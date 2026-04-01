Морбили е високозаразно вирусно заболяване, за което не съществува специфично лечение. Единствената ефективна защита е ваксинацията. Въпреки това, данните от Европа сочат, че 86% от хората, диагностицирани с морбили между началото на 2024 г. и началото на 2025 г., не са ваксинирани. При деца на възраст от 1 до 4 години, възрастова група в центъра на имунизационните програми, 8 от 10 заболели не са получили ваксината.

В България 43 случая на морбили са регистрирани в три области, като 37 от тях са в община Бяла Слатина. Лабораторно са потвърдени 21 проби. Най-много са заболелите деца на възраст от 5 месеца до 15 години, но има и двама възрастни пациенти. Министерството на здравеопазването призовава родителите спешно да проверят имунизационния статус на децата си.

Защо морбили е толкова опасно заболяване?

Морбили се предават изключително лесно, по въздушно-капков път при кашляне, кихане или дори разговор с инфектиран човек. Заразеността е толкова висока, че минимум 95% от населението трябва да бъде имунизирано с две дози ваксина, за да се предотврати разпространението на заболяването в една общност.

Снимка: Canva

Няма специфично лечение

След като човек се зарази с морбили, няма лекарство, което да унищожи вируса. Лечението е симптоматично, облекчаване на температурата, кашлицата и дехидратацията. Именно затова превенцията чрез ваксинация е единственият надежден начин за защита.

Сериозни усложнения и смъртни случаи

Според Европейската агенция по лекарствата (EMA), морбилите могат да доведат до животозастрашаващи усложнения, включително:

Пневмония (белодробна инфекция)

Енцефалит (възпаление на мозъка)

Смърт в редки случаи

Между началото на 2024 г. и края на януари 2025 г. в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (ЕС/ЕИП) са регистрирани над 32 000 случая на морбили. Румъния е отчела 18 смъртни случая, а Ирландия – един смъртен случай.

86% от заболелите не са ваксинирани

Данните на Европейския център за контрол на заболяванията (ECDC) разкриват ясна връзка между ниската ваксинационна обхванатост и разпространението на морбилите в Европа.

Снимка: Canva

Кой се разболява от морбили?

Според ECDC, сред хората с известен ваксинационен статус, 86% от диагностицираните с морбили между началото на 2024 г. и началото на 2025 г. не са били ваксинирани. Това означава, че 8 от 10 заболели не са имунизирани.

При деца на възраст от 1 до 4 години, възрастова група, която е приоритет в националните имунизационни програми, статистиката е почти идентична: 84% от децата с информация за техния ваксинационен статус не са били ваксинирани, когато са се разболели.

Разпределение на случаите в Европа

Между 1 февруари 2024 г. и 31 януари 2025 г. общо 32 265 души са диагностицирани с морбили в ЕС/ЕИП. Страните с най-висок брой случаи са:

Румъния – 27 568 случая

Италия – 1 097 случая

Германия – 637 случая

Белгия – 551 случая

Австрия – 542 случая

През 2024 г. пикът на случаите е наблюдаван през първите шест месеца на годината. В съответствие със сезонния модел на заболяването, очаква се ново увеличение на случаите през пролетта на 2025 г.

Как ваксините срещу морбили спасяват милиони животи?

Ваксинацията срещу морбили е една от най-успешните здравни интервенции в историята на медицината.

94 милиона спасени живота за 50 години

Снимка: Canva

Според мащабно проучване, публикувано в престижното медицинско списание The Lancet, ваксините срещу морбили са предотвратили приблизително 94 милиона смъртни случая по света между 1974 г. и 2024 г. Това е повече от цялото население на Германия през 2024 г. (83,5 милиона души) – най-голямата страна в Европейския съюз.

Безопасност и ефективност на ваксините

Към април 2025 г. в Европейския съюз са одобрени две централно разрешени ваксини, които осигуряват силна защита срещу морбили (част от комбинираната MMR ваксина, срещу морбили, паротит и рубеола).

Според EMA, и двете ваксини са безопасни и ефективни. Те са преминали през строги процедури за тестване и одобрение, а EMA непрекъснато следи за тяхната безопасност.

Най-често наблюдаваните странични ефекти от ваксинацията включват:

Температура

Зачервяване, болка и подуване на мястото на инжектиране

Тези реакции са леки и преходни, докато рисковете от самото заболяване са несъизмеримо по-сериозни.

Защо ваксинационното покритие в Европа е недостатъчно?

Въпреки доказаната ефективност на ваксините, ваксинационното покритие в ЕС/ЕИП остава под препоръчителното ниво от 95% за двете дози на MMR ваксината.

Според данните от 2023 г., само четири държави (Унгария, Малта, Португалия и Словакия) отчитат покритие от поне 95% за двете дози. Между 2019 г. и 2025 г. нивата на ваксинация в ЕС са показали низходяща тенденция, според ECDC.

Това оставя много общности уязвими на морбили, включително:

Бебета, които са твърде малки за ваксинация (под 1 година)

Хора, които не могат да бъдат имунизирани по медицински причини

Деца и възрастни с пропуснати имунизации

Снимка: Canva

Какво трябва да знаете за имунизацията срещу морбили?

Препоръчителна ваксинационна схема

Всички страни в ЕС/ЕИП включват препоръчителните две дози на MMR ваксината в националните си имунизационни календари:

Първа доза : обикновено между 12 и 15 месеца от възрастта

Втора доза : обикновено между 3 и 7 години от възрастта (с вариации между отделните страни)

Две дози на MMR ваксината са необходими за пълна защита срещу морбили.

Важно за родителите

В България Министерството на здравеопазването призовава всички родители да:

Проверят имунизационния статус на децата си съгласно имунизационния календар

Обърнат се към личния лекар при пропуснати ваксинации в най-кратък срок

Бъдат нащрек за симптомите на морбили

На специализирания сайт на МЗ за имунизациите в България „Плюс мен" родителите могат да намерят митове и факти, свързани с ваксината срещу морбили.

Имунизация при възрастни

Морбилите могат да засегнат и възрастни, които не са имунизирани, било чрез ваксинация, или защото вече са преболедували заболяването. Затова е важно и възрастните да проверят своя имунизационен статус.

Какво е морбили и как да разпознаете симптомите?

Морбилите (известни още като дребна шарка) са високозаразно вирусно заболяване с характерна клинична картина.

Типични симптоми на морбили:

Висока температура (над 38°C)

Кашлица

Хрема (течащ нос)

Зачервени, сълзящи очи

Характерна червена обривка , която обикновено започва при косата и се разпространява надолу по цялото тяло

Когато да потърсите медицинска помощ:

Ако вие или вашето дете проявите симптомите, описани по-горе, веднага се свържете с личния си лекар. Важно е да се обадите предварително, за да може лечебното заведение да предприеме мерки за предотвратяване на разпространението на вируса.

Морбили са сериозно заболяване без специфично лечение, но с високоефективна и безопасна ваксина, която е спасява милиони животи по света. Тревожната статистика показва, че 86% от заболелите в Европа не са ваксинирани, ясно доказателство, че имунизацията е единствената надеждна защита.

С нарастващия брой случаи в Европа и България, навременната ваксинация е критично важна, не само за индивидуалната защита, но и за създаване на колективен имунитет, който предпазва най-уязвимите членове на обществото.

Ваксината срещу морбили е безопасна, ефективна и спасява животи, това потвърждават десетилетия научни изследвания и глобална здравна практика.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници