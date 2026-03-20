Всяка нощ мозъкът ни преминава през сложен процес на „емоционално почистване“, който учените все по-често описват като форма на естествена терапия. Нови изследвания показват, че сънищата, особено по време на REM фазата, играят ключова роля за обработката на преживяванията и регулирането на емоциите.
Данните от невронауката са категорични: сънят не е пасивно състояние, а активен процес, при който мозъкът сортира спомени, намалява емоционалния им заряд и изгражда устойчивост към стрес.
Какво се случва в мозъка, докато спим
По време на сън мозъкът преработва информацията от деня, като прехвърля спомените от хипокампуса, който е отговорен за краткосрочната памет, към неокортекса, където те се съхраняват дългосрочно.
Проучвания, публикувани в Nature Neuroscience, показват, че в REM фазата мозъкът „преиграва“ преживяванията, при понижени нива на норадреналин – невротрансмитер, свързан със стреса. Това позволява на емоционално натоварените спомени да бъдат обработени без същата интензивна реакция.
REM сънят и емоционалната интелигентност
Способността да разпознаваме и управляваме емоциите си, т.нар. емоционална интелигентност, е пряко свързана с качеството на съня.
Изследване на Калифорнийския университет в Бъркли показва, че при липса на достатъчно REM сън хората по-често възприемат неутрални изражения като заплашителни. Това означава, че недоспиването може да изкриви начина, по който интерпретираме света около себе си.
Три ключови ефекта на REM фазата
REM сънят подпомага психичното здраве по няколко основни начина:
- Намалява емоционалния заряд на спомените: мозъкът „съхранява фактите, но омекотява емоцията“;
- Подобрява разчитането на емоции: оптимизира работата на амигдалата;
- Засилва емпатията: активира зоните, свързани със социалното познание;l
Според публикации в PLOS ONE, хората с по-дълга REM фаза демонстрират по-добра способност да разбират чуждите емоции и гледни точки.
Защо сънят е ключов при тревожност и ПТСР
Нарушеният сън все по-често се разглежда не само като симптом, но и като фактор, който задълбочава тревожните разстройства.
Проучвания в Current Biology показват, че при хора с посттравматично стресово разстройство (ПТСР) REM фазата е нарушена, което пречи на мозъка да „затвори“ емоционалните преживявания.
Експерти от Американската академия по медицина на съня предупреждават за порочен кръг: тревожността влошава съня, а лошият сън допълнително засилва тревожността.
Дори една нощ с нарушена REM фаза може да увеличи емоционалната реактивност с до 60% на следващия ден, показват данни, публикувани в Journal of Neuroscience.
Как да подобрим REM съня
Специалистите препоръчват няколко основни навика за по-добро качество на съня:
- Лягайте и ставайте по едно и също време всеки ден;
- Избягвайте екрани поне час преди сън;
- Ограничете кофеина следобед;
- Поддържайте тъмна и прохладна среда (около 18–20°C);
- Потърсете специалист при хронични проблеми със съня.
Съвременната наука все по-ясно показва, че сънищата не са случайни. Те са ключов механизъм, чрез който мозъкът обработва стреса, изгражда емоционална устойчивост и поддържа психичното здраве.
Качественият REM сън се оказва не просто част от добрата почивка, а фундамент за по-добра емоционална регулация, по-висока емпатия и по-ниски нива на тревожност.
