Може ли литият да бъде ключов при лечение на болестта на Алцхаймер?

Литият може да се окаже ключов елемент за хората, които страдат от болестта на Алцхаймер. И по-скоро, загубата на литий в мозъка може да е ранен предупредителен знак за заболяването.

Тази загуба се свързва с бета-амилоидни плаки, които са невротоксични и водят до възпалителни реакции и дисфункция на невроните, а това допринася за прогресивната загуба на мозъчната функция.

Тъй като литият е стабилизатор на настроението, понякога се използва като лекарство за лечение на психични състояния, като биполярно разстройство и депресия.

Минали проучвания показват, че този минерал изглежда има защитен ефект върху мозъка, потенциално помагайки за защита от леки когнитивни нарушения, болест на Паркинсон, болест на Алцхаймер и други видове деменция, пише MedicalNewsToday.

Много ниски нива на литий при пациенти с болестта на Алцхаймер

За това проучване, резултатите от което са публикувани в изданието Nature, изследователите използват комбинация от тестване на мозъчна тъкан след смъртта и миши модел на болестта на Алцхаймер.

Използвайки проби от мозъчна тъкан от починали хора със смесица от здрави когнитивни функции, леки когнитивни нарушения и напреднала болест на Алцхаймер, учените откриват, че от 27-те различни следи от метали в мозъка, литият е единственият, който има значително различни нива в различните групи.

Експертите установяват, че промените в количествата литий в мозъка започват в най-ранните етапи на загуба на паметта, а нивата на минерала са много ниски в проби от участници с леки когнитивни нарушения или болест на Алцхаймер.

„Идеята, че дефицитът на литий може да е причина за Алцхаймер, е нова и поставя начало на съвсем различен терапевтичен подход", подчертава проф. Брус Янкнър, генетик и невролог от Медицинския факултет към Харвард.

Изследване доказва ролята на лития

За да потвърдят наблюденията си, учените използват миши модел на заболяването. При гризачи, подложени на хранене с храни, бедни на литий, се наблюдава по-бързо стареене, мозъчно възпаление и когнитивен упадък.

Когато обаче на мишките е предоставено литиево съединение, наречено литиев оротат, свързаните с болестта на Алцхаймер увреждания на мозъка се променят и функцията на паметта се възстановява.

Може ли литият да направи мозъка по-устойчив?

Маниша Парулекар, доктор по медицина, директор на отделението по гериатрия в медицинския център на университета Хакенсак и съдиректор на Центъра за загуба на памет и здраве на мозъка в медицинския център на университета, заявява, че „това откритие е значимо, тъй като предлага нов поглед върху болестта на Алцхаймер.”

„В продължение на години борбата срещу болестта на Алцхаймер е доминирана от подход с една цел, фокусиран почти изключително върху изчистването на амилоидни плаки“, обяснява още тя.

„Но като специалисти по деменция, ние знаем, че това е многостранно заболяване, което засяга цялата екосистема на мозъка. Това проучване предполага изчерпване на естествен елемент и как възстановяването на този баланс би могло потенциално да повлияе на всички основни отличителни белези на заболяването“, коментира още експертът.

Снимка: iStock

„Представете си, че започвате здравословна диета и план за упражнения. Ако започнете рано, това може да предотврати сърдечни заболявания. Но дори и вече да сте прекарали инфаркт, започването на същия здравословен план все пак може да ви помогне. Той няма да отмени миналите щети, но ще направи тялото ви по-силно и ще помогне за забавяне на бъдещи проблеми.

По подобен начин литият изглежда прави мозъка по-здрав и по-устойчив. Така че може да се използва като лечение за защита на мозъчните клетки, които все още са здрави, и за забавяне на прогресията на заболяването при хора, които вече го имат“, коментира още доктор Маниша Парулекар.

Какво означава това за пациентите

„Резултатите от проучването показват, че литият оказва значително влияние върху здравето на мозъка и може да смекчи ранните молекулярни промени, свързани с болестта на Алцхаймер“, потвърждава резултатите от изследването д-р Питър Глибус, невролог и директор на когнитивната и поведенческа неврология в Института по неврология „Маркъс“.

Ранна диагностика

Тези открития имат потенциал да допринесат за ранното откриване и лечение на болестта на Алцхаймер. Дефицитът на литий е ранен индикатор за патогенезата на заболяването, потенциално служейки като биомаркер за ранно откриване. Измерването на нивата на литий в мозъка би могло да позволи идентифицирането на лица с по-висок риск от развитие на заболяването.

Превантивна стратегия

Подобно на здравословната диета за сърцето, навременното поддържане на оптимални количества литий може да укрепи мозъчните клетки и да забави прогресията на деменцията.

Нова терапевтична посока

Литиевият оротат показва потенциал да обърне вече настъпили мозъчни увреждания при животински модел. Ако тези открития бъдат потвърдени в проучвания върху хора, заместителната терапия с литий може да се окаже от изключителна важност за възможно лечение, особено за лица, изпитващи ранен когнитивен спад или с повишен риск от болестта на Алцхаймер.