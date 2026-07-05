Всяка сутрин се будите със скованост във врата и се питате дали виновникът не е точно възглавницата под главата ви? Все повече хора решават да я премахнат напълно с надеждата за по-добър сън и по-малко болки. Но истината е по-нюансирана, отколкото звучи в социалните мрежи.

Спането без възглавница може да донесе облекчение, но само при една конкретна позиция за сън. В следващите редове ще разберете кога плоската постелка е съюзник на гръбнака ви и кога се превръща в проблем.

Какви са предполагаемите ползи от спането без възглавница

В зависимост от това как спите, може да се почувствате по-добре върху равна повърхност. Важно е обаче да се подчертае, че научните проучвания в тази област са ограничени, повечето изследвания се фокусират върху избора на подходяща възглавница, а не върху пълното ѝ премахване.

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Може ли да подобри стойката

Възглавниците са предназначени да поддържат неутрална позиция на гръбнака, като подравняват врата спрямо останалата част от тялото и подпомагат правилната стойка. Учените не са изследвали пряко как липсата на възглавница влияе върху гръбначния стълб.

Хората, които спят по корем, обаче може да са изключение. Според Медицинския център на Университета в Рочестър, спането по корем поставя гръбнака в неестествено положение, защото по-голямата част от тежестта на тялото е концентрирана в средата. Това натоварва гърба и врата. Спането без възглавница задържа главата плоско и може да намали част от това напрежение.

Ако спите по гръб или настрани, премахването на възглавницата по-скоро вреди.

Помага ли при болки във врата

При спящите по корем главата е обърната настрани, а вратът е извит назад под неудобен ъгъл, оттук идват болката и напрежението в шията. В това положение възглавницата само задълбочава извивката, докато спането без нея може да я намали.

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Ако обаче вратът ви боли редовно след сън, разумно е първо да потърсите консултация с ортопед, преди да се откажете от възглавницата.

Полезно ли е за косата

Няма установена връзка между възглавницата и здравето на косата. Някои производители твърдят, че копринените калъфки са по-щадящи, но липсват научни доказателства, които да го потвърдят.

Недостатъци на спането без възглавница

Заедно с потенциалните ползи идват и реални рискове.

Неправилна стойка

Дори при спане по корем премахването на възглавницата не компенсира напълно неестественото положение. За по-добро поддържане на гръбнака експертите съветват да поставите възглавница под таза и корема, така средата на тялото се повдига и натискът намалява.

При сън по гръб и странично положение на тялото обаче липсата на опора извива гръбнака неестествено и натоварва ставите и мускулите.

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Болки във врата

При спане по гръб или настрани без възглавница вратът остава преразтегнат цяла нощ, а натискът върху мускулите се разпределя неравномерно. Резултатът може да бъде болки във врата и гърба, скованост и дори главоболие и скованост сутрин.

Как да започнете да спите без възглавница

Ако решите да опитате, направете го постепенно и с грижа за костите и ставите:

Консултирайте се със специалист. Лекар или физиотерапевт може да прецени дали подходът е подходящ за вас според позата и здравословното ви състояние.

Намалявайте опората постепенно. Започнете със сгъната кърпа или одеяло вместо възглавница и ги разгъвайте с времето.

Снимка: Canva

Поддържайте останалата част от тялото. Възглавница под таза при спане по корем, под коленете при сън по гръб или между коленете при странично положение помага на гръбнака да остане неутрален.

Изберете подходящ матрак. Без възглавница качеството на постелката за сън е още по-важно, твърде мекият ортопедичен матрак позволява на гръбнака да провисне.

Спането без възглавница може да облекчи спящите по корем, но научните доказателства остават оскъдни. За тези, които спят по гръб или настрани, възглавницата обикновено е по-добрият избор за изправяне на гръбначния стълб и качество на съня. Най-важното е да се чувствате комфортно и без болка. Ако имате хронични оплаквания или състояние като сколиоза, потърсете лекар, преди да промените навиците си за здравословен сън, при упорити болки физиотерапията също може да бъде решение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници