Барбушия обобщава: „Всичко това показва, че майчинството намалява времето, което жената има на разположение за грижа за себе си, а това се отразява на навик, толкова важен за здравето, колкото е физическата активност.“
Защо е важно споделеното родителство
Изследователският екип подчертава, че резултатите трябва да бъдат взети предвид при изготвянето на семейни политики и при планирането на здравни услуги. Според Барбушия не е достатъчно единствено да се улеснява баланса между работа и семейство, необходимо е да се гарантира, че майките разполагат с реално време да се грижат за собственото си здраве.
„Ако искаме да изградим здрави семейства и да насърчим хората да имат деца, трябва да започнем, като гарантираме, че отглеждането на деца не се отразява толкова неравностойно на мъжете и жените“, добавя изследователката.
По-равномерното разпределение на родителските задължения между двамата партньори се очертава като ключов фактор за намаляване на тези неравенства, като темата засяга не само физическото, но и психическото благополучие на цялото семейство.
Какво означава това за българските майки
Резултатите от изследването на OPIK се вписват в по-широка картина, установена и от други проучвания за пол-специфичните ефекти на родителството. Те напомнят, че грижата за собственото здраве, включваща редовно движение, качествен сън и ментално здраве, не бива да остава на заден план, дори когато ежедневието е изпълнено с грижи за децата. Разпределянето на отговорностите между двамата родители и осъзнатото отделяне на време за собственото здраве могат да намалят част от тази неравнопоставеност.
При тревожни симптоми на умора, промени в настроението или трайно изтощение е добре да се потърси консултация със специалист.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- News-Medical: Родителството оказва по-голямо влияние върху здравето на жените, отколкото на мъжете
- Journal of Family Studies: Полови неравенства във връзката между родителството и здравето