По повод Световния месец за информираност за сколиозата, специалисти от Клиниката по ортопедия и травматология на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда установяват тревожна тенденция сред българските деца. Данните от тазгодишната кампания за безплатни профилактични прегледи показват, че при 30% от прегледаните деца са установени различни форми на гръбначни изкривявания, а част от случаите са били в напреднал стадий.

Експертите предупреждават, че сколиозата често се развива без болка и видими оплаквания в ранните етапи, което я прави трудно забележима както за родителите, така и за самите деца. Именно затова ранната диагностика остава най-важният инструмент за предотвратяване на тежки усложнения.

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Какво представлява сколиозата?

Сколиозата е триизмерна деформация на гръбначния стълб, при която той се изкривява странично и едновременно с това се завърта около собствената си ос. Заболяването може да се появи във всяка възраст, но най-често се диагностицира между 10 и 15 години, когато организмът расте най-интензивно.

Според експертите повечето случаи на детска сколиоза са т.нар. идиопатична сколиоза, при която точната причина остава неизвестна. Въпреки това състоянието понякога се наблюдава по-често в определени семейства, което предполага генетична предразположеност.

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Тревожни данни от безплатните профилактични прегледи

В следствие на инициативата екипът на проф. д-р Васил Яблански, дм, отчита, че:

При около 30% от прегледаните деца са открити гръбначни изкривявания;

Част от диагностицираните случаи са били в лека форма;

При други пациенти е установена напреднала сколиоза ;

На пет деца е препоръчано оперативно лечение.

„Навременното откриване на сколиозата значително увеличава възможностите за ефективно лечение и предотвратяване на тежки деформации. Това е заболяване, което не бива да бъде подценявано”, подчертава проф. д-р Васил Яблански.

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Кои са симптомите на сколиозата?

Една от причините заболяването да бъде откривано късно е фактът, че в ранните етапи рядко причинява болка.

Признаци, които родителите могат да забележат

Според специалистите симптомите могат да включват:

Неравни рамене;

Една лопатка, която изпъква повече от другата;

Неравномерна талия;

Едно бедро, разположено по-високо;

Изпъкване на едната страна на гръдния кош;

Изразена асиметрия при навеждане напред;

Видими промени в стойката.

Често именно учители, треньори или приятели забелязват първите признаци на сколиоза, преди самото дете или родителите му да обърнат внимание на проблема.

Кои деца са най-застрашени?

Според данните на Mayo Clinic рискът от развитие на най-разпространената форма на сколиоза е по-висок при:

Деца над 10-годишна възраст;

Периода на интензивен растеж през пубертета;

Наличие на фамилна обремененост;

Момичета, при които рискът от прогресиране на изкривяването е по-висок.

Въпреки това специалистите подчертават, че заболяването може да засегне както момичета, така и момчета.

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Как се лекува сколиозата?

Лечението зависи основно от степента на изкривяване и възрастта на пациента.

При по-леки случаи

Когато изкривяването е между 10 и 20 градуса, обикновено се прилагат:

Лечебна гимнастика;

Специализирана физиотерапия;

Рехабилитационни програми за корекция на стойката.

При умерено изразена сколиоза

При изкривяване между 20 и 40 градуса към физиотерапията се добавя и носене на корсет, който има за цел да ограничи прогресията на деформацията по време на растежа.

При тежки случаи

Когато гръбначното изкривяване надхвърли 40 градуса, специалистите могат да препоръчат хирургично лечение.

Експертите подчертават, че операцията е крайна стъпка, която се предприема само когато останалите методи не могат да предотвратят влошаването на състоянието.

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Какви усложнения може да причини нелекуваната сколиоза?

Повечето случаи са леки и не водят до сериозни последствия. При прогресираща сколиоза обаче могат да настъпят усложнения.

Сред най-честите са:

Хронична болка в гърба в зряла възраст;

Видими деформации на тялото;

Асиметрия на раменете и таза;

Намалено самочувствие и психологически дискомфорт;

Затруднено дишане при тежки форми.

Според Mayo Clinic при значително изкривяване гръбначният стълб може да окаже натиск върху белите дробове и да затрудни нормалното дишане.

Защо ранната диагностика е толкова важна?

Специалистите са единодушни, че ранното откриване на сколиозата значително увеличава шансовете за успешно овладяване на състоянието без необходимост от хирургична намеса.

Именно затова профилактичните прегледи в периода на активен растеж могат да играят ключова роля за предотвратяване на тежки деформации и дългосрочни усложнения.

Ако забележите промени в стойката на детето си или асиметрия на раменете, таза или гърба, потърсете консултация със специалист по ортопедия и травматология.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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