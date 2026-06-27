Знаете ли, че пълната тъмнина е ключова за дълбокия сън? Парадоксалното е, че ярката светлина, стига да се използва в точното време и по правилния начин, може да бъде също толкова мощно средство за справяне с нощното будуване.

Връзката между излагането на светлина и качеството на почивката е много по-дълбока, отколкото повечето хора предполагат. За милиони хора по света, борещи се с хронични проблеми, иновативният метод, известен като светлинна терапия за безсъние, се превръща в научно доказано спасение, което помага за регулиране на вътрешния часовник.

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Какво представлява светлинната терапия за безсъние?

В своята същност, светлинната терапия (наричана още фототерапия, циркадна светлинна терапия или ярка светлинна терапия) е неинвазивен терапевтичен метод, предназначен за лечение на специфични състояния чрез контролирано излагане на изкуствена светлина.

По време на типична сесия, потребителят седи пред специализирано устройство, т.нар. светлинна кутия (light therapy box) или очила-визьор. Този апарат излъчва интензивна светлина, която напълно имитира естествената слънчева светлина, но е филтрирана така, че да не съдържа вредните ултравиолетови (UV) лъчи.

Експертите от американската здравна организация Sleep Foundation посочват, че този метод е изключително ефективен не само при първично безсъние, но и при редица други здравословни предизвикателства, сред които:

Хронично безсъние и трудно заспиване;

Нарушения на циркадния ритъм на съня;

Сезонно афективно разстройство (сезонна депресия);

Клинична депресия и тревожни състояния;

Симптоми на „джет лаг“ (синдром на часовата разлика);

Проблеми със съня, породени от нощни смени на работа;

Нарушения на съня при пациенти с Алцхаймер или деменция.

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Науката зад светлината: Как работи методът?

Нашият организъм функционира според т.нар. циркаден ритъм – вътрешната 24-часова програма, която диктува кога да сме бодри, кога да изпитваме глад и кога тялото ни трябва да премине в режим на покой. Думата произлиза от латинските термени "circa" (около) и "dies" (ден). Проблемът при много хора с безсъние е, че техният вътрешен часовник е в т.нар. "забавена фаза" (phase-delayed) – те се чувстват бодри до късно през нощта и не могат да се събудят сутрин.

Според проучвания, поддържани в базата данни на National Library of Medicine (NCBI), светлината е най-силният външен фактор за синхронизиране на циркадния ритъм. Когато ярката изкуствена светлина попадне в ретината на очите (важно е да се отбележи, че не трябва да се гледа директно в източника, а светлината да влиза периферно), тя изпраща незабавен сигнал до мозъка. Този импулс блокира временно производството на хормона на съня – мелатонин, и същевременно стимулира секрецията на серотонин, който отговаря за доброто настроение и бодростта. По този начин сутрешната светлинна терапия помага на тялото да се събуди и пренастройва циркадния ритъм, правейки заспиването вечер много по-лесно.

Дозировка и интензитет на светлината

За постигане на оптимални резултати се използват светлинни кутии с интензитет от 10 000 лукса (lux). Устройството се поставя на разстояние около 40-60 см (16-24 инча) от лицето. При този интензитет стандартната сесия трае между 20 и 40 минути, като редовната ежедневна практика дава най-добри резултати. Ако се използва устройство с по-нисък капацитет (например 2500 лукса), продължителността на сесията може да достигне до 2 часа.

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При какви състояния помага фототерапията?

1. Хронично безсъние

Безсънието се дефинира като трайно затруднение при заспиване или поддържане на непрекъснат сън. Когато тези симптоми се проявяват няколко пъти седмично в продължение на три или повече месеца, състоянието се счита за хронично. То може да съществува самостоятелно или да е свързано с ментални нарушения. Научните изследвания показват, че светлинната терапия за безсъние успешно облекчава тези симптоми, като помага на пациентите да стабилизират съня си.

2. Сезонно афективно разстройство (SAD)

Това е специфична форма на депресия, свързана със смяната на сезоните – най-често през есента и зимата, когато слънчевите часове намаляват. Хората със сезонна депресия страдат от дисбаланс на серотонина и свръхпроизводство на мелатонин, което води до летаргия и хиперсомния (прекомерно спане от над 10 часа без усещане за отпочиналост). Проучванията показват, че дори само една 1-часова сесия с ярка светлина може значително да намали депресивните симптоми. Нещо повече – според данни, публикувани от научния издател Elsevier, хората, прилагащи превантивно фототерапия през зимата, имат с 36% по-малък шанс да преживеят депресивен епизод.

3. Синдром на часовата разлика (Jet Lag) и нощни смени

Когато пресичаме няколко часови зони бързо, нашето тяло остава настроено по времето на старата локация. Светлинната терапия помага за ускоряване на процеса на адаптация. Същият принцип важи и за работещите на нощни смени, които са в "изпреварваща фаза" (phase-advanced) – за тях сесиите се провеждат следобед или вечер, за да се измести времето за сън в съответствие с техния график.

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Безопасност, странични ефекти и приложение у дома

Едно от най-големите предимства на терапията е нейната достъпност. Днес на пазара се предлагат разнообразни уреди за домашна употреба: устройства с размерите на таблет, настолни лампи, специални будилници и дори преносими визьори, които позволяват да четете, готвите или работите на компютър по време на процедурата.

Важно предупреждение за безопасност: Трябва да се избират единствено апарати, специално проектирани за разстройства на съня и настроенията, тъй като те филтрират вредните UV лъчи. Кутиите, предназначени за лечение на кожни заболявания като псориазис, излъчват UV светлина и НЕ са подходящи за очите.

Макар методът да е изключително безопасен, някои пациенти съобщават за леки странични ефекти в първите дни, като:

Напрежение в очите и временно главоболие;

Гадене или лек световъртеж;

Хиперактивност и кожно раздразнение.

Тези симптоми обикновено отшумяват сами след няколко дни. Специално внимание и предварителна консултация са необходими при хора с биполярно разстройство или специфични заболявания на ретината и кожата, повишаващи чувствителността към светлина.

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Правилната стъпка към здравия сън

Светлинната терапия не е магическо еднократно лекарство, но е доказано ефикасен инструмент. Първите осезаеми резултати по отношение на енергията и улесненото заспиване се забелязват в рамките на няколко дни до седмици.

За максимален ефект експертите съветват да комбинирате фототерапията с добри навици за хигиена на съня: поддържане на постоянен график на заспиване (дори през уикенда), пълно затъмняване на спалнята, избягване на електронни устройства вечер и редовна физическа активност.

Ако смятате, че този метод е подходящ за вас, направете първата крачка към промяната. Консултирайте се с Вашия лекар или специалист по съня, за да изготвите индивидуален и безопасен план за терапия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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