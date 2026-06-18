Горещите летни нощи често превръщат заспиването в сериозно предизвикателство.

Именно затова спането на климатик се превръща в предпочитано решение за много хора. Но безопасно ли е да оставяме климатика включен през цялата нощ и как това влияе на организма?

Експертите посочват, че правилно настроеният климатик може да подобри качеството на съня, като поддържа комфортна температура в помещението.

В същото време неправилната употреба може да доведе до неприятни странични ефекти като сухота в очите, раздразнение на дихателните пътища и нарушен сън.



Разберете какво показват наличните данни и кои са най-добрите съвети за спане на климатик.

Защо по-ниската температура помага за по-добър сън?

Човешкото тяло следва естествен биологичен часовник, известен като циркаден ритъм. Вечер телесната температура постепенно намалява, достигайки най-ниските си стойности в ранните сутрешни часове.

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Според публикации в областта на медицината на съня, по-хладната среда подпомага този естествен процес и улеснява заспиването. Когато спалнята е прекалено топла, организмът среща затруднения да регулира температурата си, което може да доведе до:

чести събуждания през нощта;

изпотяване;

чувство за задушаване;

по-ниско качество на съня.

Именно затова много специалисти смятат, че спане на климатик през лятото може да бъде полезно, когато се спазват определени правила.

Безопасно ли е да спим на климатик?

Краткият отговор е: да, ако климатикът се използва правилно.

Експертите препоръчват температурата в спалнята да бъде умерена, без резки температурни разлики между вътрешната и външната среда. Прекалено ниските настройки могат да създадат дискомфорт и да нарушат естествените процеси на терморегулация.

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Ползи от правилното използване на климатика

При разумна употреба климатикът може да:

подпомогне по-бързото заспиване;

намали нощното изпотяване;

подобри комфорта през горещите нощи;

намали вероятността от събуждане поради висока температура в помещението.

Какви са възможните рискове?

Сух въздух и раздразнения

Един от най-често съобщаваните проблеми е прекомерното изсушаване на въздуха. Това може да доведе до:

сухота в гърлото;

сухи очи;

суха кожа;

дискомфорт в носната лигавица.

Нарушения на съня от шум

По-старите или лошо поддържани климатици могат да бъдат шумни. Дори когато не събуждат напълно човек, шумът може да намали качеството на дълбокия сън.

Замърсени филтри и проблеми с дишането

Експертите предупреждават, че недостатъчната поддръжка на климатичната система може да позволи натрупване на прах, плесени и микроорганизми.

Това е особено важно за хора с:

алергии;

астма;

чувствителни дихателни пътища.

Липса на свеж въздух

При продължително използване на климатик помещенията често остават затворени. Това може да доведе до натрупване на въглероден диоксид и усещане за умора сутрин.

Как да спим на климатик безопасно?

Оптималната температура е около 22°C

Според експертни препоръки температура между 20°C и 23°C се счита за комфортна за повечето хора.

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Не насочвайте въздушната струя към леглото

Директният поток студен въздух може да причини усещане за скованост и дискомфорт през нощта.

Почиствайте редовно филтрите

Това е една от най-важните стъпки за здравословно спане на климатик и за поддържане на добро качество на въздуха.

Използвайте нощен режим

Съвременните климатици предлагат специални режими за сън, които:

работят по-тихо;

регулират температурата постепенно;

намаляват консумацията на електроенергия.

Проветрявайте преди сън

Краткото проветряване на стаята преди лягане помага за освежаване на въздуха и подобрява комфорта през нощта.

Какво препоръчват експертите?

Специалистите са единодушни, че климатикът не представлява риск сам по себе си. Решаващо значение имат правилните настройки, редовната поддръжка и разумната употреба.

Ако се чудите как да спите на климатик без риск за комфорта и здравето, ключът е балансът достатъчно прохлада за спокоен сън, но без прекомерно охлаждане на помещението.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници