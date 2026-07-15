С настъпването на по-спокойните летни дни много родители усещат ново безпокойство. Свободното време без училищен режим често означава повече часове пред екрана, дали детето ще прекара лятото в Minecraft или в безкраен скрол в TikTok? И ще се превърне ли домът във военна зона заради спорове за таблета и телевизора?

Екранното време при деца е една от темите, които будят най-много тревога сред родителите, но психолозите настояват, че паниката не е добър съветник. Според клиничния психолог д-р Дейв Андерсън, важното е не просто колко часа детето прекарва пред екрана, а къде, с кого и по какъв начин.

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Научите какви са реалните рискове, свързани с дигиталните навици на децата, как да предпазите психичното им здраве и как да съставите практичен летен план, без излишно чувство за вина.

Какви са реалните рискове от екранното време

Времето само по себе си не е врагът

Изследванията сочат нещо, известно като „хипотезата на Златокоска", умерената употреба на екрани често е по-здравословна от пълната липса на такава или от прекомерната употреба.

Проблемът настъпва, когато повече от няколко часа дневно пред екран изместват ключови дейности за развитието, като физическа активност, живо общуване с връстници и семейството, учене и почивка.

Балансът между екрани и реален живот, а не самите екрани, е това, което определя дали дигиталните навици вредят.

Снимка: Canva

Самостоятелната употребата е по-рискова

Гледането на телевизия в хола или таблет в общо помещение позволява на родителите поне частично да следят съдържанието. Когато обаче децата прекарват време сами в стаята си, рискът от изложение на неподходящо съдържание нараства. Затова е важно да се обсъждат ясни граници за самостоятелна употреба, това е основен елемент на дигиталната хигиена за ученици.

Чат функциите крият повече рискове от насилието в игрите

За разлика от предходните поколения, тревогата днес е насочена по-малко към агресивно съдържание в игрите и повече към чат функциите, чрез които деца могат да влязат в контакт с непознати. Кибертормозът и безопасността онлайн изискват децата да разбират настройките за поверителност и да знаят към кого да се обърнат при тормоз.

Алгоритмите и уязвимите деца

Социалните платформи работят с алгоритми, които насочват все повече подобно съдържание колкото по-дълго дете гледа определен тип видео, а това може да доведе до изложение на вредна или дезинформираща информация.

Снимка: Canva

Особено внимание заслужават децата с хиперактивност и пристрастяване към игри, с тревожност или с признаци на депресия при тийнейджъри, при тях вредата от социалните мрежи и трудното себеконтролиране на екранното време могат да задълбочат съществуващи уязвимости. Ако имате притеснения от този тип, консултацията с детски психолог може да бъде полезна стъпка.

Как да поставим здравето на детето на първо място

Защитете съня. Прибирането на устройствата извън спалнята вечер е една от най-ефективните практики за здравословни навици за сън. Ако детето слуша аудиокнига или музика за заспиване, ограничете достъпа само до тях чрез настройки за родителски контрол приложения.

Приоритизирайте движението. Физическата активност при подрастващи спада в световен мащаб, лятото е добра възможност това да се компенсира. Определете част от деня, разходка, игра навън, среща с приятели, като задължително време без екран, преди да се стигне до дигиталните занимания.

Насърчете творчество и изследване. Полезните занимания през лятото, четене, спорт, доброволчество, нови хобита, подпомагат развитието на интелекта при децата и емоционалното здраве на тийнейджърите повече, отколкото пасивното време пред екран.

Изградете практичен план според вашите ценности

Не е нужно да постигнете идеал за родителство. Изберете една или две приоритетни стъпки, а не всички наведнъж. Определете ясно кои занимания, къде в дома и по кое време на деня са допустими, това намалява ежедневните конфликти и чувството за родителска вина.

Снимка: Canva

Когато екранното време е подбрано внимателно, то може да бъде по-спокойно, по-безопасно и по-полезно за цялото семейство. Влезте във VOYO, за да разберете как да направите полезно и забавно лятото.

Често задавани въпроси

Колко екранно време е прекалено?

Изследванията подкрепят умерения подход, повече от няколко часа дневно може да попречи на съня, движението и социалните връзки на детето.

Как екранното време влияе на психичното здраве на децата?

Деца с тревожност, депресивни симптоми или поведенчески предизвикателства са по-уязвими, прекомерната употреба измества дейности, които подобряват настроението.

Кои са здравословните летни навици за баланс с екраните?

Защита на съня чрез изваждане на устройствата от спалнята, ежедневна физическа активност и насърчаване на занимания без екран, базирани на творчество и изследване.

Екранното време при деца не е проблем сам по себе си, проблем е, когато измества съня, движението и живото общуване. Летният сезон предлага уникална възможност родителите да преоценят дигиталните навици в дома, като се фокусират не върху забрани, а върху баланс, ясни граници и внимание към емоционалното състояние на детето. Малки, последователни стъпки, а не перфекционизъм, водят до по-спокойно лято за цялото семейство.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници