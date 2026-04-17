Кафето е сред най-консумираните напитки в света и за много хора е неизменна част от ежедневието. Въпреки доказаните му ползи за концентрацията и бодростта, изследванията показват, че времето на прием на кофеин може да има съществено значение за качеството на съня. Именно затова въпросът за най-доброто време за пиене на кафе, за да не се отрази на съня, придобива все по-голямо значение.
Данни, цитирани от здравни източници като Healthline, показват, че кофеинът може да остане в организма между 2 и 10 часа, в зависимост от индивидуалните особености. Това означава, че дори следобедна консумация може да повлияе на съня при част от хората.
Как кофеинът влияе на съня?
Кофеинът действа като стимулант на централната нервна система. Той блокира действието на аденозина – невротрансмитер, който играе ключова роля в процеса на заспиване.
Според проучване, публикувано в Journal of Clinical Sleep Medicine, приемът на кофеин до 6 часа преди сън може да съкрати продължителността на съня с повече от един час. Освен това се наблюдават и:
- по-трудно заспиване;
- намалена продължителност на дълбокия сън;
- по-чести нощни събуждания.
Кога да спрете кафето според експертите?
Няма универсална граница, валидна за всички, но повечето експерти са единодушни, че консумацията на кафе в късния следобед и вечер увеличава риска от нарушения на съня.
Какво показват наличните данни:
- Кофеинът се елиминира от организма за 2 до 10 часа;
- При някои хора този процес е по-бавен;
- Препоръчително е последният прием да бъде поне 6-8 часа преди сън.
Това означава, че при лягане около 23:00 ч., последната чаша кафе е разумно да бъде не по-късно от ранния следобед.
Има ли значение кога пием първото кафе?
Освен вечерната консумация, внимание заслужава и времето на първата чаша кафе за деня.
Сутрин организмът естествено произвежда кортизол – хормон, който подпомага събуждането и повишава бдителността. Поради това, част от специалистите препоръчват отлагане на приема на кафе с около 60–90 минути след събуждане, за да се избегне припокриване с естествения пик на този хормон.
Въпреки това, наличните данни показват, че при хора без нарушения на съня, консумацията на кафе сутрин не води до значими негативни ефекти.
От какво зависи индивидуалната реакция към кофеина
Ефектът на кофеина върху съня варира значително между отделните хора. Основните фактори включват:
- Генетични особености – определят скоростта на разграждане на кофеина;
- Чувствителност към кофеин – при някои хора дори малки количества влияят на съня;
- Ниво на стрес и недоспиване – могат да усилят ефекта на стимуланта;
Експертите подчертават, че индивидуалната реакция е по-важна от фиксираните часове, което налага наблюдение на собствените навици и реакции.
Значение на количеството и вида кафе
Наличните доказателства показват, че общият прием на кофеин е по-важен от вида кафе.
Съдържание на кофеин:
- Еспресо (1 доза): около 65 mg;
- Филтърно кафе (240 мл): около 95 mg;
Безкофеиновото кафе съдържа минимални количества кофеин, но при по-чувствителни хора дори те могат да окажат влияние.
Практически изводи от научните данни
За да се ограничи влиянието на кофеина върху съня, експертите препоръчват:
- ограничаване на приема в ранните часове на деня;
- съобразяване с индивидуалната чувствителност;
- намаляване на общото количество кофеин;
- наблюдение на ефекта върху съня и адаптиране на навиците.
Наличните научни данни показват, че не самото кафе, а времето на неговата консумация е ключовият фактор за качеството на съня. При повечето хора ограничаването на кофеина до ранния следобед е достатъчно, за да се избегнат нарушения на съня.
При наличие на продължителни проблеми със съня е препоръчително да се потърси консултация със специалист и да се направи цялостна оценка на начина на живот.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Източници:
- Journal of Clinical Sleep Medicine: Списание за клинична медицина на съня
- Healthline: Кофеин и сън