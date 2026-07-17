Диета, позната от близо век като лечение за резистентна на медикаменти епилепсия, днес привлича вниманието на съвсем друга специалност, психиатрията.

Учени по света изследват дали кетогенната диета може да помогне при психични заболявания като резистентна депресия, шизофрения и биполярно разстройство, разчитайки на нова научна област, метаболитна психиатрия. Причината е статистиката, че до 40% от хората с тежко психично заболяване имат и метаболитен синдром. Ето какво показват фактите досега.

Връзката между метаболизма и психиката

„Връзката между метаболитното и психичното здраве е реална и дълбока", обяснява д-р Ума Найду, невропсихиатър в Massachusetts General Hospital. По думите ѝ метаболитната дисфункция не просто съпътства психичните разстройства, а може активно да допринася за тях чрез няколко биологични механизма, включително митохондриална дисфункция в мозъка.

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Когато тялото премине от изгаряне на глюкоза към изгаряне на мазнини (състояние, наречено кетоза), настъпват промени, които изследователите свързват с:

намаляване на кетоза и възпаление чрез по-ниски нива на възпалителни цитокини;

промени в невротрансмитерите , включително увеличена активност на GABA (гама-аминомаслена киселина);

подобрена инсулинова резистентност и промени в чревния микробиом.

Д-р Шебани Сети от Станфордския университет, основател на клиничната програма по метаболитна психиатрия там, посочва, че тези метаболитни аномалии са забелязани при шизофрения още преди век, но за дълго са останали пренебрегнати.

Кето диета при депресия, какво показват изследванията

Мета-анализ на 50 проучвания от 2025 г. показва леко до умерено намаляване на депресивните симптоми при хора на кетогенен режим, като ефектът е по-силен при потвърдена чрез кръвни изследвания кетоза. Според д-р Кристофър Палмър от Harvard Medical School, това ниво на подобрение е сравнимо с наблюдаваното при мета-анализи на антидепресанти.

Първото рандомизирано клинично изпитване при резистентна депресия алтернативно лечение отчита скромно подобрение след 6 седмици спрямо контролна растителна диета, но според д-р Мин Гао от Оксфорд ефектът намалява, след като участниците спират да получават подкрепа за спазване на диетата.

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Шизофрения и биполярно разстройство

Пилотно проучване на екипа на д-р Сети показва, че след 4 месеца кетогенен режим за мозъка, съчетан с антипсихотично лечение, всички участници вече не отговарят на критериите за метаболитен синдром, а повечето постигат ясно подобрение в симптомите и качеството на живот, пример за връзката между антипсихотици и метаболизъм.

Важно е да се уточни, че въпреки твърдения в общественото пространство, че диетата може да „излекува" шизофрения, експертите като д-р Дийна Кели от University of Maryland са категорични, че наличните доказателства не подкрепят подобни твърдения, говорим за подобрение на симптомите, не за лечение.

Рискове, за които трябва да се знае

Специалистите настояват, че кетогенната терапия при психични заболявания трябва да се провежда само под лекарски контрол:

възможни епизоди на хипомания или мания при част от пациентите;

честият страничен ефект „ кето грип ", умора, замайване, гадене в началото на диетата;

диетата не е подходяща при поднормено тегло, бременност, диабет тип 1, сърдечни аритмии или електролитен дисбаланс;

влияние на кето диетата върху лекарствата , може да промени ефективността на антипсихотици и стабилизатори на настроението, което налага стриктно медицинско наблюдение.

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Понастоящем над дузина клинични проучвания са в ход, включително голямо рандомизирано изпитване на д-р Сети с 120 участници. Експертите са единодушни, че доказателствата са обещаващи, но все още недостатъчни за официални клинични препоръки.

Кетогенната диета се очертава като перспективна допълваща терапия при определени психични заболявания, особено при резистентна депресия и като инструмент за подобряване на метаболитното здраве при шизофрения. Ползите обаче са скромни, изискват строг медицински контрол и не заместват установеното лечение. Нужни са по-мащабни и дълготрайни проучвания, преди диетата да навлезе в официалната клинична практика.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници