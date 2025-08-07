Различни нощни неволи, хъркане, мятане и въртене – спането с партньор не винаги води до добър и качествен нощен сън.

Според ново проучване именно това е причината много двойки да избират т. нар. sleep divorce. Това е концепция „да не спим в едно легло с партньора си”, която буквално се превежда като „развод по време на сън”.

Проучването, публикувано от Американската академия по медицина на съня установява, че около една трета от всички възрастни в страната не споделят легло с партньора си или спят на друго място в дома, за да се справят с тези несъответстващи навици за сън.

Но дали разводите по време на сън всъщност са ключът към това да помогнете на вас и вашия партньор да спите повече или по-качествено? Няма универсален отговор, но експертите казват, че практиката може да бъде полезна.

Разделите по време на сън са все по-често срещани

„Спането на отделни места може да доведе до подобрен сън и за двамата партньори. Това е важно, когато двамата се безпокоят взаимно – например, единият партньор хърка, събужда другия, който след това събужда хъркащия с молба да се обърне или да се премести в друга стая“, коментира пред Health д-р Сийма Хосла, говорител на Американската академия по медицина на съня.

Новото проучване обхваща 2007 възрастни и техните навици за сън. Резултатите показват, че 31% избират развод по време на сън с партньора си.

Най-често срещано е хората да спят на съвсем различни места (помещения) (23% казват, че го правят), докато 13% казват, че споделят стая с партньора си, но спят на отделно легло.

Този брой е най-висок за милениалите (поколението Y) на възраст от 35 до 44 години – близо 40% казват, че са в „развод по време на сън” с партньора си. В другия край на спектъра – само 18% от възрастните на 65 и повече години, споделят същото.

Проучването установява, че хората правят и други промени, за да се съобразят с партньорите си:

37% избират да си лягат в различно време, отколкото обикновено имат желание.

15% използват безшумна аларма, за да не безпокоят партньора си.

Като цяло, мъжете са по-склонни от жените да приемат тези промени, както и да бъдат тези, които сменят местоположението си на сън.

Защо изобщо двойките се разделят?

Разводът по време на сън е от значение за качеството на съня и е нещо, което трябва сериозно да се обмисли, ако хората искат да подобрят съня си. Често срещани причини, поради които някой може да избере да не спи с партньора си включват:

Стрес в работата

Несъвместими работни графици

Хъркане

Възможно е тези проблеми да са по-често срещани сред сравнително по-младите двойки от поколението Y, което би могло да обясни по-голямата им склонност към разводи поради сън.

Снимка: iStock

Но тези двойки може просто да са „по-отворени и склонни да преговарят за различни аспекти на връзката си“ в сравнение с по-възрастните поколения, които могат да приемат, че спането разделено е индикатор за „нещо нередно във връзката“, казва Мишел Дреруп, доктор по психология.

Милениалите също са „технологично грамотни" и може да се интересуват повече от това как да постигнат добър сън.

Те също така прекарват по-малко време в „споделяне на място за спане“ в сравнение с двойките, които спят заедно повече от 60 години, и може да не са толкова адаптирани към навиците за сън на партньора си.

Предимства и недостатъци на „развод по време на сън”

Когато не споделяте едно легло с партньора си, рискът да бъдете обезпокоявани, докато спите, намалява, което може да подобри цялостното качество на съня ви.

„Спането отделно често е препоръка, която бих направила, когато някой има разстройство на REM фазата на съня, което кара хората да изпитват поведение, подобно на сънуване – включително удряне, ритане и други внезапни, потенциално несъзнателни насилствени действия, които биха могли да причинят дори нараняване на партньора в леглото“, казва д-р Мишел Дреруп, директор на отдела за поведенческа медицина на съня в клиниката в Кливланд.

Разводите по време на сън обаче не работят за всяка двойка, която иска да подобри качеството на съня си.

Спането самостоятелно може да повлияе негативно на чувството за сигурност и безопасност на някои хора, причинявайки по-лек сън, тъй като те остават бдителни през нощта.

И въпреки че не е непременно свързано със съня, разводите в сън могат също „да намалят интимността за някои двойки“, смята експертът.

Как да изберете най-добрата система за сън за вас?

Не забравяйте, че преоценката на начина, по който двойката спи заедно, е здравословна – не е непременно признак за проблеми във връзката. Ако се затруднявате да спите добре през нощта, говорете с партньора си за това как може да работи спането поотделно. Важните въпроси са:

Завинаги ли е?

Само през работната седмица ли е?

Биха ли промени като носене на тапи за уши или регулиране на температурата в стаята помогнали за решаването на проблема?

Според експертите всичко зависи от работния график и времето за сън на партньорите в леглото, дали хъркат, дали е вероятно да се събуждат.

Те съветват партньорите да прекарват време заедно в едно легло всяка вечер, докато не са готови за сън – след това да се преместят в отделни легла.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.