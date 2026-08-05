Дори когато настроението се подобри, много хора с депресия продължават да усещат забавено мислене, трудности с концентрацията и усещане за „мъгла" в главата. Тази мозъчна мъгла при депресия е един от най-подценяваните и трудни за лечение симптоми на разстройството. Ново клинично изпитване предполага, че отговорът може да се крие в лекарство против запек.

Изследователи от Университета в Бирмингам и Оксфордския университет установяват, че прукалоприд, лицензирано лекарство за хронична констипация, подобрява паметта, вниманието и скоростта на мислене при хора с анамнеза за депресивни епизоди. Резултатите са публикувани в списание Psychological Medicine.

Как действа прукалоприд върху мозъка

Прукалоприд стимулира чревната перисталтика, като активира определен тип серотонинови 5-HT4 рецептори. Тези рецептори обаче не се намират само в червата, те присъстват и в мозъка, където участват в процеси, свързани с паметта и ученето.

Снимка: OpenAI

Именно тази двойна локализация подтикна екипа на д-р Ангарад де Кейтс от Университета в Бирмингам да изследва дали лекарството може да повлияе и на когнитивните смущения при депресия.

Какво показа проучването на Оксфорд и Бирмингам

В изпитването участват 50 възрастни с анамнеза за депресия. Всички са прекарали депресивен епизод, но са били в ремисия поне шест месеца преди включването си в проучването и не са приемали медикаменти по време на изследването.

Участниците са разделени на случаен принцип в две групи:

едните получават 2 mg прукалоприд дневно, стандартната лицензирана доза за лечение на запек;

другите получават плацебо.

Лечението продължава между 7 и 10 дни. Преди и след периода на прием участниците преминават през серия от тестове, оценяващи изпълнителни функции, кратковременна и дългосрочна памет, както и обработка на емоционална информация.

Памет и внимание след депресия, по-добри резултати с прукалоприд

Според проучването, групата на прукалоприд отговаря по-бързо и по-точно на когнитивните тестове в сравнение с плацебо групата. Оценките включват:

тест за слухово-вербално учене и памет (AVLT), измерващ декларативната памет;

задача за работна памет (N-back);

тестове за изпълнителни функции, внимание и скорост на обработка (TMT, DSST).

Снимка: Canva

При комбиниране на резултатите от тези „студени" когнитивни тестове участниците на прукалоприд постигат по-висока точност и по-бързо време за реакция спрямо плацебо групата, статистически значима разлика, която изследователите определят като обещаваща за бъдещи по-мащабни изпитвания.

Без сериозни странични ефекти

Въпреки че прукалоприд действа като лек лаксатив, стимулиращ чревната подвижност, екипът не отчита сериозни оплаквания от страна на стомашно-чревния тракт. Д-р де Кейтс уточнява, че ефектът върху червата е бил мек и добре поносим през целия период на изследването.

Има ли нова посока в лечението на депресията?

Проф. Сюзана Мърфи от Оксфордския университет, старши автор на изследването, подчертава, че за много хора възстановяването от депресия остава непълно именно заради персистиращите проблеми с паметта и концентрацията. Резултатите от изпитването отварят възможност за пренасочване на лекарства, тоест използване на вече одобрен и добре познат медикамент за нова терапевтична цел.

Изследователският екип планира да продължи проучванията върху лекарства, насочени към серотонинергичната система, като предишни данни вече подсказват, че агонистите на 5-HT4 рецепторите биха могли да намалят и риска от развитие на депресия, потенциално двоен ефект върху психичното здраве.

Снимка: pixabay

Резултатите са малки по мащаб, но добре контролирано изпитване и все още не означават, че прукалоприд ще бъде одобрен като лечение на депресия в близко бъдеще. Необходими са по-големи проучвания, за да се потвърди дали ефектът върху когнитивните функции се запазва при по-продължителна употреба и при по-широка група пациенти.

Засега находката е важна преди всичко като доказателство за концепция, че насочените към 5-HT4 рецепторите медикаменти заслужават сериозно внимание в психиатричните изследвания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници