Разходката по плажа е нещо повече от романтична сцена, тя е пълноценна тренировка, терапия за ставите и антистресова терапия в едно.
Ако сте се чудили защо ходенето по пясък ви уморява повече от ходенето по улицата или алеята в парка, отговорът крие ключа към редица ползи за здравето.
Научете защо ходенето по пясък и ползите за здравето са неразделно свързани – от изгарянето на допълнителни калории до подобряването на равновесието, намаляването на стреса и естественото ексфолиране на кожата.
Разберете защо е полезно да ходите боси по пясъка и как да го правите безопасно.
Защо ходенето по пясък е по-полезно от ходенето по асфалт?
Меките и нестабилни повърхности като пясъка принуждават тялото да работи значително по-усилено.
Помощните мускули на краката и гърба поемат по-голямо натоварване, за да поддържат равновесие: резултатът е по-интензивна тренировка при едно и също усилие.
„Ходенето е чудесен начин да изгаряте калории и да останете активни, но видът на повърхността може да окаже драматичен ефект върху гърба и гръбначния стълб.
По-меките повърхности като трева и пясък спомагат за предотвратяване на дегенеративни заболявания като спинален артрит”, обяснява Д-р Алън Конрад, цитиран от Healthline.
Ключови факти:
- +50% повече изгорени калории при ходене по пясък спрямо твърда настилка
- 26–68% по-интензивна работа на мускулите при неравен терен (изследване)
- 5,3 см намаление на обиколката на талията при ходене по пясък (срещу 3 см по асфалт)
Как ходенето по пясък помага на здравето: Какво казва науката?
Изследователите изучават ефекта на неравния терен върху тялото в редица проучвания.
По-старо изследване, публикувано в специализирано научно издание, установява, че мускулите работят с 26–68% по-интензивно при ходене по нестабилна повърхност в сравнение с твърда настилка.
Проучване от 2013 г., цитирано от Healthline, установява, че тренировките на пясък изграждат сила и предпазват от наранявания, тъй като ударното натоварване е значително по-ниско.
„Престоят навън, заобиколени от ритъма на вълните, оказва успокояващ ефект върху нервната система. Ходенето по плажа помага за намаляване на стреса, слънчевата светлина спомага за синтеза на витамин D, а усещането за пясък под голите стъпала може да създаде чувство на заземеност”, коментира д-р Ашли Естанислао, физиотерапевт, цитирана от Healthline.
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10 доказани ползи от ходенето по пясък за здравето
Физически ползи
Укрепване на мускулите
Пясъкът се размества под тежестта ви и активира мускулите от прасците до долната част на гърба, естествена силова тренировка без фитнес.
Изгаряне на калории
Според проучвания ходенето или бягането по пясък изгаря до 50% повече калории в сравнение с твърди повърхности заради нестабилната основа.
По-добра кинестезия
Хилядите нервни окончания в стъпалата се стимулират при контакт с пясъка, подобрявайки усещането за положение на тялото в пространството.
Анализ на стъпката
Отпечатъците, оставени в пясъка, разкриват как стъпвате: ценна обратна връзка за бегачи, която помага за корекция на стъпката и намаляване на риска от травми.
Облекчаване на болки в ставите
Пясъкът поглъща ударите и намалява натиска върху коленете, бедрата и гръбначния стълб; идеален избор за хора с артрит или ставни болки.
Намалено тегло
Проучване от 2020 г. установява, че ходенето по пясък води до по-голямо намаление на обиколката на талията (5,3 см) в сравнение с ходенето по асфалт (3 см).
Психически и допълнителни ползи
Намаляване на стреса
Звукът на вълните, слънчевата светлина и усещането за пясък под краката създават успокояваща среда, която понижава нивата на кортизол.
Подобрено равновесие
Неравномерната повърхност предизвиква мускулите около глезените и подбедриците, подобрявайки стабилността и намалявайки риска от падания.
Естествен масаж на стъпалата
Пясъкът стимулира акупресурни точки и подобрява кръвообращението в ходилата и долната част на краката.
Ексфолиация и витамин D
Пясъкът е естествен ексфолиант, премахващ мъртвите клетки. Слънчевата светлина помага на тялото да синтезира витамин D, подпомагащ имунитета и настроението.
Практически съвети за ходене по пясък
За да извлечете максималната полза и да избегнете наранявания, имайте предвид следното:
- Изберете правилния пясък: мекият, рохкав пясък е по-щадящ за ставите и изгражда повече съпротивление. При наранявания на долните крайници е по-добре да се ходи по по-твърдия, влажен пясък близо до водата.
- Започнете постепенно: ако не сте свикнали с ходене по пясък, увеличавайте времето и скоростта бавно, мускулите се уморяват по-бързо от тези при ходене по тротоар.
- Внимавайте за приливи и отливи: неочаквана вълна може да ви накара да изгубите равновесие.
- Изберете подходящи обувки: за по-дълги разходки носете спортни обувки, които поддържат свода на стъпалото и предпазват от стъкло или черупки.
- Пийте достатъчно вода: вземайте няколко глътки на всеки 15 минути или след всеки километър.
- Нанесете слънцезащитен крем: дори в облачен ден UV лъчите могат да причинят изгаряния.
А защо да ходите боси по пясъка?
Ходенето боси по пясъка носи допълнителни ползи. Контактът на голото ходило с пясъка активира нервните окончания в стъпалото и е свързан с концепцията за „заземяване", практиката на директен контакт с повърхността на Земята, за която се смята, че намалява възпалителните процеси в тялото.
Пясъкът: Укрепва мускулите, щади ставите и успокоява ума
Ходенето по пясък е едно от най-достъпните упражнения, особено през лятото. То изгаря повече калории, укрепва мускулите, щади ставите и успокоява ума, всичко това с фон от морски бриз и звука на вълните.
Независимо дали търсите начин за отслабване, облекчаване на болки в ставите или просто ефективен антистрес, разходката на плажа е отговорът.
Ако имате специфични проблеми с ходилата или се нуждаете от персонализиран план, консултирайте се с физиотерапевт или специалист.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Healthline (2021): Ходене по плажа: ползи за здравето, съвети и изгорени калории
- The Jackson Clinics (2021): Плажна терапия: 10 ползи от ходенето бос по пясък
- Journal of Foot and Ankle Research (2014): Ходенето бос: ползи, рискове и терапевтични приложения
- Journal of Sports Sciences (2014): Тренировки върху пясък: преглед на съвременните изследвания и практически приложения
- International Journal of Environmental Research and Public Health (2020): Ефекти от ходенето бос върху здравето и човешкото движение: систематичен преглед