В забързаното ежедневие, притиснати от крайни срокове и безкрайни задачи, често правим една опасна грешка: забравяме да се храним.

Но когато системно забравяте да се храните, вие не просто пропускате калории – вие изтощавате мозъка си, предизвиквате резки спадове в кръвната захар и саботирате собствената си продуктивност.

В този материал ще научите как да прекъснете цикъла на „случайното гладуване“ чрез лесни и доказани стратегии. Ще разберете защо тялото ви се нуждае от редовен прием на храна (гориво) и как да поддържате енергията си стабилна, дори в най-хаотичните дни.

1. Заети или разсеяни сте: Задайте си напомняния

За много хора забравянето да се хранят се случва просто защото са прекалено заети или разсеяни. Задаването на напомняния на телефон, смарт часовник или календар може да помогне за подтикване към редовни хранения или закуски.

Поведенчески изследвания показват, че външни сигнали, като аларми или планирани напомняния, могат да помогнат за затвърждаване на навици и рутини, включително хранителни модели.

2. Дръжте прости, богати на хранителни вещества храни наблизо

Удобството може да е от съществено значение, когато е трудно да се запомни за хранене. Поддържането на готови за консумация храни наблизо може да ви помогне да си осигурите достъп до хранителни вещества дори в натоварени дни.

Примери за богати на хранителни вещества закуски включват:

Кисело мляко с плодове

Микс от ядки

Сирене с пълнозърнести крекери

Твърдо сварени яйца

Фъстъчено масло с резенчета ябълка

Парче сирене

Хумус с моркови или други зеленчуци

Тиквени семки

Тези храни съдържат комбинации от протеини, фибри и здравословни мазнини, които могат да поддържат чувството за ситост и да осигуряват стабилна енергия.

3. Опитайте по-малки, но по-чести хранения

Ако по-обилните или продължителни хранения ви се струват непосилни, по-малките хранения или междинни закуски през деня може да ви помогнат да задоволите енергийните си и хранителни нужди. Поддържането на по-редовен режим на хранене може също да помогне за поддържане на стабилни нива на кръвната захар.

Например, може да се стремите към:

Закуска

Закуска в средата на сутринта

Обяд

Следобедна закуска

Вечеря

Разпределянето на храненията или леките закуски през деня може да помогне за предотвратяване на дълги паузи без храна и може да улесни задоволяването на общите хранителни нужди.

4. Опитайте лесно приготвяне на храна

Предварителното приготвяне на някои храни може да улесни храненето, когато почувствате глад. Когато храната или снаковете вече са налични, чувството за твърде много заетост или умора за готвене може да е по-малко вероятно да попречи на самостоятелното хранене.

Приготвянето на храна не е задължително да бъде сложно. Например, можете да изберете един ден от седмицата, за да пазарувате хранителни стоки и да приготвите няколко основни храни, които можете да ядете през цялата седмица.

Полезни идеи за приготвяне на храна включват:

Готвене на зърнени храни като ориз, киноа, нахут, булгур предварително

Приготвяне на твърдо сварени яйца или печени зеленчуци

Измиване и нарязване на плодове, които да използвате за бързи закуски

Порциониране на закуски като ядки, кисело мляко или хумус в кутии

Поддържане на замразени и консервирани храни под ръка, които могат да осигурят важни хранителни вещества и да ви помогнат да поддържате балансирана диета, когато времето е ограничено

Съхранението на готови за консумация храни в хладилника или фризера може да улесни бързото им приемане и поддържането на по-постоянно хранене през целия ден.

5. Помислете за богати на хранителни вещества напитки

За някои хора приемането на калории чрез напитки може да е по-лесно от консумацията на твърда храна. Смутитата, млякото и обогатените напитки, заместващи храненето, могат да осигурят протеини, витамини и минерали в удобен формат.

Например, смутита, приготвени с мляко или кисело мляко, плодове, ядково масло и листни зеленчуци, могат да осигурят протеини, фибри, здравословни мазнини и микроелементи.

Течното хранене не е идеално за заместване на повечето хранения в дългосрочен план, но може да помогне за допълване на приема, когато апетитът е нисък.

Защо редовното хранене е важно за вашето тяло

Храната осигурява калориите и хранителните вещества, от които тялото ви се нуждае, за да произвежда енергия, да поддържа нормален метаболизъм и да подпомага функцията на органите.

Въглехидратите, протеините и мазнините осигуряват енергия, докато витамините и минералите подпомагат процеси като имунната функция, нервната сигнализация и възстановяването на тъканите.

Когато прекарвате дълги периоди без хранене, нивата на кръвната ви захар могат да спаднат.

Глюкозата е основният източник на енергия за мозъка и ниските ѝ нива могат да причинят симптоми като:

Умора

Раздразнителност

Главоболие

Трудност при концентрация

Редовните хранения и закуски могат да помогнат за поддържане на стабилни нива на кръвната захар и енергия през целия ден.

Понякога забравянето за хранене е често срещано явление, но честото пропускане на хранене понякога може да е свързано с основни фактори.

Например, някои лекарства, включително стимуланти, използвани за разстройство на вниманието с хиперактивност (ADHD), могат да потиснат апетита. Психични състояния като депресия или тревожност също могат да повлияят на апетита и хранителните навици.

Ако забравянето за хранене води до неволна загуба на тегло, постоянна умора или затруднения при поддържане на адекватно хранене, медицински специалист или регистриран диетолог може да помогне за идентифициране на потенциалните причини и да препоръча стратегии.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

