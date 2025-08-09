Тайните ползи на плетенето за мозъка и здравословното стареене

Плетенето и други така наречени „бабини хобита“ се завръщат, особено сред по-младите поколения. Според данни на Eventbrite, интересът на поколението Z към събиранията тип „кръжоци по плетиво” и „групи за ръкоделие”, нараства през последните години.

Причината обаче не се крие само в носталгията. Последните проучвания показват, че бавните, тактилни задачи, като плетенето, могат да подпомогнат когнитивното ни здраве в дългосрочен план, пише National Geographic.

Te активират мозъчните системи, ангажират паметта, вниманието и двигателната функция, като същевременно помагат за регулиране на стреса.

С други думи, независимо от възрастта или пола, заниманието с практически, умствено изискващи хобита (плетене, дърворезба или моделиране) може да е един от най-простите начини за подпомагане на здравето на мозъка.

Как плетенето активира мозъка

Въпреки че медитацията и пъзелите също са полезни за мозъка, плетенето съчетава по уникален начин фината двигателна координация, творческото планиране и ритмичното двустранно движение – всички те ангажират едновременно различни мозъчни системи.

Тази двустранна стимулация, създадена от редуващото се използване на двете ръце, е подобна на тази, която се използва в EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing) терапията – структуриран психотерапевтичен метод, който използва движения на очите).

Този тип стимулация е свързана с намалени нива на кортизол, повишени серотонин и допамин и подобрена емоционална регулация.

Снимка: iStock

Той също така ангажира мозъчната допаминова система по начин, който може да подобри фокуса и потенциално да забави свързания с възрастта когнитивен спад.

Освен това, тъй като дейности като плетене изискват планиране, последователност и следване на схеми, те активират изпълнителната функция, наред с двигателната и емоционалната система. Това пълноценно ангажиране на мозъка помага за засилване на невронната свързаност – ключов инструмент за поддържане на гъвкавостта и устойчивостта на мозъка с напредване на възрастта.

Смисълът на новите умения

Ако вече имате опит с плетивата, не бързайте да се радвате. Когнитивните ползи от този тип дейности не са свързани толкова със самата задача, а с процеса на усвояване на нещо ново. Именно то ви дава чувство за постижение, което е ценно, а целта е да накарате мозъка си да работи върху справяне с предизвикателство.

Когато предизвиквате мозъка с непознати задачи, като например да се научите да плетете, това предлага уникален неврологичен тласък.

С времето и повторението същите тези действия стават плавни и медитативни, позволявайки на мозъка да премине в състояние на възстановителен поток. Тази дъга от предизвикателство към овладяване помага за поддържане на невронната пластичност.

Как хобитата подпомагат здравословното стареене

Когнитивният спад започва да се развива десетилетия преди да има каквито и да било външни признаци. Именно поради тази причина е толкова важно да се занимаваме с умствено стимулиращи хобита през целия си живот.

Снимка: iStock

„Предизвикването на мозъка по тези начини ще бъде наистина полезно за вас от гледна точка на дългосрочното му здраве“, казват експертите.

За застаряващия мозък творческите хобита могат да представляват форма на когнитивно обучение – умствени тренировки, които с течение на времето укрепват нервните връзки и гъвкавостта. Тези тактилни хобита създават „по-голяма мозъчна свързаност, която помага на възрастните хора, при които невроните естествено умират с процеса на стареене“.

Дейности като бродиране, дърворезба, грънчарство или дори подвързване на книги предлагат подобни ползи, особено когато включват и двете ръце и мислене, основано на последователност.

За разлика от различни игри или приложения, тези тактилни дейности предлагат емоционални ползи, които могат да помогнат за намаляване на нивата на кортизол и да задоволят нуждата на мозъка от социално взаимодействие.

Груповите кръжоци по плетене или курсовете по занаятчийство могат да помогнат за намаляване на самотата и да осигурят емоционална подкрепа, особено по време на сериозни житейски промени, като например – пенсионирането.

Снимка: Canva

Хората, които се занимават с тези дейности, често съобщават, че са по-щастливи, по-здрави и по-доволни от живота, твърдят експерти.

Анализ в BMC Public Health потвърждава това, като допълва, че този вид повтарящи се хобита могат да подобрят цялостното психологическо благополучие.

Други изследвания показват, че сред хора с болестта на Паркинсон, творческите дейности подобряват паметта, сръчността и емоционалната устойчивост, което предполага ползи дори в късен стадий на невродегенерация, показвайки, че никога не е твърде късно да започнете да се занимавате с тези хобита.