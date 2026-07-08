Босите стъпки в топлия пясък, солената морска вода около глезените, вятърът в косата, за повечето от нас лятото и плажът вървят ръка за ръка с едно просто действие, сваляме обувките. Оказва се, че този инстинкт не е случаен.

Ходенето бос или това, което учените наричат заземяване на тялото (earthing), стои зад част от усещането за спокойствие и лекота, което носим у дома след ваканция на морето.Експерти обясняват какво точно се случва в тялото, когато стъпваме боси, и защо си струва да превърнем това в летен навик.

Какво всъщност се случва, когато стъпим боси на земята

Когато сме боси на плажа, тревата или дори бетона, тялото ни влиза в директен контакт със земната повърхност и абсорбира милиони свободни електрони, известни и като отрицателни йони. Според изследователи, изучаващи темата от над две десетилетия, тези йони пътуват през тъканите и участват в неутрализирането на свободните радикали, нестабилни молекули, натрупващи се от храненето, замърсяването и стреса, които ускоряват стареенето на клетките.

Снимка: Canva

Именно тук се крие една от основните ползи от отрицателните йони, те помагат на организма да се справя с ежедневния „оксидативен товар“ по естествен начин.

Защо се чувстваме по-щастливи след седмица на плажа

Замислете ли се защо след почивка на морето децата спят по-добре, а всичко сякаш тече по-леко? Слънцето и морският въздух играят роля, но и фактът, че на плажа почти никой не носи обувки. Добрата новина е, че не е нужно да ходим чак до морето, същите ефекти на релаксация сред природата можем да получим и от градинката пред блока, стига да сме боси (и да внимаваме за кърлежи, особено през топлите месеци)

Топ 5 ползи от ходенето бос

1. Детоксикация на организма

Ежедневният метаболизъм, храната и химикалите около нас оставят следи от свободни радикали в клетките ни. Абсорбираните отрицателни йони подпомагат детоксикацията на организма и по този начин участват косвено в борбата със стареенето на тъканите.

2. Отпускане на нервната система

Заземяването помага на автономната нервна система да премине от режим „бий се или бягай“ към спокойно, „релаксиращо“ състояние. Това пренасочва кръвообращението към фронталната част на мозъка, отговорна за концентрацията и вземането на решения, а също и към стомашно-чревния тракт, с пряка връзка между храносмилането и стреса и по-доброто усвояване на хранителните вещества.

Снимка: Canva

3. По-здраво сърце

Ходенето бос е свързано с подобрена сърдечна честота вариабилност, показател за способността на сърцето да реагира гъвкаво на промените около нас. Хората с по-високи стойности обикновено имат по-добро общо сърдечно здраве и по-нисък хроничен стрес.

4. По-добро кръвообращение

Според проучване на д-р Гаетан Шевалие и екип, публикувано в рецензирано научно издание, контактът със земята намалява вискозитета на кръвта, което улеснява кръвообращението и съдовете. Това е стъпка към превенция на сърдечни заболявания, инсулт и други съдови проблеми.

5. По-малко тревожност, по-добър сън

Заземяването нощем е свързвано с нормализиране на нивата на кортизол и по-добра синхронизация с денонощния ритъм на тялото, с други думи, намаляване на тревожността и подобряване на съня. Не е случайно, че разходка боси по тревата вечер често се препоръчва като един от естествените методи за релакс.

Само няколко секунди са достатъчни

Изследванията сочат, че измерими промени в тялото настъпват само няколко секунди след контакт с земята. Затова и малка разходка по тревата, 15 до 30 минути дневно, може да бъде лесен начин за повече ментално благополучие, без да е нужно нищо повече от разходка боси.

Снимка: Canva

Ходенето без обувки не е просто носталгично лятно удоволствие, което ни напомня за детството, но е начин тялото ни да се презареди по естествен път: по-спокойна нервна система и стрес, по-добро сърце, по-чист организъм и по-лек сън.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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