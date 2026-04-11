Шизофрения е хронично психично разстройство, което засяга начина, по който човек мисли, чувства и се държи.

Смята се, че шизофренията засяга по-малко от 1% от възрастните по света.

Шизофренията обикновено се развива бавно, като ранните предупредителни признаци започват преди първия тежък епизод.

Познаването на тези предупредителни признаци може да помогне на медицинския специалист да диагностицира шизофренията по-рано и да се увери, че човек, живеещ с това състояние, получава необходимите грижи и подкрепа.

Ранни предупредителни признаци на шизофрения

Времето, през което се проявяват ранните предупредителни признаци на шизофрения, се нарича продромален стадий.

Началото на шизофренията може да продължи от месеци до години. Първите признаци на шизофрения могат да бъдат различни в зависимост от това на колко години е човек, когато се развие разстройството.

Снимка: iStock

Смята се, че възрастта, на която човек развива шизофрения, влияе върху симптомите, които ще има. Въпреки че мъжете и жените имат приблизително сходни нива на шизофрения, те са склонни да развиват състоянието на малко по-различна възраст.

Положителни знаци

Положителните симптоми могат да бъдат първите признаци на шизофрения. В терминологията на психичното здраве „положителен“ означава, че тези симптоми са налице, а не че са полезни.

Например, човек с шизофрения може да изпитва халюцинации, докато човек без това състояние не би.

Ранните положителни симптоми могат да се влошат преди тежък епизод на психоза. Тези предупредителни признаци включват:

Объркваща реч

Странни и/или интензивни мисли и чувства

Нови затруднения при ясно мислене или концентрация

Подозрителност или безпокойство към другите (параноя)

Проблеми с разграничаването на реалността от фантазията, виждане и/или чуване на неща, които не са там (заблуди/халюцинации)

Тези ранни предупредителни признаци могат да продължат и да се влошат, особено без диагноза и лечение.

Отрицателни знаци

Негативните симптоми на шизофрения са склонни да се развиват по-късно. „Негативно“ означава, че тези черти липсват или са намалени.

Снимка: Unsplash

Хората с шизофрения често показват по-малко типично поведение, като например способността да изпитват удоволствие или да участват в разговор.

Примери за негативни симптоми включват:

Ограничено говорене или никакво говорене

Липса на чувства (плосък афект)

Прекарване на много повече време сами от обикновено (социално отдръпване)

Липса на инициативност (например, неизпълнение на задачи у дома, на работа или в училище)

Влошаване на грижата за себе си или личната хигиена

Неспособността да изпитваш удоволствие

Предупредителни признаци за шизофрения по възраст

Шизофренията може да варира от човек на човек, тъй като е възможно отделните хора да не изпитват всички положителни или отрицателни симптоми. Състоянието може да се прояви по различен начин и в зависимост от възрастта, на която се развива.

При малки деца

Хората, диагностицирани с шизофрения в детството, имат повече забавяне в развитието, отколкото хората, диагностицирани по-късно в живота.

Снимка: iStock

Много ранните предупредителни признаци за развитие на шизофрения включват:

Забавено двигателно развитие (като например невъзможност за ходене до над 18-месечна възраст)

Забавено развитие на речта и/или езика (като например невъзможност за изговаряне на смислени дву- или трисловни фрази до над 36-месечна възраст)

Нарушено социално развитие в ранна възраст (като например неизползване на жестове за комуникация или неспособност за регулиране на израженията на лицето)

Важно е да се отбележи, че тези забавяния не винаги са признак на шизофрения. Има и други причини, поради които детето може да има забавяне, така че е важно то да бъде оценено от неговия лекар.

При тийнейджъри

Преди началото на шизофренията, юношите често развиват промени в поведението. Те са склонни да имат затруднения в училище – един от най-често срещаните проблеми, съобщавани при тийнейджъри, диагностицирани с шизофрения.

Ранните предупредителни признаци за шизофрения при тийнейджъри включват:

Трудност при концентриране и обръщане на внимание

Необясним функционален спад

Повишена интровертност

Самота

Депресия

Агресия

Суицидни мисли

Кражба

Странни поведения

Трудно е да се диагностицира шизофрения при юноши, защото много от характеристиките на състоянието са често срещани и при нормалното детско развитие. Например, нормална част от детството е наличието на ярко въображение и фантазии. Те обаче могат да бъдат погрешно схванати като халюцинации – симптом на шизофрения.

Смята се, че децата са по-малко склонни да имат параноидни заблуди (вярването, че другите искат да им навредят), отколкото хората, които развиват шизофрения в по-напреднала възраст.

В ранна зряла възраст

Шизофренията обикновено се развива в ранната зряла възраст. Началото ѝ се характеризира с промени в поведението и влошаване на функционирането в ежедневието.

Снимка: Canva

Най-честите ранни предупредителни признаци за шизофрения включват:

Нервност и/или безпокойство

Депресия

Тревожност

Трудност при ясно мислене или концентрация

Липса на самочувствие

Липса на енергия и/или бавност

Тревожен спад в оценките или в работата

Социално отдръпване и/или безпокойство около други хора

Кога започват симптомите на шизофрения

Симптомите обикновено започват да се развиват в ранна зряла възраст, между края на юношеството и началото на 30-те години.

Разстройството обикновено става очевидно малко по-рано при мъжете, отколкото при жените. Симптомите на шизофрения често се появяват между края на юношеството и началото на 20-те години при мъжете и между началото на 20-те и началото на 30-те години при жените.

Шизофрения с ранно начало

Когато разстройството се диагностицира преди 18-годишна възраст, то се нарича шизофрения с ранно начало. Това е рядко срещано заболяване, с приблизителна честота от 0,23%. Още по-рядко шизофрения може да се развие при много малки деца. Това се нарича шизофрения с детско начало и се диагностицира преди 13-годишна възраст.

Шизофрения с късно начало

Въпреки че шизофренията най-често започва между края на юношеството и началото на 30-те години, се смята, че до 20% от пациентите имат първи симптоми след 40-годишна възраст. Някои учени са идентифицирали това като подтип на шизофрения, наречен шизофрения с късно начало.

Снимка: OpenAI

Жените са по-склонни да попадат в тази група, отколкото мъжете. Симптомите обикновено се развиват в менопаузата, между 44 и 49 години. Въпреки това, все още е по-често шизофренията да се развива в ранна зряла възраст, отколкото в този момент от живота.

Причини и рискови фактори

Тъй като много от ранните признаци на шизофрения могат да бъдат причинени и от други състояния (като депресия и тревожност), е важно да се разбере защо някои хора развиват шизофрения.

Въпреки че точната причина за шизофренията не е известна, има няколко рискови фактора, които според изследователите правят човек по-склонен да я развие.

Шизофренията има силен генетичен компонент и е силно наследствена. Наличието на член на семейството с шизофрения увеличава риска от развитие на заболяването.

Тези рискови фактори ще бъдат взети предвид при поставянето на диагноза, ако се смята, че изпитвате тези ранни предупредителни признаци на шизофрения.

Например, генетиката, структурата и функцията на мозъка, както и средата, в която човек е израснал (напр. излагане на бедност, стрес, вируси и хранителни дефицити), могат да повлияят на това дали човек ще бъде диагностициран с шизофрения през живота си.

Усложнения от шизофрения

В ранните стадии на шизофренията, разстройството може да бъде объркано с други често срещани психични състояния, като депресия. Дори за лекарите може да е трудно да ги различат, тъй като повечето често срещани ранни предупредителни признаци за шизофрения са и сред най-честите начални симптоми на умерена до тежка депресия.

Снимка: OpenAI

Едва когато се появят положителните симптоми (като халюцинации и дезорганизирани мисли и реч) на шизофренията, тя става по-лесна за разграничаване от други психични състояния.

Поставянето на правилната диагноза и свързването на хората с подкрепа и лечение е от решаващо значение, за да се гарантира тяхната безопасност и да им се помогне да се справят с живота си със състоянието.

Хората са изложени на риск от суицидни мисли и могат да действат въз основа на тези мисли. Рискът от самоубийство за хора, живеещи с шизофрения, е по-висок при мъжете и хората, на които е поставена диагноза в ранна възраст.

Шизофренията обикновено се развива постепенно, така че може да е трудно да се определи кога започват промените в поведението или дали са нещо, за което да се тревожите. Като цяло, ако осъзнаете, че имате модел на обезпокоително поведение, приемете го като знак, че трябва да говорите с лекар за това, през което преминавате.

Ако сте наясно с предупредителните признаци на шизофрения във всяка възраст, е по-вероятно да ги забележите рано. Макар че тези промени може да не са обезпокоителни сами по себе си, ако вие или ваш близък имате няколко от тях, говорете със специалист по психично здраве. Имайте предвид, че за хората може да е трудно да получат помощ, особено ако изпитват симптоми като параноя.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

-----------------------------------------------

Източници