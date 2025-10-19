Гореща и студена пот: Какво ги причинява и какви са разликите

Когато се движите активно в топъл ден, капчици пот се стичат по челото ви. В друг момент усещате дланите си студени и влажни. И двата сценария включват изпотяване, но причините и последиците са различни.

В единия случай избива гореща пот, а в другия - студена. Термините „гореща“ и „студена“ пот не се отнасят до температурата на самата пот. Отделяната течност винаги е с телесна температура. И така, каква е разликата и какви са причните, отговаря The Conversation.

Какво е гореща пот?

Този вид пот се нарича още терморегулаторна пот. Това е естествената реакция на тялото към повишена телесна температура, която най-често се получава при физическо натоварване. Докато потта се изпарява от кожата, тя охлажда тялото, за да предотврати прегряване.

Когато сте тренирали или сте навън в горещ ден, тялото се затопля и след това изпраща сигнал до хипоталамуса в мозъка.

Хипоталамусът обича да поддържа тялото в оптимален температурен диапазон. За да намали топлинния стрес, той изпраща сигнали надолу по гръбначния мозък и към периферните нерви (нерви извън гръбначния мозък и мозъка). Това стимулира секрецията на пот от екринните (потни) жлези в кожата.

Снимка: iStock

Хората имат милиони потни жлези, които са разположени с плътност от 250–550 жлези на квадратен сантиметър по дланите и стъпалата. Местата, където имате окосмяване (като лицето, торса и крайниците), имат по-ниска плътност на екринните жлези. Потта от екринните жлези е предимно вода и сол.

Какво е студена пот?

Студената пот се нарича още психологическа пот. Появява се, когато изпитвате стрес, тревожност, страх или болка. Те активират амигдалата, мозъчната област, която ви помага да чувствате и реагирате на емоции. След това амигдалата активира хипоталамуса.

Хипоталамусът изпълнява множество функции едновременно. Той изпраща сигнали надолу по гръбначния мозък и към периферните нерви, за да стимулира екринните жлези в кожата.

Снимка: Canva

Той също така изпраща съобщение до надбъбречните жлези, разположени над бъбреците, да освободят хормоните норепинефрин (наричан още норадреналин) и епинефрин (адреналин). Тези хормони пътуват през кръвта и влияят на различен вид потни жлези в кожата - апокринните жлези.

Апокринните жлези се намират главно в подмишниците, гърдите, лицето и перинеума (където са външните гениталии). Потта от апокринните жлези съдържа много липиди (мазнини), протеини, захар и амоняк. Тъй като студената пот задейства екринните и апокринните жлези, можете да се потите по цялото си тяло.

Кой вид пот отделя повече миризма?

Самата пот – независимо дали е гореща или студена, не мирише. Но когато бактериите по кожата се хранят с пот, това произвежда летливи органични съединения. И именно те отделят миризма. Вината е на бактерии като коринебактерии, стафилококи и пропионибактериум акнес.

Снимка: iStock

Проучване от Япония показва, че стресът, а не упражненията, предизвиква неприятни телесни миризми при хора, които обикновено нямат телесна миризма. Това вероятно е така, защото бактериите предпочитат студената пот от апокринните жлези. Това е вкусна храна, пълна с мазнини, протеини и захари.

Друго проучване анализира резултатите от 26 по-ранни изследвания, включващи 1652 души. То показа, че когато сме уплашени, отделяме специфични миризми чрез потта си.

Така че да, страхът и стресът наистина имат отличителна миризма, която би трябвало да предупреждава другите да стоят настрана от нас.

Често задавани въпроси

Може ли студената пот да ви разболее? В повечето случаи студената пот е безвредна и ще изчезне, след като причината за появата й отмине. Има обаче случаи, когато тя може да показва по-сериозен проблем. Притеснително ли е студеното изпотяване през нощта?

Повечето подобни случаи не са сериозни. В някои случаи обаче нощното изпотяване може да е признак на медицинско състояние. В други може да е причинено от лекарство, което приемате. Можем ли да се потим дори, когато е студено?

Може да се потите, когато тялото ви е в покой, при ниски температури или произволно, в моменти, когато не бихте очаквали да се потите. Функцията на потта е да помага за регулиране на телесната температура и да предотвратява прегряване. Може ли да се потим под душа?

Да, топлината ще ви накара да се потите, но душът отмива потта и телесните отрови заедно с нея. И когато излезете още мокри, изпарението охлажда тялото за секунди. Може ли да се потим в басейн?

Да. Изпотяването е основният начин на тялото да регулира температурата си, ние се потим всеки път, когато основната ни телесна температура достигне критичен праг. Това се случва при всяка форма на упражнения, включително плуване, защото топлината се произвежда като страничен продукт от метаболитната активност на свиващите се мускули.