Използвате смартфон с часове всеки ден и се питате дали това вреди на здравето ви?

Световната здравна организация (СЗО) публикува мащабен научен преглед, обхващащ над 63 проучвания от 22 държави, и отговорът е категоричен: не е намерена връзка между употребата на мобилни телефони и рака на мозъка.

Какво установява прегледът на СЗО?

Според мета-анализа, публикуван в научното списание Environment International, изследователите са прегледали проучвания, проведени между 1994 и 2022 г. в 22 различни държави. Резултатите са еднозначни:

Не е открита връзка между употребата на мобилни телефони и глиоми, менингиоми и акустични неврини (три от най-често срещаните типове вътречерепни тумори)

Не е установена зависимост с рак на хипофизата, слюнчените жлези или левкемия при деца и възрастни

Клетъчните кули и предавателите на работното място също не са свързани с повишен риск от мозъчни тумори

„Въпреки че нито един научен преглед не е съвършен, тези резултати са достатъчно убедителни, за да се чувстват хората спокойни при употребата на мобилните си телефони", коментира д-р Хърбърт Нютън, невроонколог и медицински директор на Brain Tumor Center в University Hospitals Seidman Cancer Center.

Защо има притеснения?

Какво излъчват мобилните телефони?

Мобилните телефони са нискомощни предаватели на радиочестотни електромагнитни полета (RF-EMF). Тези вълни се различават фундаментално от йонизиращото лъчение (като рентгенови лъчи), което може да уврежда ДНК и да причинява рак.

Според прегледа на СЗО, RF-EMF вълните:

Не могат да разкъсват химични връзки в тялото

Не причиняват йонизация на клетките

Не увреждат ДНК – основната причина за злокачествени тумори

Единственият доказан биологичен ефект е лек нагрев на тъканите в зоната на контакт (ухото и страната на главата), но той е твърде слаб, за да повиши основната телесна температура.

Защо по-ранни изследвания будеха тревога?

Д-р Уейл Харб, хематолог и онколог, посочва, че по-стари проучвания са критикувани заради методологични проблеми: склонност към изкривяване на спомените при участниците и твърде малки извадки. „По-нови мета-анализи с по-голям брой пациенти не потвърдиха тези ранни находки и на практика развенчаха по-ранните тревожни твърдения", обяснява той.

Рискови фактори за рак на мозъка, какво казва науката

Важно е да се разграничи доказаното от хипотетичното. Към момента реално установените рискови фактори за рак на мозъка включват:

Йонизиращо лъчение (рентгенови лъчи, лъчетерапия) – единственият добре доказан външен рисков фактор

Генетични синдроми (напр. неврофиброматоза, синдром на Ли-Фраумени)

Напреднала възраст при някои видове мозъчни тумори

Фамилна обремененост в редки случаи

Облъчването от мобилни телефони не фигурира сред доказаните рискови фактори въз основа на съвременните данни.

Каква е ситуацията с клетъчните кули и работното облъчване?

Клетъчни кули и излъчватели

Не е открита връзка между близостта до клетъчни кули и риска от детска левкемия или мозъчни тумори при деца – факт, който намалява притесненията на родителите.

Работно облъчване от RF-EMF устройства

Оборудването на работното място – скенери, микровълнови системи, радарни инсталации и телекомуникационни предаватели, също не е свързано с повишена честота на глиоми или други мозъчни тумори, въпреки потенциално по-интензивното излагане.

„Интензивността и продължителността на излагане винаги са важни. Дали можем напълно да изключим всякакъв риск – предстои да се изясни. Но досегашните изследвания не демонстрират значимо различен здравен ефект", уточнява д-р Харб.

Трябва ли да продължат изследванията?

Независимо от успокояващите резултати, учените са единодушни: науката трябва да продължи.

Д-р Кен Карипидис, водещ автор на прегледа подчертава: „Технологиите се развиват с бързи темпове. С тях идва и използването на радиовълни по нови начини и на нови честоти. Затова е от ключово значение науката да продължи да гарантира, че излагането на радиовълни от тези технологии остава безопасно."

Той също отбелязва, че съществуващите данни обхващат малко над 20 години употреба на мобилни телефони. Дългосрочните ефекти от 30 или повече години на интензивна употреба все още не могат да бъдат напълно оценени.

Статутът на IARC

Международната агенция за изследване на рака (IARC) все още класифицира мобилните телефони като „евентуално канцерогенни" (Група 2B) – категория, която се използва, когато не е възможно абсолютно да се изключи дадена връзка, но доказателствата не са достатъчни за по-висока класификация. В тази група попадат и кафето, алое вера и талковата пудра.

Какви са другите възможни вреди за здравето от употребата на мобилни телефони?

Най-постоянният риск за здравето, свързан с употребата на мобилни телефони, е разсеяното шофиране и пътнотранспортните произшествия.

Съобщени са и няколко други потенциални последици за здравето от употребата на мобилни телефони. Неврологичните ефекти са от особено значение за младите хора. Въпреки това, изследванията на паметта, ученето и когнитивните функции като цяло дават противоречиви резултати).

И все пак, има ли начин за превенция

Има някои стъпки, които загрижените потребители на мобилни телефони могат да предприемат, за да намалят излагането си на радиочестотно лъчение:

Намалете времето, прекарано в използване на мобилния ви телефон.

Използвайте режим на високоговорител или слушалки , за да осигурите по-голямо разстояние между главата си и мобилния телефон.

Избягвайте да провеждате разговори, когато сигналът е слаб , тъй като това кара мобилните телефони да усилват мощността на радиочестотното предаване.

Помислете за писане на текстови съобщения , вместо да говорите, но не пишете съобщения, докато шофирате.

*Използването на кабелни или безжични слушалки намалява количеството на излагане на радиочестотно лъчение върху главата, тъй като телефонът не е поставен до главата. Излагането намалява драстично, когато мобилните телефони се използват със свободни ръце. Например, безжичните (Bluetooth) устройства (като слушалки) използват сигнали с малък обхват, които обикновено предават радиочестотни вълни с нива на мощност 10–400 пъти по-ниски от тези на мобилните телефони.

Най-мащабният научен преглед на СЗО до момента не открива връзка между употребата на мобилни телефони и рака на мозъка. Това обаче не означава, че науката е казала последната си дума.

С навлизането на нови технологии и честоти като 5G изследванията трябва да продължат. Засега данните са успокояващи, но ако имате лични притеснения относно риска за здравето си, най-добрият следващ стъпка е разговор с вашия лекар.

