Закуската от десетилетия се смята за „най-важното хранене за деня“ – твърдение, което често се свързва с по-бърз метаболизъм, по-добър контрол на теглото и повече енергия. Нови научни анализи обаче поставят под въпрос тази широко разпространена препоръка и показват, че връзката между закуската, метаболизма и килограмите е значително по-сложна.

Данни от мащабни изследвания върху хранителните навици на десетки хиляди възрастни сочат, че пропускането на закуската не води автоматично до напълняване, нито пък нейното консумиране гарантира отслабване. Вместо универсално правило, учените все по-често говорят за индивидуален подход към храненето, съобразен с начина на живот, нивото на физическа активност и общия дневен прием на калории.

Снимка: Canva

Откъде идва митът за закуската?

Закуската като „най-важно хранене“ придобива популярност през 60-те години на ХХ век, когато американската диетоложка Адел Дейвис популяризира идеята: „Закусвай като цар, обядвай като принц и вечеряй като просяк.” Оттогава насам тезата се е наложила масово, въпреки че доказателствата в нейна подкрепа не винаги са категорични.

Какво казва науката: аргументи за и против закуската

Аргументи в подкрепа на закуската

Голяма част от ползите от закуската произтичат от проучвания, които установяват връзки, но не доказват пряка причинно-следствена зависимост. Систематичен преглед от 2021 г., обхващащ 14 такива проучвания, установява, че хората, закусващи ежедневно, имат по-нисък риск от:

Сърдечно-съдови заболявания и инсулт;

Диабет тип 2;

Затлъстяване и коремни мазнини;

Повишен LDL холестерол и хипертония.

Снимка: Canva

Освен това рандомизирано контролирано проучване от 2017 г. с участници, страдащи от диабет тип 2, показва, че пропускането на закуска нарушава циркадните ритми и води до по-резки скокове на кръвната захар след хранене. Авторите заключават, че закуската е важна за поддържането на вътрешния биологичен часовник.

Важни хранителни вещества, пропускани при липса на закуска: фолиева киселина, калций, желязо, витамин A, витамини от групата B (B1, B2, B3), витамин C и витамин D.

Пропускането на закуска и качването на килограми: има ли връзка?

Много хора смятат, че закуската помага за контрол на теглото. Реалността обаче е по-сложна. Рандомизирано контролирано проучване с 309 възрастни с наднормено тегло, проведено в продължение на 4 месеца, установява, че закуската не оказва значително влияние върху загубата на тегло в сравнение с пропускането й.

Мета-анализ от 2019 г. в списание The BMJ, обхващащ 13 рандомизирани контролирани проучвания, стига до извода, че добавянето на закуска не е ефективна стратегия за отслабване и дори може да има обратен ефект. Отделно проучване показва, че пропускането на закуска може да намали дневния прием на калории с около 252, макар и с известно влошаване на хранителния баланс.

Важно е да се отбележи, че хората, редовно закусващи, като цяло водят по-здравословен начин на живот с редовна физическа активност, по-добро управление на стреса и по-внимателен избор на храни. Тоест закуската може да е маркер, а не причина за доброто здраве.

Трябва ли да закусвате? Подходът слушай тялото си

Отговорът зависи от вашия режим, цели и здравословно състояние. Ако сутрин се събуждате гладни, закусете с нещо питателно. Ако не ви се яде сутрин, не е задължително да се насилвате при условие, че набавяте необходимите хранителни вещества при останалите хранения. Определени групи хора, като спортисти и фитнес-треньори с ранни тренировки, обикновено се чувстват по-добре с редовна закуска.

Снимка: Canva

Какво да ядете за закуска?

Ако решите да закусвате, изборът на хранителни продукти има значение. Ето някои здравословни варианти:

Яйца - богат източник на протеини и витамини;

Овесени ядки - фибри за трайно засищане;

К исело мляко - пробиотици и протеини;

Горски плодове - антиоксиданти и витамин C;

Пълнозърнест хляб - бавни въглехидрати за енергия;

Авокадо, ядки, чиа семена - здравословни мазнини;

Извара - калций и протеини.

По-важно от закуската: цялостен здравословен режим

Съвременните изследвания в областта на храненето все по-ясно показват, че няма универсален подход, валиден за всички. По-важни от това дали закусвате са следните навици:

Поне 150 минути умерена физическа активност седмично;

Силови упражнения поне 2 дни в седмицата;

Поддържане на здравословно тегло;

Ограничаване на добавената захар, наситени мазнини и преработени храни;

Разнообразна диета, богата на хранителни вещества;

Прием на достатъчно вода;

Поне 7 часа сън на нощ;

Избягване на тютюнопушене и прекомерна употреба на алкохол.

Закуската е важна, но не е задължително „най-важна”

Въпросът „наистина ли закуската е най-важното хранене” няма еднозначен отговор. Закуската е ценна възможност да заредите тялото с енергия и хранителни вещества в началото на деня. Но ако я пропуснете, няма причина за угризения, стига да компенсирате нутриентите при останалите хранения.

Ако се затруднявате да изградите балансиран хранителен режим, консултирайте се с диетолог или личен лекар. Специалистът може да ви помогне да намерите подхода, най-подходящ за вашия начин на живот, метаболизъм и здравословни цели.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—---------------------------------------------------------------------------------------

Източници