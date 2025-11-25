Колко дълго можете да издържите без сън и какво се случва, ако не спите

Количеството сън, от което се нуждаете на нощ, варира в зависимост от вашата възраст. Обикновено новородените и кърмачетата се нуждаят от повече сън, докато възрастните от значително по-малко. Какво се случва обаче, ако се лишите от сън за известно време?

Най-дългото регистрирано време без сън е 453 часа и 40 минути. Въпреки че не е ясно точно колко дълго хората могат да оцелеят без сън, не след дълго ефектите от това лишение започват да се проявяват. През 1997 г. Книгата на рекордите на Гинес спира да следи тази категория поради сериозни рискове за здравето.

Разберете как оставането будно в продължение на цели 24 часа или повече може да повлияе на тялото и какви рискове носи това.

Какво да очаквате след 24 часа без сън

Липсата на 24 часа сън не е необичайна, пише healthline. Може да пропуснете нощ на сън, за да работите, да се подготвяте за тест или да се грижите за болно дете.

Макар че е неприятно да стоите будни цяла нощ, да не говорим за това, че трябва да се справяте с последствията от следващия ден, цялостното ви здраве е малко вероятно да бъде значително засегнато.

Все пак, липсата на една нощ сън оказва влияние. Проучванията сравняват 24-часовото бодърстване с концентрация на алкохол в кръвта от 0,10%. Някои от ефектите от 24 часа без сън включват:

Сънливост

Раздразнителност

Проблеми при вземане на решения

Нарушена преценка

Променено възприятие

Дефицит на паметта

Нарушения на зрението и слуха

Намалена координация око-ръка

Повишено мускулно напрежение

Тремор

Повишен риск от инциденти

Симптомите на 24-часово лишаване от сън обикновено изчезват, след като се наспите добре.

Снимка: iStock

Последици след 36 часа без сън

Да останете будни в продължение на 36 часа може да има интензивни ефекти върху тялото. Цикълът сън-бодърстване помага за регулиране на освобождаването на определени хормони, включително кортизол, инсулин и човешки растежен хормон. В резултат на това, безсънието за продължителен период от време може да промени няколко телесни функции. Те включват:

Апетит

Метаболизъм

Температура

Настроение

Ниво на стрес

Някои ефекти от 36 часа без сън включват:

Екстремна умора

Хормонален дисбаланс

Намалена мотивация

Вземане на решения, което може да доведе до вредни последици

Нелогична мисъл

Намалено внимание

Речеви нарушения, като проблеми с избора на думи и интонацията

Последици след 48 часа без сън

След 2 нощи на пропуснат сън възникват проблеми, включително затруднения при изпълнение на задачи, изискващи високо ниво на внимание, промени в настроението, депресия и повишено чувство на напрежение.

Хората, лишени от сън, могат да изпитват периоди на лек сън, които могат да продължат до 30 секунди. По време на тези „микросънища“ мозъкът е в състояние, подобно на сън. Микросънят се случва неволно. След него може да се чувствате объркани или дезориентирани.

Оставането будни в продължение на 48 часа също нарушава имунната система. Възпалителните маркери, които помагат на тялото ви да предотвратява и да се бори с болести, започват да циркулират в повишени нива. Някои изследвания показват, че активността на белите кръвни клетки, които реагират на непосредствени заплахи като вируси или бактерии, намалява с лишаване от сън.

Какво се случва с организма след 72 часа без сън

След 72 часа без сън, повечето хора изпитват непреодолимо желание за сън. Много от тях не са в състояние да останат будни сами.

Снимка: Canva

3 дни без сън силно ограничават способността за ясно мислене, а изпълнителните функции, като мултитаскинг, запомняне на детайли и обръщане на внимание, стават трудни. Това ниво на лишаване от сън може да затрудни завършването дори на прости задачи.

Емоциите също са засегнати. Хората, които са претърпели това ниво на лишаване от сън, могат лесно да се раздразнят. Те могат да изпитат депресивно настроение, тревожност или параноя. Изследванията също така установяват, че лишаването от сън затруднява обработката на емоциите на другите.

И накрая, няколко дни лишаване от сън могат значително да променят възприятието. Може да изпитате халюцинации, които се появяват, когато видите нещо, което не е там. Илюзиите, които са погрешно тълкуване на нещо реално, също са често срещани. Пример за това е да видите знак и да го объркате с човек.

Когато лишаването от сън стане хронично

Хроничното частично лишаване от сън се отнася до ситуация, в която не спите достатъчно редовно. Различно е от това да не спите цяла нощ от време на време. Също така е по-често срещано от пропускането на 1 или 2 нощи сън подред, тъй като повечето хора е вероятно да спят поне няколко часа на нощ.

Около една трета от възрастните не спят достатъчно на нощ. Хроничното частично лишаване от сън е свързано както с краткосрочни рискове за здравето, така и с дългосрочни усложнения.

Недостатъчното сънуване за кратък период, например седмица, може да причини:

Тревожност

Нестабилно настроение

Сънливост

Забравяне

Затруднена концентрация

Затруднено поддържане на бдителност

Когнитивни нарушения

Намалена производителност на работното място или в училище

Повишен риск от заболяване или нараняване

В дългосрочен план, недоспиването може да отслаби имунната функция и да увеличи риска от определени здравословни състояния. Те включват:

Високо кръвно налягане

Сърдечно заболяване

Инсулт

Затлъстяване

Диабет тип 2

Психично заболяване

Има ли връзка между липсата на сън и храненето

Липсата на сън може да промени както апетита ви, така и на видовете храни, които желаете. Проучванията показват, че лишаването от сън е свързано както с повишен апетит, така и с повишено желание за храни, свързани с наддаване на тегло. Консумацията на празни калории обаче в крайна сметка може да ви направи по-уморени.

Снимка: Canva

Качествената храна може да компенсира някои от ефектите от липсата на сън, но само до известна степен. Тъй като тялото съхранява енергия, е добре да заложите на постни, богати на протеини храни, като ядки и ядкови масла, извара или тофу, ако имате проблеми липсата на сън. Избягвайте мазни протеини, тъй като те ще ви направят по-сънливи.

Дехидратацията може да влоши ефектите от лишаването от сън - като замаяност и затруднена концентрация - така че е важно да пиете и много вода.