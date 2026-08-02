Ново проучване показва, че раждането и отглеждането на деца оставя дълбока следа върху здравето на жените, докато при мъжете почти не се забелязват промени. Кои са конкретните разлики и защо изследователите настояват за по-равнопоставено родителство?

Какво установява новото проучване

Изследователската група OPIK към Университета на Баската страна (EHU) в Испания анализира връзката между родителството и различни показатели за здраве, като ментално здраве, самооценка на здравословното състояние, физическа активност, употреба на алкохол и тютюнопушене. Резултатите са категорични: родителството оказва много по-голямо влияние върху здравето на жените, отколкото на мъжете.

Снимка: Canva

Според ръководителя на изследването Ана Барбушия, докато при мъжете „нито фактът, че са бащи, нито характеристиките на семейството повлияват здравните показатели“, при жените картината е коренно различна. Броят и възрастта на децата се оказват пряко свързани с промени в тяхното благополучие.

„Раждането на дете има по-сериозни последствия за здравето на майката както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Това не се дължи само на биологичните промени вследствие на бременността и раждането, но и на психологическите последици. Нашите резултати показват значителна разлика между половете“, обяснява Барбушия.

Снимка: Canva

Как възрастта и броят на децата влияят на майките

Изследването разкрива интересна закономерност, като не самият факт на майчинството, а конкретната житейска ситуация определя как то се отразява на жената:

Майки с едно дете и майки с деца в тийнейджърска възраст отчитат повече депресивни симптоми.

Майки с две или повече малки деца , обратно, съобщават за по-добра самооценка на здравословното си състояние.

Грижата за по-малки деца изисква по-голямо физическо усилие, което може да доведе до умора и по-лошо качество на съня.

Юношеската възраст на децата традиционно се смята за най-стресовия етап, както за майките, така и за бащите.

Снимка: Canva

Физическата активност: областта с най-голяма разлика

Едно от най-показателните открития на проучването засяга спорта. Изследователите установяват, че жените по принцип спортуват по-рядко от мъжете, а тази разлика се задълбочава още повече, когато станат майки.

Едва 16% от майките с малки деца спортуват редовно.

При жените без деца делът е близо два пъти по-висок: 30% .

При мъжете практически няма разлика по отношение на физическата активност.

Барбушия обобщава: „Всичко това показва, че майчинството намалява времето, което жената има на разположение за грижа за себе си, а това се отразява на навик, толкова важен за здравето, колкото е физическата активност.“

Защо е важно споделеното родителство

Изследователският екип подчертава, че резултатите трябва да бъдат взети предвид при изготвянето на семейни политики и при планирането на здравни услуги. Според Барбушия не е достатъчно единствено да се улеснява баланса между работа и семейство, необходимо е да се гарантира, че майките разполагат с реално време да се грижат за собственото си здраве.

„Ако искаме да изградим здрави семейства и да насърчим хората да имат деца, трябва да започнем, като гарантираме, че отглеждането на деца не се отразява толкова неравностойно на мъжете и жените“, добавя изследователката.

По-равномерното разпределение на родителските задължения между двамата партньори се очертава като ключов фактор за намаляване на тези неравенства, като темата засяга не само физическото, но и психическото благополучие на цялото семейство.

Какво означава това за българските майки

Резултатите от изследването на OPIK се вписват в по-широка картина, установена и от други проучвания за пол-специфичните ефекти на родителството. Те напомнят, че грижата за собственото здраве, включваща редовно движение, качествен сън и ментално здраве, не бива да остава на заден план, дори когато ежедневието е изпълнено с грижи за децата. Разпределянето на отговорностите между двамата родители и осъзнатото отделяне на време за собственото здраве могат да намалят част от тази неравнопоставеност.

При тревожни симптоми на умора, промени в настроението или трайно изтощение е добре да се потърси консултация със специалист.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници