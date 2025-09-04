С наближаването на 15 септември и старта на новата учебна година УМБАЛ „Лозенец“ обръща внимание на едни от най-честите здравословни проблеми при учениците, гръбначните изкривявания и деформациите на ходилата.

На 11 септември 2025 г. (четвъртък) д-р Василев, лекар-специалист към Клиниката по ортопедия и травматология ще извършва безплатни профилактични прегледи.

Защо са важни тези прегледи?

Гръбначните изкривявания и деформациите на ходилата са сред най-често срещаните проблеми в детска и училищна възраст. В ранните етапи те често протичат без оплаквания, но с времето могат да доведат до болки в гърба, умора, нарушена стойка, затруднено дишане или проблеми с походката.

Снимка: Canva

Навременната диагностика е ключова, защото именно училищната възраст е моментът, в който тези промени най-често се проявяват и могат да се задълбочат, ако не бъдат открити и коригирани навреме.

Гръбначни изкривявания при деца - какво трябва да знаят родителите

Според данни на Световната здравна организация (СЗО) и различни проучвания, честотата на гръбначните деформации, като сколиоза, кифоза и лордоза, варира между 10% и 15% сред децата в училищна възраст.

Това означава, че един на всеки десет до един на всеки седем ученици може да има някакво изкривяване на гръбнака.

Сколиозата представлява странично изкривяване на гръбначния стълб и засяга най-често момичета между 10-15 години. В началото може да се прояви с леко неравенство на раменете, различна височина на тазобедрените кости или асиметрия при наведане напред.

Кифозата е прекомерна кривина на гръбначния стълб в гръдната област, която се проявява като прегърбеност. При деца може да възникне поради слаба мускулатура, лошо стоене или продължително седене в неправилна поза.

Лордозата е увеличена кривина в поясничната област на гърба. При деца може да бъде свързана с наднормено тегло, мускулен дисбаланс или бързо растене.

Ранните признаци, които родителите могат да забележат, включват неравни рамене, различна височина на ханша, асиметрия на ребрата, честа умора при стоене или седене, както и оплаквания от болки в гърба след физическа активност.

Снимка: Canva

Деформации на ходилата при деца

Деформациите на ходилата засягат значителен процент от децата и могат да повлияят сериозно на правилното развитие на цялата опорно-двигателна система.

Плоскостъпието е най-честата деформация на ходилата при деца. То се характеризира с намален или липсващ свод на стъпалото. В лека степен може да не причинява оплаквания, но в по-тежки случаи води до болки в краката, коленете и гърба, бърза уморяемост при ходене и неправилна походка.

Издълбаното ходило (кух свод) е противоположната деформация, при която сводът на стъпалото е прекомерно висок. Това състояние може да причини болки при ходене, мазоли и проблеми с равновесието.

Халукс валгус (кокалче) при деца се проявява като отклонение на палеца към другите пръсти. Макар по-рядко при малките деца, то може да започне да се развива в училищна възраст, особено при носене на неподходящи обувки.

Родителите трябва да обръщат внимание на оплаквания от болки в краката, неравномерно изхабяване на подметките на обувките, неустойчивост при ходене или чести спъвания на детето.

Важността на профилактиката

Редовната профилактика позволява да се предприемат навременни мерки, като лечебна гимнастика, коригиращи упражнения, ортопедични стелки или други ортопедични средства, които значително подобряват качеството на живот и предотвратяват трайни деформации.

При ранно откриване повечето от тези състояния могат да бъдат успешно коригирани с консервативни методи, докато в напреднали случаи понякога е необходима хирургична намеса.

Инициативата на УМБАЛ „Лозенец“ дава възможност на родителите да получат професионална консултация от специалист и да се уверят, че техните деца започват новата учебна година с правилна стойка и здрави крака.

Прегледите ще се извършват след предварително записване на тел. 02/ 96 07 682. Родителите е добре да носят предишни изследвания (ако има такива).

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.