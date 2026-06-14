Лятото е любимото време на годината за повечето деца – игри навън, пътувания и безгрижни часове на слънце.

Но заедно с радостта идват и рисковете: опасното слънце, топлинен удар, ухапвания от насекоми и наранявания при игра. Как да предпазим децата от слънцето през лятото и не само от него?

Специалисти от Johns Hopkins All Children's Hospital и Johns Hopkins Children's Center формулират 9 научно обосновани препоръки, които всеки родител трябва да познава.

1. Слънцезащитата е задължителна

Предпазването от слънцето е приоритет номер едно. Ултравиолетовите лъчи са най-силни именно лятото, а децата под 18 години са най-уязвими за увреждане на кожата.

Снимка: iStock

Д-р Анна Гросберг, директор на детска дерматология в Johns Hopkins Children's Center, е категорична: „Никога не бих пуснала детето си навън без слънцезащитно облекло и крем."

Ето какво препоръчват специалистите за ефективна слънцезащита:

Облекло с UPF фактор 50 за максимална защита от UV лъчи

Широкопола шапка и слънчеви очила

Широкоспектърен, водоустойчив слънцезащитен крем с SPF минимум 30 за незащитените части на тялото

Повторно нанасяне на всеки два часа и след плуване или изпотяване

2. Хидратация и признаци на топлинно изтощение

Детските тела се охлаждат по-бавно от тези на възрастните, което ги прави особено уязвими при прегряване. Препоръчва се децата винаги да имат пълна бутилка вода при себе си.

Препоръчителни количества вода на ден:

Бебета над 6 месеца: 0,5–1 чаша

Малки деца: до 4 чаши

Ученици: до 8 чаши

Тийнейджъри: 8–12 чаши

Сокът и газираните напитки не заместват водата. При загуба на течности и сол чрез потене рискът от дехидратация нараства значително.

3. Предпазване от изгаряния: Огън, грил и фойерверки

Фойерверките изглеждат безобидни, но могат да достигнат температури, по-високи от тези на заваръчна горелка. Грилът и лагерните огньове по време на пикници също крият сериозна опасност.

Специалистите препоръчват:

Зона без деца в радиус от 1,5 метра около всеки огън или грил

Никога не се добавя запалима течност към горящ огън

Всеки огън се загасява обилно с вода , жаравата може да остане гореща дори на следващия ден

4. Каски и безопасност при активни игри

Носенето на правилно поставена каска при каране на колело, скейтборд или тротинетка е доказано ефективна мярка за предотвратяване на мозъчни наранявания.

Д-р Летисия Райън от Johns Hopkins Children's Center добавя, че родителите трябва сами да дават пример, като носят каски.

5. Водна безопасност: Повече от просто плуване

Водата е голямо лятно удоволствие, но и сериозен риск. Естествените водоеми могат да съдържат опасни бактерии, а в редки случаи дори „мозъкоядна амеба" (Naegleria fowleri), която може да проникне в тялото през носа.

Ключови правила за водна безопасност:

Никога не оставяйте дете без наблюдение близо до вода

Използвайте спасителни жилетки на лодки и при водни спортове

Обезопасете портите около басейни и всички водни съоръжения

Избягвайте влизане във вода с открити рани

Запишете децата на уроци по плуване

Експертите предупреждават, че дори водните пързалки не са напълно безопасни, водата в тях се рециркулира и може да е замърсена с бактерии.

6. Защита от кърлежи и насекоми

Лятото е пиков сезон за кърлежи и комари, които могат да пренасят болести.

Снимка: iStock

Препоръките включват:

Носене на дълги ръкави и панталони в гористи или тревисти зони

Използване на репеленти (по указанията на производителя)

След прибиране: преглед за кърлежи

Душ или вана в рамките на няколко часа след престой навън

7. Хигиена на ръцете: Целогодишен навик

Д-р Алисън Месина, началник на инфекциозните болести в Johns Hopkins All Children's Hospital, подчертава, че хигиената на ръцете е важна и извън грипния сезон. Правилното миене 20 секунди със сапун и вода или алкохолен дезинфектант намалява предаването на вируси и бактерии значително.

8. Трамплини: Игра с висок риск

Американската академия по педиатрия категорично не препоръчва домашното използване на трамплини и препоръчва с тях да се внимава.

Оказва се, че наранявания стават при наличие на повече от едно дете едновременно – счупвания, навяхвания и в редки случаи тежки неврологични увреждания.

9. Телени четки за грил: Скрита опасност

Популярните телени четки за почистване на грил могат да оставят метални телчета в храната. Експертите съветват те да бъдат заместени с алтернативни почистващи средства, за да се избегнат наранявания на устата, гърлото и храносмилателния тракт.

Слънцето не е единствената опасност през лятото

Предпазването на децата от слънцето през лятото е само една от мерките за безопасна ваканция.

Слънцезащита с SPF 30+, достатъчна хидратация, каска при активни игри, внимание около вода и огън – тези навици, подкрепени от водещи педиатри, могат да предотвратят голяма част от характерните за сезона наранявания и заболявания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

-------------------------------------

Източници