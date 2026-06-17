Най-важното

Какви са най-честите симптоми на забавена функция на щитовидната жлеза?

Как щитовидната жлеза влияе на енергията, настроението и метаболизма?

Кога умората може да е повече от просто натоварено ежедневие?

Как се диагностицира хипотиреоидизмът?

Какви са възможностите за подкрепа на нормалната функция на щитовидната жлеза?

Не всяка умора е резултат от стрес. Някои симптоми се появяват толкова постепенно, че започваме да ги приемаме за нормална част от ежедневието.

Умората се обяснява с напрегнатата работа.

Качените килограми – с възрастта.

Липсата на концентрация – с натоварения график.

Ниското настроение – с поредната трудна седмица.

Но когато тези симптоми започнат да се натрупват и продължават месеци наред, е възможно причината да се крие на място, за което много хора дори не подозират – щитовидната жлеза.

Нарушенията във функцията на щитовидната жлеза са сред най-честите ендокринни проблеми в света. Жените са значително по-застрашени от развитие на хипотиреоидизъм в сравнение с мъжете, а много случаи остават недиагностицирани дълго време, защото симптомите често наподобяват други състояния или просто се приемат за резултат от стрес и преумора.

Какво представлява щитовидната жлеза и защо е толкова важна?

Щитовидната жлеза е малък орган с форма на пеперуда, разположен в предната част на шията. Въпреки скромните си размери, тя има огромно влияние върху начина, по който функционира организмът.

Основната ѝ задача е да произвежда хормони, които регулират:

метаболизма;

производството на енергия;

телесната температура;

сърдечната дейност;

мозъчната функция;

растежа и възстановяването на клетките.

Може да се каже, че щитовидната жлеза действа като своеобразен „диригент“ на множество процеси в организма. Когато тя работи по-бавно и не произвежда достатъчно хормони, тези процеси също започват да се забавят.

Състоянието е известно като хипотиреоидизъм.

Как щитовидната жлеза влияе на енергията?

Един от най-честите симптоми на хипотиреоидизма е постоянната умора.

Не става въпрос за обикновена умора след натоварен ден. Много хора описват усещането като липса на енергия още от сутринта, независимо колко часа са спали.

Причината е, че когато нивата на тиреоидните хормони са по-ниски, клетките произвеждат по-малко енергия. Организмът започва да работи на по-бавни обороти и това се отразява върху почти всичко:

физическата издръжливост;

концентрацията;

мотивацията;

работоспособността.

Някои хора забелязват, че дори обичайни дейности започват да изискват повече усилия от преди.

Каква е връзката между щитовидната жлеза и настроението?

Когато говорим за функцията на щитовидната жлеза, често мислим за теглото и метаболизма. Но влиянието ѝ върху мозъка е не по-малко важно.

Хормоните на щитовидната жлеза участват в процеси, свързани с настроението, паметта и концентрацията.

При понижена функция на жлезата могат да се наблюдават:

понижено настроение;

раздразнителност;

чувство за апатия;

затруднена концентрация;

т.нар. „мозъчна мъгла“;

проблеми с паметта.

Много жени споделят, че преди поставянето на диагнозата са имали чувството, че „не са себе си“, но не са могли да обяснят защо. Точно затова е важно подобни симптоми да не бъдат автоматично приписвани единствено на стрес или емоционално натоварване.

Защо качваме килограми, когато щитовидната жлеза работи по-бавно?

Това е може би най-разпознаваемият симптом на хипотиреоидизма.

Когато щитовидната жлеза не произвежда достатъчно хормони, метаболизмът се забавя. Организмът започва да изразходва по-малко енергия, а това може да доведе до постепенно покачване на теглото.

Освен това много хора с хипотиреоидизъм задържат повече течности, което също влияе върху килограмите.

Важно е да се отбележи, че не всяко качване на тегло е свързано със щитовидната жлеза. Съществуват множество фактори – хранене, физическа активност, възраст, хормонални промени и начин на живот.

Но когато качването на килограми е съпроводено с постоянна умора, чувство за студ и проблеми с концентрацията, е разумно да се обърне внимание и на функцията на щитовидната жлеза.

Симптомите, които често се появяват заедно

Хипотиреоидизмът рядко се проявява само с един симптом.

По-често се наблюдава комбинация от няколко признака:

постоянна умора;

лесна уморяемост;

чувство за студ;

качване на тегло;

суха кожа;

косопад или изтъняване на косата;

запек;

понижено настроение;

проблеми с концентрацията;

по-бавен пулс.

Кога е време да проверите щитовидната жлеза?

Ако изпитвате комбинация от изброените симптоми в продължение на седмици или месеци, е добре да обсъдите проблема с лекар.

Обикновено оценката на функцията на щитовидната жлеза включва изследвания като:

TSH;

FT4;

FT3;

тиреоидни антитела (при необходимост).

Понякога е възможно да се установи т.нар. субклиничен хипотиреоидизъм – състояние, при което лабораторните показатели са само леко променени, но човек вече изпитва част от симптомите.

Ранното откриване на проблема може да помогне за по-бързото му овладяване и за подобряване на качеството на живот.

Подкрепа за нормалната функция на щитовидната жлеза

Поддържането на нормалната функция на щитовидната жлеза изисква комплексен подход.

Сред важните фактори са:

разнообразно хранене;

достатъчен прием на ключови микроелементи;

качествен сън;

управление на стреса;

редовна физическа активност.

Хормона терапия предписана от лекар

Sarita+ и подкрепата за щитовидната жлеза

При хора с повишени нужди може да бъде полезна и допълнителна подкрепа за щитовидната жлеза. Sarita+ е продукт, разработен да подкрепя нормалната функция на щитовидната жлеза при хипотиреоидни състояния. Формулата съдържа подбрана комбинация от аминокиселини, микроелементи, витамини и растителни екстракти, които подпомагат производството на тиреоидни хормони и борят симптомите на хипотиреоидизъм като умора, напълняване и потиснатост. Активните съставки в продукта участват в процеси, свързани с производството и действието на тиреоидните хормони, подпомагат нормалния метаболизъм и допринасят за нормалното функциониране на нервната система.

Sarita+ може да се използва като съпътсваща или основна терапия при хипотиреодизъм, включително и тиреодит на Хашимото и субклиничен хипотиреодизъм. Може да го намерите по аптечната мрежа и онлайн. Разбира се, продуктите за подкрепа на щитовидната жлеза не заместват медицинската консултация или назначеното лечение, но могат да бъдат част от цялостния подход за поддържане на нейното нормално функциониране.

Последни думи

Много жени живеят с умора, качване на тегло и ниско настроение с години, без да подозират, че тези симптоми могат да бъдат свързани помежду си.

Щитовидната жлеза влияе върху почти всяка клетка в организма. Когато тя не функционира оптимално, последствията често се усещат в енергията, концентрацията, настроението и метаболизма.

Затова, ако тялото ви изпраща сигнали, които не изчезват с почивка и по-малко стрес, може би е време да обърнете внимание на една малка жлеза с огромно значение за вашето здраве.

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ЧЗВ

Кои са най-честите симптоми на хипотиреоидизъм?

Сред най-честите симптоми са постоянна умора, качване на тегло, чувство за студ, суха кожа, косопад, ниско настроение и проблеми с концентрацията.

Може ли щитовидната жлеза да е причина за качване на килограми?

Да. При понижена функция на щитовидната жлеза метаболизмът се забавя, което може да допринесе за покачване на теглото и задържане на течности.

Какви изследвания се правят за щитовидната жлеза?

Най-често се изследват TSH и FT4, а при необходимост могат да бъдат назначени допълнителни хормонални и имунологични изследвания.

Възможно ли е да имам симптоми, а изследванията ми да са почти нормални?

Да. При някои хора се установява субклиничен хипотиреоидизъм, при който лабораторните показатели са близки до нормата, но вече са налице определени симптоми.

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Източници

Да не се превишава препоръчваната дневна доза от 1 капсула на ден. Не е заместител на разнообразното хранене. Да се държи далеч от деца. Заявление БАБХ №15138/ 03.08.2022г Т222203114/ 15.08.2022г