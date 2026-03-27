Здравето на сърцето и съня са по-тясно свързани, отколкото мислим. Ново мащабно изследванеустановява, че само 11 минути допълнителен сън на нощ, комбинирани с минимални промени в диетата и физическата активност, могат да намалят риска от инфаркт с 10%.

Още по-впечатляващо е, че при спазване на оптимални здравословни навици, 8-9 часа качество на съня, 42 минути умерена физическа активност дневно и балансирана диета – рискът от сърдечносъдови събития пада с повече от 50%.

Какво показва изследването?

Според проучване, публикувано в European Journal of Preventive Cardiology, експерти от Австралия, Чили и Бразилия анализират данни от над 53 000 възрастни от средна възраст, участници в престижното Biobank изследване във Великобритания. Изследователите проследяват продължителност на съня и модели на упражнения чрез данни от умни часовници и фитнес устройства, докато диетата беше оценена чрез въпросник за честота на приема на храна.

Снимка: Canva AI

Резултатите показват, че комбинацията от качествен сън, здравословна диета и умерена физическа активност създава синергичен ефект за превенция на сърцето.

Малки промени, големи сърдечносъдови ползи

Какво означават "малките промени"?

Добрата новина е, че не е необходима радикална трансформация на ежедневни навици. Изследването показва, че дори скромни корекции водят до измерими сърдечносъдови ползи:

11 минути допълнителен сън на нощ

4,5 минути бързо ходене дневно

Една четвърт чаша зеленчуци допълнително всеки ден

Тези три промени заедно намаляват риска от сърдечносъдови събития с 10 процента.

Какво представлява "умерена физическа активност"?

Умерената физическа активност не изисква абонамент за фитнес. Тя включва ежедневни задачи като:

Изкачване на стълби

Носене на пазарски чанти

Бързо ходене до работа или магазина

Градинарство или домакинска работа

Целта е 42 минути такава активност дневно за оптимална защита.

Каква е "качествената диета"?

Изследването дефинира здравословна диета като такава, която включва:

Повече : зеленчуци, плодове, риба, млечни продукти, пълнозърнести храни, растителни масла

По-малко : рафинирани зърнени храни, преработено месо, червено месо, подсладени напитки

Снимка: Canva

Този модел прилича на средиземноморски тип хранене – доказан модел за метаболитно здраве и здравословно остаряване.

Защо комбинацията е по-ефективна?

Д-р Никълъс Кьомел, водещ автор и научен сътрудник в Университета на Сидни, обяснява:

"Показваме, че комбинирането на малки промени в няколко области от живота ни може да има изненадващо голямо положително въздействие върху нашето сърдечносъдово здраве. Това са много насърчителни новини, защото правенето на няколко малки, комбинирани промени вероятно е по-постижимо и устойчиво за повечето хора в сравнение с опитите за големи промени в едно-единствено поведение."

Д-р Кьомел подчертава, че дори скромни промени в ежедневната рутина създават възможности за допълнителни подобрения в дългосрочен план и призовава хората да не подценяват силата на малките стъпки.

Защо е важно за вас?

Сърдечносъдовите заболявания остават водеща причина за смъртност в световен мащаб. Това изследване предлага практичен, достъпен път за превенция на сърцето, който не изисква драстични жертви или скъпи интервенции.

Снимка: iStock

Дали сте в средна възраст или по-млади, инвестирането в качество на съня, повече движение и по-балансирана диета може значително да намали риска от инфаркт и други сърдечносъдови проблеми.

Здраве на сърцето и сън вървят ръка за ръка с физическата активност и храненето. Новото изследване доказва, че не са ни нужни героични усилия – само 11 минути допълнителен сън, няколко минути бързо ходене и малко повече прием на зеленчуци могат да направят сериозна разлика за сърцето ни.

Както казва д-р Кьомел: "Не подценявайте силата на една-две малки промени в

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници