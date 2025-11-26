Нощното изпотяване: Най-честите причини, които не бива да пренебрегвате

Независимо дали тренирате, навън е горещо или просто сте прекалено облечени, очаквате да се потите – понякога обилно. Докато спим дълбоко, очакванията са за по-малко или почти никакво потене.

Ако изпитвате нощно изпотяване, вероятно знаете за какво става въпрос, събуждате се мокри или обляни в пот. Нормално е да изпитвате колебания в телесната си температура, докато спите, а понякога това може да доведе до изпотяване, но понякога ситуацията може да не е толкова безобидна.

Част от причините за нощното изпотяване са консумация на алкохол преди лягане, стрес, менопауза при жените, някои лекарства, но и медицински проблем, информира специализираното издание HoustonMethodist.

Алкохол преди лягане

Употребата на едно или две питиета вечер може да звучи релаксиращо, но може да доведе до повишена телесна температура – ​​и следователно до изпотяване.

„Въпреки че алкохолът често се нарича „депресант“, всъщност не е толкова просто“, обяснява д-р Арти Рам, невролог и експерт по медицина на съня.

„Алкохолът отпуска дихателните пътища, което може да затрудни дишането. Освен това, той действа и като стимулант, тъй като води до ускоряване на сърдечната честота. И двете могат да повишат телесната температура.“

Прекалено много стрес

Ако се чувствате тревожни или стресирани, вероятно сте изпитвали ужаса, който идва с опитите да заспите (или да заспите отново след събуждане). Специалистите обясняват, че свръхактивният ум ускорява работата на мозъка и тялото ви, което може да доведе до изпотяване.

Снимка: Canva

Ето защо, опитайте да намалите стреса преди лягане:

Отделете време за релаксация. Преди лягане вземете топъл душ, избягвайте времето пред екрана и устройствата или опитайте да прочетете книга.

Създайте релаксираща атмосфера. Уверете се, че осветлението е приглушено, звукът е ограничен или тих, а стаята е хладна.

Вашето облекло за спане и среда за сън

Всеки харесва уютна среда за сън. Но понякога има тънка граница между уют и прегряване. Оказва се, че най-честата причина за нощно изпотяване е:

Спално бельо, пижами или дори матрак, който не „диша“

Твърде топла среда за сън

„Всъщност, ако се потите прекомерно през нощта поради тези причини, ние всъщност не го считаме за истинско нощно изпотяване“, казва още д-р Рам.

Снимка: iStock

Съветите на специалистите за избягване на прегряване по време на сън са – Да опитате да поддържате спалнята си хладна; Да се обличате леко; Да избягвате някои материали за спално бельо, като полар, фланел, пух и синтетични влакна; Да изберете подходящ матрак.

Лекарствата, които приемате

Някои лекарства могат да повлияят на частите от мозъка, които контролират телесната температура или потните жлези. Това означава, че тези лекарства могат да предизвикат и нощно изпотяване. Видовете лекарства, свързани с нощно изпотяване, включват:

Антидепресанти

Антиретровирусни препарати

Лекарства за хормонална терапия

Лекарства за хипертония

Лекарства за хипогликемия

Преминавате през период на менопауза

Чували сте за горещи вълни? Менопаузата също е съпроводена с нощно изпотяване. Около 75% от жените в перименопауза съобщават, че имат нощно изпотяване. Честотата обикновено достига пик през първите няколко години след менопаузата и след това намалява с времето.

Ето някои съвети за намаляване на нощното изпотяване в менопауза:

Избягвайте фактори, които предизвикват изпотяване. Неща като алкохол, пикантни храни, кофеин и тютюнопушене могат да бъдат фактори, които предизвикват изпотяване.

Охладете се. Ако се събудите облени в пот, разкрийте краката и врата си, изпийте чаша студена вода, поставете хладна кърпа на главата си или пуснете студена вода върху китките си.

Снимка: Canva

Помислете за промени в начина на живот. Следенето на теглото ви и ограничаването на стреса може да намали честотата или тежестта на нощното изпотяване.

Ако гореспоменатите домашни средства не помогнат за ограничаване на количеството изпотяване през нощта по време или след менопаузата, има някои лекарства, които могат да бъдат предписани.

Имате хиперхидроза (разстройство на изпотяването)

Макар и изключително рядко, е възможно да страдате от хиперхидроза – състояние, при което тялото ви произвежда прекомерно количество пот по неизвестни причини. Съвети към хора с хиперхидроза:

Инвестирайте в качествени антиперспиранти. Също така, имайте предвид, че дезодорантите не намаляват изпотяването.

Изберете свободни дрехи, които са по-дишащи, изработени от тънки материали, отвеждащи влагата или бързосъхнещи.

Избягвайте тежки обувки и тесни чорапи. Ако се потите от краката си, изберете обувки, които използват малко или никакви синтетични материали, и чорапи, които отвеждат влагата.

„По-малко от 3% от населението страда от първична хиперхидроза и причината обикновено е неизвестна. Това не е сериозно състояние, но може да предизвика достатъчно неудобства”, казват специалистите. „Няколко медицински състояния, някои от които са потенциално сериозни, обаче могат да причинят това, което се нарича вторична хиперхидроза.“

Имате основен медицински проблем

В някои случаи нощното изпотяване се появява в резултат на медицинско състояние или заболяване, включително:

Автоимунни заболявания, като ревматоиден артрит

Рак, включително левкемия, лимфом и рак на простатата

Депресия

Сърдечни заболявания

ХИВ/СПИН

Хипертиреоидизъм (известен също като свръхактивна щитовидна жлеза)

Затлъстяване

Рак на простатата

Сериозни инфекции, като ендокардит и туберкулоза

Нарушения на съня, включително обструктивна сънна апнея

Може ли нощното изпотяване да бъде предотвратено?

Следните промени в начина на живот могат да помогнат за предотвратяване на някои причини за нощно изпотяване:

Ограничете консумацията на алкохол и кофеин

Избягвайте употребата на тютюн и наркотици

Спете в по-хладна среда

Помислете за използване на охлаждащи продукти, като охлаждащ матрак, възглавница или завивка

Поддържайте умерено тегло

Избягвайте консумацията на пикантни храни, особено ако сте в менопауза

Сънят и изпотяването са много сложни процеси, които реагират на много сигнали и определено могат да си влияят взаимно.

Ако редовно се събуждате облени в пот, изпитвате внезапно нощно изпотяване, съпроводено със загуба на тегло, или ако нощното ви изпотяване ви пречи да спите качествено, е време да се консултирате с лекар.