Зачервена кожа, която „минава за няколко дни“, така мнозина родители си спомнят изгарянето от слънце от собственото си детство. Но новите данни показват, че това, което изглежда като дребна лятно неудобство, всъщност може да остави следи, проявяващи се десетилетия по-късно.

Въпреки нарастващата информираност за опасностите от UV лъчите, значителен брой деца продължават да изгарят от слънцето. Дерматолози обясняват какви са дългосрочните рискове от слънчево изгаряне, защо детската кожа е особено уязвима и как да я защитите ефективно.

Колко често децата изгарят от слънце?

Според проучване на British Skin Foundation (BSF) от 2024 г. 59% от децата са изгаряли от слънце поне веднъж. Същото изследване откроява тревожна липса на защитни навици:

Снимка: Canva AI

Само 42% от децата носят и знаят как да използват слънцезащитен крем през лятото.

Цели 75% от децата не са наясно с ползите от търсенето на сянка.

Едва 13% носят дрехи с UV защита (UPF) .

Защо слънчевото изгаряне в детството е толкова опасно?

Макар болката и зачервяването да отшумяват за дни, увреждането в дълбочина може да бъде сериозно. Слънчевото изгаряне в детството или юношеството може да удвои вероятността за развитие на меланом, най-тежката форма на рак на кожата при възрастни, посочват от BSF.

Експертите от British Association of Dermatologists (BAD) допълват, че проучвания сочат как около една четвърт от UV увреждането през целия живот настъпва преди 20-годишна възраст, което значително повишава бъдещия риск от рак.

„Изгарянето от слънце винаги трябва да се избягва, особено при децата“, подчертава проф. Тес Макфърсън, дерматолог-консултант към BAD. Тежкото изгаряне може да доведе до мехури, топлинен удар и топлинно изтощение, поради което трябва да се приема сериозно.

Не само изгарянето: тенът също е сигнал за увреждане

Важно е да се знае, че увреждането на кожните клетки може да започне още преди зачервяването. Тенът не е безобиден, той е знак, че кожата се опитва да се защити от вредите. С други думи, придобиването на тен при деца не е „безопасно“ изобщо.

Снимка: Canva

UV увреждането на ДНК в кожните клетки е и причина за преждевременно стареене на кожата. Според проф. Макфърсън до 80% от видимото стареене на кожата се дължи на излагане на UV лъчи, увреждане, което се натрупва през целия живот и води до бръчки и загуба на еластичност.

Различните типове кожа реагират различно

Родителите на деца със светла кожа трябва да са особено внимателни, но и по-тъмната кожа не е напълно защитена. При по-светла кожа изгарянето изглежда зачервено или розово, докато при по-тъмна кожа може да се усеща като чувствителност или сърбеж. Правилото е просто: колкото по-лесно изгаря кожата, толкова повече внимание изисква безопасността на слънце.

Как да предпазим детето от слънце?

Децата не е нужно да избягват слънцето напълно, важни са разумните мерки за защита.

Слънцезащитен крем за деца:

Използвайте фактор SPF 30 или по-висок, задължително с UVA защита.

Изберете хипоалергенна слънцезащита без аромати, за да намалите риска от алергични реакции.

Нанасянето на слънцезащита трябва да се повтаря на всеки 2 часа, дори при продукти „за цял ден“, и особено след плуване, изпотяване или подсушаване с кърпа.

Снимка: Canva

Защита от слънцето за бебета:

Слънцезащитен крем не се препоръчва при бебета под 6 месеца. Вместо това дръжте бебето на сянка (включително под сянката на количката) и го покрийте с дрехи.

Дрехи и сянка за по-големите деца:

Леки дрехи с добро покритие, широкопола шапка, която пази лицето, ушите и врата, и слънчеви очила с UV защита.

Напомняйте и на тийнейджърите — грижата за детската кожа през лятото и предпазването от слънчев удар са важни на всяка възраст.

Изгарянето от слънце при деца е фактор, който може да повиши риска от меланом при децата в по-късна възраст и да ускори стареенето на кожата. Тъй като голяма част от UV увреждането настъпва преди 20-годишна възраст, изграждането на навици за защита от ранна детска възраст е инвестиция в здравето на кожата за цял живот. Сянка, подходящи дрехи и редовно нанасяне на слънцезащитен крем остават най-надеждната защита.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници