Най добрите упражнения при сколиоза за всяка възраст

Съществува често срещано погрешно схващане, че хората със сколиоза трябва да спрат да спортуват. В действителност правилният вид упражнения могат да помогнат на хората със сколиоза толкова, колкото и на всички останали.

Сколиозата е анормално странично (от едната до другата страна) S-образно или C-образно изкривяване на гръбначния стълб. Може да се появи във всяка възраст, но най-често се диагностицира в детска и юношеска възраст.

Защо трябва да правите упражнения за сколиоза?

Упражненията са полезни за хора, страдащи от сколиоза, когато се използват самостоятелно или в комбинация с други лечения, като например корсети.

Te помагат за изграждане и поддържане на силата на торса, а по-силните мускули помагат за стабилизиране на гръбначния стълб. Терапевтичните упражнения за сколиоза могат:

Да намалят симптоми като болка, умора и асиметрия на торса

Да забавят или дори да спрат прогресията на сколиозата

Да повишат гъвкавостта и мобилността

Да подобрят мускулната сила и издръжливост

Да подобрят белодробната функция и дишането

Да предотвратят нестабилност, дължаща се на дегенерация на гръбначния стълб

Най-добрите упражнения за сколиоза

Най-добрите упражнения за лечение на сколиоза комбинират разтягане и укрепване. Упражненията за разтягане подобряват гъвкавостта, за да намалят сковаността на гръбначния стълб и да увеличат обхвата на движение. Укрепващите упражнения изграждат мускулна сила и издръжливост в коремните мускули, за да забавят прогресията на гръбначната извивка и да намалят болката и дискомфорта, свързани със сколиозата.

Снимка: iStock

Много упражнения за сколиоза могат да се използват на всяка възраст, но целите и техниките често са специфични за възрастта.

Йогата и сколиозата

Йогата не може да лекува или излекува сколиоза. Не можете да „коригирате“ сколиозата си чрез йога. Но повечето упражнения за гъвкавост и разтягане, които се препоръчват при това заболяване, се основат на йогата.

Разтягането на мускулите около гръбначния стълб може да доведе до по-добра мобилност на гръбначния стълб. Йогата може да помогне с болката и да укрепи мускулите около самия гръбначен стълб. Постоянното, целенасочено дишане по време на йога практика носи кислород до мускулите и може да помогне за намаляване на стреса, което също може да помогне за намаляване на болката.

Упражнения за сколиоза за деца

Ако дете има идиопатична сколиоза (изкривяване на гръбначния стълб, причината, за което е неизвестна), то все още може да участва в дейностите и спортовете, които му харесват. Програма за упражнения за сколиоза може да помогне на детето да възприеме безопасни навици за движение и стойка, които поддържат растящия му гръбнак.

„Повечето деца със сколиоза нямат болка, свързана с това състояние“, казва пред Healthcenter травматологът д-р Нийл Ананд.

Снимка: iStock

Имайки това предвид, повечето упражнения за сколиоза за деца се фокусират върху невромускулния контрол за стабилизиране и поддържане на торса.

Упражненията за сколиоза за деца включват:

Разтягания тип „птица-куче“ (позата bird-dog)

Коремна преса с два свити крака

Планк по корем

Повдигане на краката, докато лежите по гръб

Повдигане на таза

упражнение “котка-камила“ (Cat–camel stretch)

Упражнения за сколиоза за тийнейджъри

Тийнейджърите с юношеска идиопатична сколиоза могат да изпитат мускулен дисбаланс, променена стойка, отклонения в походката и намалена гъвкавост. Ако сколиозата е видимо забележима, някои тийнейджъри може да страдат от понижено самочувствие.

Упражненията за укрепване на гърба и торса за тийнейджъри включват движения, които активират и изграждат мускулите в раменете и гърба, като същевременно поддържат гръбначния стълб в неутрално положение. Те включват:

Седене до стена

Разтягане с ротация в седнало положение

Планк

Повдигане на таза

Мъртва тяга с пудовка

Упражнения с ниско натоварване, като пилатес, йога и тай чи, могат да помогнат за подобряване на гъвкавостта на торса и обхвата на движение. Някои програми за упражнения за сколиоза, като метода на Шрот, могат да помогнат на тийнейджърите да намалят величината на изкривяването на гръбначния си стълб.

Упражнения за сколиоза за възрастни

Възрастни, които не са имали сколиоза в юношеска възраст, най-често се диагностицират с дегенеративна сколиоза. С течение на времето износването на гръбначните стави и дискове и загубата на еластичност на меките тъкани могат да причинят скованост на гръбначния стълб.

Снимка: iStock

Програмите за упражнения за сколиоза за възрастни първоначално се фокусират върху подобряване на гъвкавостта и обхвата на движение, за да се справи с сковаността на гръбначния стълб. Разтяганията за сколиоза за възрастни включват:

Усукване в седнало положение

Упражнение “котка-камила“ (Cat–camel stretch)

Поза „дете“

Разтягане чрез приклякане с един крак напред

Разтягане на бедрата в седнало положение („пеперуда“)

След като гъвкавостта се подобри, могат да се включат силови упражнения, които да помогнат за стабилизиране на гръбначния стълб и да намалят болката и дискомфорта. Силовите упражнения за сколиоза за възрастни включват:

Разтягания тип „птица-куче“ (позата bird-dog)

Планк

Повдигане на краката, докато лежите по гръб

Повдигане на таза

Упражнение “котка-камила“ (Cat–camel stretch)

Глутеус мост

Хип тръст

Силови тренировки с помощ на машини

Упражнения за сколиоза за възрастни над 65 години

Почти 70% от възрастните над 65-годишна възраст може да имат сколиоза. При по-възрастните хора сколиозата може да бъде причинена от постепенна дегенерация на гръбначните дискове, което кара гръбначния стълб да се наклони на едната страна. Дегенеративната сколиоза при възрастни хора може да причини болки в гърба и краката, които ограничават мобилността.

Упражненията първоначално се фокусират върху целенасочено разтягане, за да се намали напрежението в гръбначния стълб и да се подобри гъвкавостта. След като гъвкавостта се увеличи, могат да се прилагат упражнения за коремни мускули, за да се изгради сила и да се подобри балансът и стойката.

Възрастните хора са изложени на по-висок риск от падания, така че балансът е особено важен. Упражненията за сколиоза за възрастни хора включват:

Сядане до стена

Поза “дете”

Разтягане на бедра в легнало положение

Разтягане над главата

Седене върху топка за упражнения

Стоене на един крак

Йога

Пилатес

Тай чи

Упражнения, които трябва да се избягват

Някои пациенти със сколиоза може да се притесняват от участието в контактни спортове или определени упражнения, страхувайки се, че могат да влошат състоянието си или да се контузят. Това не винаги е така. Общото правило е да се избягва всякаква физическа активност или спорт, които причиняват болка или дискомфорт.