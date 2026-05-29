Колко пъти сте прескочили обяд, защото сте били "твърде заети", или сте се хранили хаотично без фиксиран график? Според ново мащабно изследване връзката между храненето и депресията е много по-силна, отколкото сме предполагали и навикът да ядем нередовно може сериозно да навреди на психичното ни здраве.

Какво установява проучването?

Изследване, публикувано в Journal of Affective Disorders, анализира данни от 21 568 възрастни, събирани между 2014 и 2022 г. в рамките на Корейското национално проучване за здраве и хранене. Учените установяват, че хората с нередовно хранене и по-ниска честота на основните хранения имат с 55% по-висок риск от депресия в сравнение с тези, спазващи последователен режим.

Особено тревожни са резултатите при три групи, мъже, пушачи и хора, ядящи късно вечер, при които асоциацията е най-силна.

Добрата новина

Изследователите установява, че по-голямото разнообразие в диетата може да намали негативното въздействие на нередовното хранене. Обратното, пропускането на закуската значително усилва тези рискове.

Защо нередовното хранене вреди на психиката?

Според авторите механизмите са няколко:

Нарушаване на циркадните ритми , вътрешният биологичен часовник на тялото регулира ключови физиологични процеси. Хаотичното хранене разстройва тези ритми и засяга гени, свързани с регулацията на настроението.

Хормонален дисбаланс , дисрегулацията на кортизола и мелатонина може да дестабилизира емоционалната устойчивост и да влоши психичното състояние.

Хранителни дефицити , нередовното хранене е свързано с недостатъчен прием на витамини от група B, фибри и антиоксиданти – вещества, критично важни за доброто настроение.

Поведенчески сигнали , нередовният хранителен режим може да отразява дезорганизирана ежедневна рутина или социално изолиране – и двата фактора са свързани с влошаване на менталното здраве.

„Тези резултати показват, че по-ниската редовност на основните хранения може да представлява независим рисков фактор за депресивни симптоми, независимо от други диетични или начин на живот фактори", пишат авторите на изследването.

Метаболитни нарушения и ментално здраве 2026

Предишни проучвания вече са свързвали нередовното хранене с метаболитни нарушения като затлъстяване, инсулинова резистентност и сърдечносъдови заболявания. Новото изследване добавя важно измерение, влиянието на храната върху психиката.

Това е особено актуално предвид факта, че в световен мащаб над един милиард души живеят с психично разстройство, а депресията и тревожността остават водещите диагнози сред тях. Специалистите все по-активно насочват вниманието към модифицируеми фактори за депресивни състояния, включително хранителните навици.

Изследването има ограничение, напречният му дизайн не позволява установяването на пряка причинно-следствена връзка. Все още не е ясно еднозначно дали нередовното хранене причинява депресия, или депресията води до хаотично хранене или и двете. Необходими са допълнителни изследвания.

Данните от това мащабно проучване предоставят нови аргументи в полза на здравословния хранителен режим като инструмент за грижа за менталното здраве. Последователното хранене, богатото хранително разнообразие и редовната закуска се очертават като прости, но потенциално ефективни нефармакологични подходи за намаляване на риска от депресия, стратегия, достъпна за всеки от нас.

