Усещаме го интуитивно,след безсънна нощ по-често посягаме към нездравословна храна, а хубавата разходка сред природата може да повдигне настроението ни за целия ден.

Но доколко тези ежедневни навици наистина са свързани помежду си? Ново проучване проследи връзката между съня, храненето и настроението в реалното ежедневие и достигна до извод, който може да промени начина, по който мислим за здравословния начин на живот.

Какво представлява проучването

Според проучване, публикувано в научното списание Applied Psychology: Health and Well-Being, изследователи анализират как факторите на начина на живот и емоционалното здраве се групират в ежедневието на хората.

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Вместо еднократна анкета, участниците попълват кратък дневник всеки ден в продължение на 70 дни. Така екипът получава рядка възможност да проследи как навиците и настроението се променят ден за ден при един и същи човек.

Всеки ден участниците отчитат:

качеството и продължителността на съня (чрез адаптирана версия на индекса за качество на съня на Питсбърг);

двигателната активност и физическото натоварване;

приема на плодове и зеленчуци , както и консумацията на алкохол и кофеин;

позитивното и негативното настроение ;

времето за социални контакти, разходки сред природата, хобита и релаксация .

Как се групират факторите на начина на живот

Анализът, базиран на мрежово моделиране, показва, че навиците не съществуват изолирано, а образуват взаимосвързани „клъстери". Сред основните наблюдения:

Хората, които са по-активни физически, обикновено прекарват повече време сред природата и приемат повече плодове и зеленчуци.

В дните с повече социални контакти често се отчита и по-висока консумация на алкохол , вероятно защото при мнозина това е свързано със социални поводи, а не защото едното „причинява" другото.

Времето сред природата вървяло ръка за ръка с движението и общуването.

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Настроението също е част от мрежата

Когато изследователите добавят и емоционалното здраве към анализа, се открояват още връзки. В дните с по-позитивно настроение участниците обикновено се хранят с повече плодове и зеленчуци, спят по-добре, общуват повече и отделят време за природа, релаксация и хобита.

Обратно, в дните с по-негативно настроение се наблюдава повече оплаквания, свързани със съня, и по-малко време за любими занимания и за гледане на филми или сериали.

Защо няма универсална рецепта за здраве

Може би най-интересният извод е, че тези връзки изглеждат различно при всеки човек. Когато екипът изгражда персонализирани модели за отделните участници, картината се променяла драстично.

За един участник физическата активност е централна, свързана с почти всичко останало в ежедневието му. За друг същият фактор е на практика встрани от мрежата и слабо обвързан с останалите навици.

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Именно тук авторите виждат потенциал за персонализирани здравни мерки: универсалните съвети за здравословен начин на живот работят до определена степен, но истинската промяна вероятно идва от разбирането кои навици са ключови конкретно за вас.

Какво (не) означава това за вас

Резултатите са интригуващи, но е важно да се тълкуват предпазливо. Проучването има няколко съществени ограничения:

Малка и непредставителна извадка , включени са едва 79 възрастни от САЩ, което не позволява изводите да се пренасят автоматично върху цялото население.

Данните са самоотчетени и се основават на кратки въпросници, което носи риск от неточности.

Връзките са корелационни, а не причинно-следствени , едно наблюдение не доказва, че даден навик „причинява" друг.

С други думи, изследването очертава посока за бъдещи проучвания и за развитието на персонализирани подходи, а не готова рецепта за лечение.

Новото проучване напомня, че сънят, храненето, движението, социалните контакти и настроението са част от една обща мрежа на ежедневието ни, и че управлението на стреса и менталното благополучие трудно могат да се отделят от физическите навици. В същото време то подчертава, че не съществува единен модел, валиден за всички. Воденето на личен дневник на здравето може да е първата стъпка към това всеки да открие кои малки промени носят най-голяма полза именно за него.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници