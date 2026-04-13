Обструктивната сънна апнея е хронично състояние, което причинява повтарящи се паузи в дишането по време на сън, често поне пет пъти на час.

Тези прекъсвания нарушават съня ви и намаляват нивата на кислород, поради което много хора с обструктивна сънна апнея се чувстват постоянно уморени през деня.

Защо сънната апнея, която е сериозен и основен проблем през нощта, рефлектира върху деня ви. И какви са рисковете, когато не лекувате това нарушение на съня.

1. Тялото ви не получава достатъчно кислород

Хората със сънна апнея изпитват ниски нива на кислород (хипоксия) по време на сън. Обструктивната сънна апнея възниква, когато дихателните ви пътища са блокирани, докато спите, често поради мускулите или меките тъкани в задната част на гърлото.

Ниските нива на кислород засягат всяка система в тялото и могат да причинят умора, замаяност и задух. Липсата на кислород също така повишава риска от сериозни здравословни проблеми като инсулт.

Когато нивата на кислород спаднат по време на сън, тялото ви реагира, като ви събужда, за да възобновите дишането си. Това води до хронично нарушаване на съня и сънливост през деня.

2. Нарушава съня ви

Обструктивната сънна апнея причинява значителни нарушения на съня. Хората със сънна апнея изпитват апнея, дихателни паузи с продължителност поне 10 секунди. Обструктивната сънна апнея причинява поне пет апнеи на всеки час, докато спите.

Когато спрете да дишате, тялото ви ви събужда, за да започнете да дишате отново. Това води до няколко събуждания на всеки час. Често срещано е да не си спомняте тези нощни събуждания на следващия ден.

Много хора с обструктивна сънна апнея съобщават, че се чувстват сякаш изобщо не спят. Често срещано е да се чувстват:

Уморен

Разсеян

Раздразнителен

Децата със сънна апнея могат да станат хиперактивни през деня.

3. Повишава риска от хронични здравословни проблеми

Животът с нелекувана обструктивна сънна апнея причинява няколко симптома, включително умора, и увеличава риска от сериозни хронични здравословни проблеми.

Хората с обструктивна сънна апнея са по-склонни да изпитат следните състояния:

Сърдечен удар

Инсулт

Сърдечна недостатъчност

Диабет тип 2

Глаукома

Някои видове рак

Високо кръвно налягане

Депресия

Много от тези здравословни състояния причиняват умора. Сънливостта през деня може да е признак на сърдечно заболяване. От съществено значение е да потърсите лечение за сънна апнея, за да подобрите съня си, да облекчите симптомите си и да намалите риска от сериозни усложнения.

Фактори, които могат да причинят сънна апнея

Следните фактори могат да допринесат за риска от развитие на обструктивна сънна апнея:

Затлъстяване

По-напреднала възраст

Семейна история

Хора, на които е присвоен мъжки пол при раждане (и тези, на които е присвоен женски пол и са в постменопауза)

Сърдечна или бъбречна недостатъчност

Големи сливици или малко гърло

Пушене

Тежка употреба на алкохол

Употреба на наркотици

Други признаци на сънна апнея

Обструктивната сънна апнея може да причини няколко симптома. В допълнение към сънливостта през деня, хората с обструктивна сънна апнея могат да изпитат:

Силно хъркане

Хъркане или задъхване през нощта

Главоболие

Сухота в устата

Проблеми с концентрацията

Раздразнителност

Намалено либидо

Еректилна дисфункция

Много хора със сънна апнея не осъзнават, че имат проблеми с дишането през нощта. Ако споделяте леглото си с партньор, той може да коментира вашето хъркане или задъхване.

Възможности за лечение на обструктивна сънна апнея

За щастие, обструктивната сънна апнея е лечима. Промените в начина на живот, които могат да подобрят симптомите ви и дори да предотвратят това разстройство на съня, включват:

Поддържане на здравословно тегло

Отказване от тютюнопушене

Употреба на по-малко алкохол

Спане настрани

Медицинските лечения за обструктивна сънна апнея включват:

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) апарат: Основното лечение за обструктивна сънна апнея е постоянно положително налягане в дихателните пътища (CPAP), което използва въздушно налягане, за да поддържа дихателните пътища отворени, докато спите. Това предотвратява запушванията, които причиняват паузи в дишането.

Отслабване: Тъй като затлъстяването е значителен рисков фактор за обструктивна сънна апнея, загубата на тегло може да бъде ефективен вариант за лечение.

Орални апарати: Протектори за уста или ретейнер може да държи челюстта ви напред, намалявайки риска от запушване на дихателните пътища. Тези устройства трябва да бъдат поставени и предписани от вашия лекар.

Устройство за позициониране: Възглавниците за сън и други устройства могат да ви помогнат да спите настрани, което може да предотврати запушване на дихателните пътища.

Лекарства: Има някои одобрени лекарства за лечение на умерена до тежка обструктивна сънна апнея. Консултирайте се с лекар, за да получите съвет за подходящия медикамент.

Хирургия: Хората с тежка обструктивна сънна апнея може да се нуждаят от операция за отстраняване на излишните меки тъкани от гърлото. Друг вид операция е хипоглосален нервен стимулатор, малко имплантирано устройство, което следи дишането ви. То изпраща сигнал до нерва, който контролира езика ви, което поддържа дихателните ви пътища отворени. Често се използва за хора, които не могат да използват CPAP апарат.

Обструктивната сънна апнея е много повече от обикновено хъркане или чувство на умора. Тя е сериозно медицинско състояние, което системно лишава тялото ви от кислород и нарушава качеството на живота ви.

Не позволявайте на лошия сън да диктува бъдещето на вашето здраве. Навременната диагноза е първата стъпка към по-енергичен и по-дълъг живот.

Ако разпознавате симптомите в себе си или във вашия партньор, консултирайте се с лекар или специалист по медицина на съня, за да обсъдите подходящо изследване и план за лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

