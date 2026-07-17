Броят на децата без нито една ваксина в света намалява, но новите данни на Световната здравна организация (СЗО) и УНИЦЕФ показват, че все повече деца стартират имунизационния календар, без да го завършват. Резултатът е стагнация при ключови показатели и нарастващ риск от епидемии, включително от морбили и коклюш.

Според годишния доклад WUENIC (WHO-UNICEF Estimates of National Immunization Coverage), публикуван на 15 юли 2026 г., ваксинацията при децата отбелязва скромен напредък през 2025 г., но далеч не достатъчен, за да компенсира загубите от годините на пандемията и продължаващите конфликти по света.

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Какво показват данните за 2025 г.

90% от бебетата в света (близо 116 млн.) са получили поне една доза от трикомпонентната ваксина ДТП (дифтерия, тетанус, коклюш/пертусис).

85% (110 млн. деца) са завършили пълната тридозова схема.

И двата показателя са с 1 процентен пункт по-високи спрямо предходната година, но остават под нивата отпреди 2019 г., глобалното покритие се движи в тесен коридор от 2009 г. насам.

13,5 милиона деца остават „нулева доза“, не са получили нито една ваксина през първата си година от живота. Това е с близо 750 000 по-малко спрямо предходния период, но подобрението е подкопано от растящ брой отпаднали по средата на схемата деца.

Спад във ваксинационното покритие срещу морбили

Едно от най-обезпокоителните открития на УНИЦЕФ и СЗО изследването засяга именно ваксина срещу морбили. Според данните 7,3 млн. бебета са получили първата си доза ДТП, но не и първата доза срещу морбили.

Снимка: Canva

Само 84% от децата са получили първа доза срещу морбили (MCV1), а едва 77% втора доза (MCV2). И двата процента остават далеч под прага от 95%, необходим за поддържане на колективен имунитет и предотвратяване на огнища. Като пряка последица, 57 държави отчитат мащабни или огнища на морбили през 2025 г.

Конфликти, недоверие и слаба финансова подкрепа

Над половината от всички деца с „нулева доза“ живеят в държави, засегнати от конфликти, крехка държавност или уязвимост, въпреки че тези страни съставляват едва около една трета от детското население в света.

Сирия губи 6 процентни пункта покритие с първа доза ДТП и 12 пункта за морбили само за една година. Обратно, Судан отбелязва най-голямото повишение в света, с 35 пункта за ДТП и 22 пункта за морбили, дори при продължаващ конфликт.

Проблемът не подминава и по-богатите държави. Южна Африка е загубила 20 пункта покритие от 2019 г. насам, а Босна и Херцеговина отчита спад от 23 пункта само за година, ефект, свързан отчасти с растящи антиваксинални настроения и разколебано обществено доверие.

Снимка: Canva

„Трябва да достигнем до всяко дете и да възстановим доверието там, където то се разклаща. Нито едно дете не бива да страда от болест, която обикновена ваксина може да предотврати“, заяви изпълнителният директор на УНИЦЕФ Катрин Ръсел.

Отслабващи системи за наблюдение

През тази година са проведени и подадени едва 18 национални имунизационни проучвания, спад от 50 през 2024 г. и далеч под средното от 33 годишно за периода 2015–2019 г. Без надеждни данни е трудно да се идентифицират децата, пропуснали имунизация като бебета, което застрашава превенцията на инфекциозни заболявания при децата в дългосрочен план.

Какво препоръчват СЗО и УНИЦЕФ

Организациите призовават правителствата и партньорите да:

засилят имунизационните програми в зони на конфликт и уязвимост;

противодействат на дезинформацията и подкрепят активно ваксинопрофилактиката;

увеличат и запазят устойчиво финансирането за имунизационни програми, включително заগавi, Ваксинационния алианс;

инвестират в по-стабилни системи за данни и надзор на заболяванията.

Снимка: Canva

Глобалните данни за 2025 г. показват крехък, но реален напредък по отношение на задължителните детски ваксинации, по-малко деца без нито една доза, но все повече прекъснати схеми на имунизация.

Спадът в покритието срещу морбили и коклюш, съчетан с недостатъчно финансиране и отслабващи системи за наблюдение, повишава риска от нови огнища на инфекциозни заболявания при децата.

Експертите настояват, че единственият устойчив път напред минава през възстановено обществено доверие във ваксините и целенасочени инвестиции в най-уязвимите общности, включително за родители, търсещи съвет от детски педиатър (например в София или другаде), при изготвяне на индивидуалния имунизационен план на детето.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници