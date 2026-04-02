Морбили, наричана още рубеола, някога е била често срещано детско заболяване. Причинява се от вирус, който се разпространява лесно по въздух.

Ваксината може да предотврати инфекцията с морбили. Обикновено не причинява дългосрочни медицински проблеми и повечето хора се възстановяват за около 10 дни.

Но морбили може да бъде сериозно и дори смъртоносно. Това важи особено за деца под 5-годишна възраст и хора със силно отслабена имунна система.

Морбили се лекува чрез овладяване на симптомите и предотвратяване на усложнения.

Как се диагностицира морбили

Диагнозата морбили може да бъде поставена от лекар въз основа на обрива, характерен за заболяването, както и на малки бели петънца в устата, наречени петна на Коплик.

Лекарят може да ви попита дали вие или вашето дете сте ваксинирани срещу морбили, дали сте пътували до места, където се разпространява морбили, или сте били близо до някого с обрив или треска.

Лабораторните тестове могат да потвърдят, че човек има морбили. Тези тестове могат да търсят генетични доказателства за вируса или протеини, използвани в реакцията на организма към вируса.

За да се изследва за морбили, вашият лекар може да използва тампон, за да вземе проба от носа или гърлото ви. Може също да бъдете помолени да дадете проба от урина или кръв.

Има ли лек за морбили?

Няма лек и няма специфично лечение за морбили. Но други видове добре проучени лечения могат да помогнат за облекчаване на симптомите, намаляване на риска от усложнения и предотвратяване на смърт от морбили.

Ако се лекувате в болница, лекарите може да ви предпишат витамин А , за да намалят риска от сериозни усложнения.

Но НЕ трябва да се самолекувате с витамин А без наблюдение от медицински специалист, за да избегнете увреждане на органите.

Твърде много витамин А може да доведе до сериозно състояние, наречено токсичност на витамин А. Витамин А няма да излекува или предотврати морбили.

Съвети за лечение на морбили

Почивайте си достатъчно и консумирайте питателни храни, когато е възможно.

За да предотвратите дехидратация, съсредоточете се върху пиенето на възможно повече течности. Вода, бульон или напитки с минерали, наречени рехидратиращи разтвори, могат да помогнат за заместване на течностите.

Говорете с вашия медицински специалист, преди да давате рехидратиращи течности на кърмачета.

При температура с болка – лекарства, отпускани без рецепта, могат да помогнат. Прочетете внимателно етикетите или попитайте вашия медицински специалист или фармацевт за правилната доза. НЕ давайте аспирин на деца или тийнейджъри.

Аспиринът е свързан със синдрома на Рей, рядко, животозастрашаващо състояние при деца и тийнейджъри, които имат грип или варицела.

Можете ли да лекувате морбили у дома?

Попитайте вашия лекар (или този на вашето дете) как можете безопасно да овладеете симптомите у дома. Той може да ви предложи:

Прием на парацетамол или Нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС) за болки, мускулни болки или висока температура

Получаване на достатъчно почивка

Пиене на много течности

Гаргара със солена вода

Колко дълго трае морбили?

Морбили обикновено продължава от 10 до 14 дни, ако нямате усложнения.

Рискови фактори за морбили: Ваксинирането спасява животи

Рискът от морбили се увеличава, ако не сте ваксинирани. Рискът се увеличава и ако сте получили само една доза ваксина. Хората, които пътуват до места, където морбили редовно се разпространява или където има огнище на морбили, са по-склонни да се разболеят.

Това е особено вярно, ако не сте получили две дози ваксина срещу морбили.

Хората с отслабена имунна система са изложени на по-висок риск от заразяване с морбили. А бебетата, които не са достатъчно големи, за да получат ваксината, са изложени на по-висок риск, ако са изложени на вируса на морбили.

Можете ли да се заразите с морбили, ако сте били ваксинирани?

Малко вероятно е да се разболеете от морбили, ако сте получили и двете дози ваксина. Приемането само на една доза е по-малко ефективно за предотвратяване на заболяването.

Можете ли да предотвратите морбили?

Ваксината срещу морбили е изключително ефективна за предотвратяване на морбили. За да бъдете напълно защитени, са ви необходими две дози от двете:

Ваксина срещу морбили, паротит, рубеола (MMR)

Ваксина срещу морбили, паротит, рубеола, варицела (MMRV)

Повечето хора получават ваксините в детството, но можете да ги получите и като възрастен.

Морбили някога е заразявал почти всяко дете по света. Благодарение на усилията на общественото здравеопазване, сега е много по-рядко срещано. Но както става ясно, все още има огнища и хората все още умират и имат сериозни усложнения от морбили.

Така че навременната ваксинация е от изключително значение и важност. Ваксината срещу морбили е безопасна, ефективна и спасява животи.

