Някои от най-здравите и дълголетни хора в света следват практика, наречена „Хара хачи бу" – философия на хранене, основана на умереност.

Този принцип идва от японско конфуцианско учение, което инструктира хората да ядат само докато са около 80% сити.

В тази статия разглеждаме как тази древна практика се свързва с дълголетието, какви са научните доказателства зад нея, как влияе на възпаленията в тялото и как може да я приложите в ежедневието си.

Откъде произлиза учението Хара хачи бу

Практиката Хара хачи бу е дълбоко вкоренена в културата на японския остров Окинава – регион, известен с изключително високия брой столетници. Жителите на Окинава традиционно следват този принцип като начин на живот, а не като диета за отслабване.

Снимка: EPA

Според проучвания, японската диета и културните навици на Окинава са ключови фактори за дълголетието в региона. Хара хачи бу не е просто метод за контрол на теглото, а по-скоро начин на хранене, който насърчава осъзнатост, благодарност и умереност по време на хранене.

Защо на мозъка са нужни 20 минути, за да разбере, че стомахът е пълен?

Един от ключовите физиологични аспекти зад успеха на Хара хачи бу е времето, необходимо на мозъка да получи сигнали за ситост от стомаха.

Научните изследвания показват, че отнема приблизително 20 минути, след като храната достигне стомаха, за да се активират хормоните на ситостта и да изпратят сигнал до мозъка, че тялото е получило достатъчно храна. Когато ядем бързо, често преяждаме, защото консумираме повече калории, преди мозъкът да осъзнае, че сме сити.

Това обяснява защо бавното хранене е толкова важно. Когато забавяме темпото на хранене, даваме възможност на тялото да регистрира ситостта навреме, което естествено води до намален прием на калории и по-добър контрол на теглото.

Научните доказателства: Хара хачи бу и ползите за здравето

Макар проучванията специфично за Хара хачи бу да са ограничени, наличните данни са обещаващи. Според анализи на хранителните модели в региони, където тази философия е разпространена:

Намалява общият дневен прием на калории

Свързва се с по-нисък ръст на теглото в дългосрочен план

Асоциира се с по-нисък индекс на телесна маса (BMI)

При мъже, практикуващи Хара Хачи Бу, се наблюдава избор на повече зеленчуци и по-малко зърнени храни

Снимка: iStock

Експертите от областта на храненето отбелязват, че Хара хачи бу споделя принципи с концепциите за осъзнато хранене и интуитивно хранене – подходи, които насърчават по-силна връзка с вътрешните сигнали за глад и ситост.

Връзката между Хара хачи бу и дълголетието

Практиката на умереното хранене не е просто начин за здравословно отслабване. Тя има по-широки ползи за здравето, включително:

Намаляване на хроничните възпаления

Преяждането и прекомерният калориен прием са свързани с повишени нива на възпаление в тялото – състояние, което е в основата на много хронични заболявания, включително сърдечно-съдови заболявания, диабет тип 2 и някои видове рак.

Като ограничава преяждането, Хара хачи бу може да помогне за намаляване на системното възпаление, което е ключов механизъм за насърчаване на дълголетието.

Подкрепа на метаболизма и храносмилането

Храненето до 80% ситост дава възможност на храносмилателната система да функционира оптимално, без да бъде претоварена. Това подобрява усвояването на хранителни вещества и намалява метаболитния стрес.

Устойчиви здравни промени

За разлика от рестриктивните диети, които често водят до ефект на йо-йо, Хара Хачи Бу предлага устойчив подход, който е лесен за поддържане в дългосрочен план.

Практически съвети за прилагане на Хара хачи бу

Ако искате да изпробвате тази японска практика, ето няколко конкретни стъпки:

1. Проверете какво чувства тялото ви преди хранене

Попитайте се: Наистина ли съм гладен/а? Ако гладът е физически, го утолете. Но ако е емоционален или от скука, направете пауза.

2. Яжте без разсейване

Избягвайте екраните по време на хранене. Проучвания показват, че около 70% от възрастните и децата използват дигитални устройства по време на хранене, което е свързано с по-висок калориен прием и преяждане.

3. Забавете темпото и се насладете на всяка хапка

Бавното хранене позволява на тялото да разпознае кога е ситo. Насладете се на вкуса, текстурата и аромата на храната.

4. Целете комфортна ситост, не пълнота

Ако гладът е ниво 1, а пълнотата — ниво 10, то 80% ситост означава да се чувствате удовлетворени, но не натъпкани.

5. Споделяйте храната с близки

Социалната връзка по време на хранене е уникално човешка и ключова за дълголетието.

6. Избирайте питателни храни

Осигурете си богати на витамини, минерали и фибри ястия.

Снимка: Canva

7. Бъдете състрадателни към себе си

Не е нужно да се храните„перфектно". Хара Хачи Бу не е за чувство за вина, а за осъзнатост.

Предупреждения и ограничения

Важно е да се отбележи, че философията Хара Хачи Бу не е подходяща за всички. Спортисти, деца, възрастни хора и хора с определени заболявания често имат по-високи хранителни нужди, поради което този модел може да не е подходящ за тях.

Освен това, когато се разглежда изключително като метод за отслабване, съществува риск от рестриктивно поведение, което е противоположно на балансирания и интуитивен етос, който практиката цели да въплъти.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

