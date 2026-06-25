Сънят не е просто почивка, той влияе върху сънищата, настроението и цялостното здраве. Изследванията показват, че позицията, в която спите, може значително да повлияе на сънищата, които имате.

Проучване от 2004 г., публикувано в „ Сън и хипноза“, разкрива, че хората, които спят на лявата си страна, са по-склонни да изпитват кошмари, докато спящите на дясната страна се сблъскват с по-малко лоши сънища.

Имайте предвид обаче, че няма много изследвания по тази тема и, както при сънуването като цяло, има много неща, които експертите все още не знаят.

Но има няколко често срещани вярвания, когато става въпрос за позата по време на сън и сънищата. Ето четири от тях и теориите зад всяко от тях.

Спането наляво води до повече кошмари?

Неотдавнашно проучване, обхващащо 63 здрави възрастни, изследва как обичайните пози за сън, предимно на дясната спрямо лявата страна, влияят на характеристиките на сънищата и субективното им качество.

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Участниците са помолени да записват съдържанието на сънищата, емоциите, преживявани в сънищата, и цялостното качество на съня.

Резултатите разкриват ясна корелация между позицията на сън и преживяванията по време на сън. Хората, които спят на лявата страна, съобщават за по-висока честота на кошмари и по-интензивни негативни емоции в сънищата си.

Спането надясно води до по-качествен сън

Хората, които спят на дясната страна, са склонни да изпитват по-положителни емоции в съня си, като облекчение, безопасност и комфорт.

Тези емоционални разлики – между хората, които спят на лявата страна и хората, които спят на дясната си страна, показват, че страничната позиция за сън може да повлияе на мозъчната активност по време на REM сън, вероятно засягайки емоционалната регулация и обработката на стреса.

Изследователите установяват, че малко над 40% от спящите на лявата страна съобщават за кошмари в сравнение с по-малко от 15% от спящите на дясната страна.

Интересното е, че изследователите са установили също, че спящите на дясната страна имат по-качествен сън.

Хората, които спят по гръб, имат проблеми със запомнянето на сънищата си

Съществува и теория, че спящите по гръб не могат да си спомнят сънищата си и това изглежда е свързано със синдрома на обструктивната сънна апнея и липсата на непрекъснат сън, който тези хора изпитват през цялата нощ.

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Някой с умерена обструктивна сънна апнея има между 15 и 30 епизода сън на час, според центъра „Джон Хопкинс“.

А според проучванията, сънят по гръб се свързва с по-тежка форма на обструктивна сънна апнея, така че сънят на хората, които спят по гръб, може да бъде нарушаван още по-често

Според специалистите от Клиниката в Кливланд, сънищата обикновено се появяват по време на REM (бързо движение на очите) сън, който се случва от време на време през цялата нощ.

„Известно е, че обструктивната апнея се влошава по време на REM сън, така че това може да доведе до повишена фрагментация на съня по време на сънуване, особено при спящите по гръб“, обясняват експертите.

В резултат на това може да е по-малко вероятно да сънувате, а ако го направите, сънищата може да са по-малко запомнящи се.

Хората, които спят по корем, имат повече еротични сънища

Редовно ли сънувате забавни сценарии? Това може да е резултат от спането по корем, според проучване, включващо данни от близо 700 души.

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Експертите подозират, че това може да се дължи на факта, че спането по корем оказва натиск върху области на тялото, които са сексуално стимулиращи. „Това чувство на стимулация вероятно е произходът на еротичното съдържание на сънищата“, казват те.

Трябва ли да промените позицията си на сън, за да промените сънищата си?

Ако често ви притесняват кошмари, може би си струва да опитате да промените позицията си на сън, за да видите дали това влияе на сънищата ви.

„Но не всеки човек може да спи във всяка позиция, а комфортът по време на сън е от решаващо значение за оптимизиране на качеството на съня“, казват експертите по сън.

Повечето хора по подразбиране спят в позицията, която е най-удобна за тях, като по този начин увеличават вероятността да заспят бързо и да спят по-дълго.

Със сигурност можете да експериментирате с нова позиция за сън, а добавянето на възглавници, които да поддържат правилно врата, гърба и краката ви в тази нова позиция, може да помогне.

Има и други начини да промените съдържанието на лошите си сънища. Приоритизирането на хигиената на съня е добро начало. Може да опитате техники за релаксация за облекчаване на стреса и тревожността, отпускане преди лягане, избягване на времето пред екрана и алкохола близо до лягане и придържане към редовен график за сън.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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