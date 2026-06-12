Все повече бъдещи бащи посещават курсове за раждане и четат книги за бременността, но никой не им казва, че собствените им тела се трансформират дълбоко.

Науката вече има отговор, бащинството променя мъжете биологично по начин, почти огледален на промените при майките.

И тези промени започват още преди детето да се роди.

Бащинство: Не само социален избор, а биологична програма

В продължение на десетилетия се приема, че ангажираното бащинство е въпрос на личен избор или културна норма. Ново поколение изследвания обаче рисува съвсем различна картина.

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Приматологът Сара Блафер Хaрди в книгата си Father Time ("Времето на бащата") аргументира, че мъжете притежават цялото необходимо биологично програмиране, за да бъдат „също толкова защитнически настроени и грижовни, колкото и най-отдадената майка".

Нейната теза съвпада с нарастващ масив от академични изследвания, показващи, че грижовният баща не е модерна аномалия, а дълбоко вкоренена биологична черта.

Спадът на тестостерона: Първият хормонален сигнал

Пилотното изследване, което променя всичко

Ключовият въпрос за учените е: предизвиква ли самото бащинство хормонални промени, или ниският тестостерон просто привлича мъжете към семеен живот?

Отговорът дава Лий Гетлер, директор на Лабораторията по хормони, здраве и човешко поведение към Университета Нотр Дам (САЩ). Заедно с колеги той проследява 624 мъже на средна възраст 21 години. Слюнчените им проби за тестостерон са взети два пъти, с четири години разлика.

Резултатите, публикувани в рецензирано научно издание, са еднозначни:

Мъжете, станали бащи в периода между двете измервания, показват значително по-ниски нива на тестостерон в сравнение с тези без деца.

Бащите, прекарали повече часове в грижа за бебето , регистрират най-голям спад на хормона.

Мъжете, споделящи легло с бебето, също имат по-ниски нива.

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„Мисля, че това е първото ясно послание в научната литература, че мъжете имат капацитета да се подготвят за бащинство", споделя Гетлер.



Промените започват още по време на бременността

Според изследване на Университета Емори (САЩ), хормоналните промени започват много преди раждането.

При тестване на бъдещи бащи само четири месеца след зачеването, изследователите установяват, че два хормона вече са по-ниски в сравнение с контролната група: тестостерон и вазопресин.

„Колкото по-нисък е тестостеронът, толкова по-ангажирани стават бащите с майката и бебето след раждането", обяснява авторът д-р Джеимс К. Рилинг.

Вълната на „хормона на любовта"

Окситоцинът е добре познат от курсовете за бременни: той улеснява раждането и изгражда връзката баща-дете и майка-дете. По-малко известно е, че той се покачва и при бащите.

Множество изследвания по целия свят регистрират по-високи нива на окситоцин при бащи, включително:

При бащи с деца на 1–2 години

При бащи, взаимодействащи с бебета под 6 месеца

При мъже, за пръв път прегърнали новороденото си

Особено интересен е механизмът на самоусилване: когато бащата се ангажира с игра и физически контакт с детето, окситоцинът му се покачва, което от своя страна го мотивира да се ангажира още повече.

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Рилинг цитира изследване, при което на бащите е приложен назално окситоцин по време на взаимодействие с бебето: „Той накара бащите да движат главата си по-бързо, видима проява на повишена бдителност и вълнение”.

Пролактин и вазопресин: Хормоните, за които мъжете не са чували

Науката за бащинство и промените в мисленето и тялото не спира до тестостерона и окситоцина.

Вазопресинът – хормон, свързван при животните с териториалност и агресия между мъжки, е потиснат при бъдещите бащи още преди раждането, показва изследване на от 2025 г.

Пролактинът – добре познат с ролята си при кърменето, е изследван при бъдещи бащи в проучване от 2023 г. Резултатите показват, че бащите с по-силна емоционална връзка с нероденото дете имат по-високи нива на пролактин , а тези нива предсказват колко активно ще участват в грижата след раждането.

Какво означава всичко това за връзката баща–дете?

Изследванията изпращат ясно послание: колкото повече бащата се ангажира с бебето, толкова по-дълбока е биологичната му трансформация.

Практически изводи, подкрепени от науката:

Ранният телесен контакт (кожа до кожа) повишава окситоцина при бащата.

Съвместната грижа : нощни хранения, смяна на пелени, игра, е свързана с по-ниски нива на тестостерон, което улеснява грижовното поведение.

Емоционалната връзка по време на бременността предсказва по-активно бащинство след раждането.

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Оказва се, че бащинството е много повече от социална роля или съзнателен избор. Науката разкрива, че мъжете и раждането на деца са свързани чрез сложна биохимична система, включваща тестостерон, окситоцин, вазопресин и пролактин.

Тези промени започват преди раждането, задълбочават се с ангажираността и изграждат трайна биологична основа за връзката баща–дете.

Грижовният баща не е модерен феномен, той е древна биологична програма, която чака да бъде активирана.

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