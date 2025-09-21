Нов цифров тест предлага ранна диагностика на Алцхаймер

Болестта на Алцхаймер е най-честата причина за деменция. С появата на нови лечения, променящи хода на заболяването, както ранната, така и точната диагноза, е от изключителна важност, тъй като не всеки реагира на новите лекарства.

Търсенето на медицинска помощ заради когнитивни увреждания не е непременно резултат от болест на Алцхаймер – тя може да бъде причинена например от депресия, умора или други форми на деменция.

Екип от учени от Университета в Лунд (Швеция) разработи нов дигитален когнитивен тест за ранно диагностициране на болестта на Алцхаймер, предназначен за използване в първичната медицинска помощ, съобщава MedicalXpress.

Тестът има обещаващо бъдеще, тъй като е от изключителна полза освен за ранната диагностика, и за последващото лечение.

Предимството на новия дигитален тест за Алцхаймер

„Този цифров тест, който пациентите изпълняват сами с минимално участие на медицинския персонал, подобрява способността на лекаря от първичната медицинска помощ да определи кои пациенти трябва да бъдат подложени на допълнителни кръвни изследвания за патологията на Алцхаймер в ранната фаза на изследването“, разяснява професор Оскар Хансон, който ръководи проучването.

„Първичната медицинска помощ не разполага с ресурсите, времето или специализираните знания, за да изследва възможната болест на Алцхаймер по същия начин, както специализираните клиники. И тук е мястото, където цифровият когнитивен тест може да направи най-голямата разлика“, казва още Хансон.

За разлика от тестовете с хартия и химикал, които обикновено се използват за оценка на когнитивните увреждания, цифровите тестове предоставят много по-подробна картина. Включени са повече аспекти и нови променливи, които преди не могат да бъдат измерени толкова лесно.

Снимка: iStock

„По-голямата част от хората, които страдат от загуба на памет, първо търсят лечение в своя здравен център. Нашият нов цифров тест предоставя първата обективна картина – на по-ранен етап и с по-голяма прецизност – кои пациенти имат когнитивни увреждания, характерни за болестта на Алцхаймер.

Каква е целта на новия тест за Алцхаймер

„Това показва кои пациенти трябва да се подложат на кръвен тест, който измерва нивото на фосфорилиран тау и може да открие с висока точност патологията на Алцхаймер в мозъка“, казва Понтус Тидеман, докторант в Университета в Лунд и част от екипа, работил върху новите тестове.

В момента тези кръвни тестове са достъпни само в специализирани клиники. В дългосрочен план обаче те ще бъдат достъпни и в първичната медицинска помощ.

Учените считат, че цифровият инструмент може да бъде от голяма полза, тъй като в момента е много трудно да се диагностицира болестта на Алцхаймер по време на 15-20-минутна среща с пациента. И точно в такива случаи цифровите инструменти, които измерват когнитивните умения по обективен начин, могат да направят голяма разлика.

„Уникалният аспект на нашия BioCog тест е, че за разлика от други цифрови тестове, той вече е оценен от пациенти, които търсят лечение от първична медицинска помощ, тъй като имат когнитивни проблеми, като например проблеми с паметта.

Комбинирането на резултатите от цифровия тест и кръвния тест повишава точността на диагностицирането на болестта на Алцхаймер. Целта на теста е да улесни работата на лекарите от първичната медицинска помощ“, твърдят експертите от Университета в Лунд.

Какви компоненти включва новият тест

Цифровият тест се извършва индивидуално от пациента на таблет.

Тестът измерва:

Памет (запомняне на 10 думи)

Когнитивна скорост на обработка и внимание (колко бързо или бавно обработват информацията)

Ориентация (коя година, ден и т.н.)

Забавено възпроизвеждане (възпроизвеждане на предварително запомнена информация)

Разпознаване (сред 30 думи, разпознаване на десетте предварително запомнени думи)

Тестът измерва аспекти и променливи, които в миналото не са могли да бъдат лесно измерени с тестове с хартия и химикал, като например колко време отнема на пациента да търси сред думите или колко бързо докосва екрана.

Комбинацията от подтестовете дава резултат, който с голяма вероятност показва дали пациентът има когнитивно увреждане, но също така може да помогне на лекаря да реши от кои пациенти да вземе кръвна проба и в крайна сметка кои могат да се възползват от новите лекарствени терапии за болестта на Алцхаймер.