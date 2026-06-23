Сколиозата при деца често остава незабелязана с години, развива се бавно, без болка и без видими симптоми, докато едно случайно рентгеново изследване не разкрие проблема.

По повод Световния ден за борба със сколиозата, отбелязван на 27 юни, д-р Ели Иванова, специалист по ортопедия и травматология с дългогодишен опит в детската ортопедия и консервативното лечение на гръбначни изкривявания, коментира какво представлява изкривяването на гръбначния стълб, защо ранното откриване е решаващо и как родителите могат да защитят децата си.

Колко разпространена е сколиозата при подрастващите?

Европа е регионът с най-висока честота на детска и юношеска сколиоза в света. Според данни, обобщени в систематичен преглед и мета-анализ, прогнозната заболеваемост в европейския регион достига 2.88%.

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Ключови факти за гръбначните изкривявания при подрастващи:

Идиопатичната сколиоза (без установена причина) представлява около 80% от всички случаи.

Във Великобритания прогресивното гръбначно изкривяване засяга 2–3% от младежите на възраст 10–16 години.

Състоянието е четири пъти по-често при юноши (10–18 г.), отколкото при по-малки деца, и достига пик по време на периода на активен растеж , при момичетата на 12–14 г., при момчетата на 15–16 г.

При прогресивните изкривявания , изискващи наблюдение или корсет, съотношението момичета към момчета е около 4:1 .

По отношение на тежестта, измервана чрез ъгъла на Коб (Cobb angle), около 86.65% от случаите са леки (10°–19°), 12.47% – умерени (20°–39°), и едва 0.89% – тежки (≥40°). Само 1 на 500 случая изисква лечение, а оперативна намеса се налага при около 1 на 1000.

Сколиозата е контролируема

Д-р Иванова определя сколиозата като триизмерна деформация на гръбначния стълб, която се появява единствено по време на активния растеж при децата. „Никой не знае каква е причината," обяснява специалистът. Точно затова състоянието се нарича идиопатично, от латинското „idiopathicus", означаващо „без първопричинител". Възможна е генетична обусловеност, но тя не се открива при всички пациенти.

Голямото предизвикателство са безболковите симптоми. „Сколиозата е безболкова, развива се бавно и пациентът се адаптира към отклоненията", разяснва Д-р Иванова. Често асиметрията в стойката се открива случайно, например при рентген на бял дроб.

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Сколиозата е контролируема, отбелязва, д-р Иванова. Целта на лечението е да задържи гръбнака в най-добрата възможна позиция, докато премине периодът на растеж и настъпи деактивация на сколиозата.

Според нея успешният резултат зависи от комуникация и екипна работа между детето, родителите, детския ортопед, физиотерапевта и ортезиста. „Не всеки колега е обучен за гръбначни изкривявания", предупреждава тя и подчертава, че самолечението и съветите от интернет често водят до сериозни проблеми.

Защо профилактиката е толкова важна?

Експертът съветва профилактичните прегледи при деца да се правят ежегодно. Първият контакт обикновено е с личния лекар, а от 9–10-годишна възраст е добре детето да мине общ преглед при специалист, процедура, която отнема под 15 минути. Редовният скрининг и ранното откриване на сколиоза дават най-голям шанс за контрол.

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Сколиозата при деца е често срещано, но контролируемо състояние, чийто най-голям риск е именно липсата на симптоми. Д-р Иванова призовава родителите да не отлагат прегледите. На 30 юни д-р Ели Иванова ще извърши безплатни прегледи в кабинета си на ул. „Казбек" 53

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници