Оплакванията от постоянна умора и мозъчна мъгла стават все по-чести, особено сред по-младите хора, които са убедени, че стресът, дългите работни часове или липсата на сън са основни причини.

Макар че тези фактори със сигурност допринасят, това, което често остава незабелязано, е ролята, която начинът на хранене играе в нарушаване на мозъчната функция много преди да се открие каквото и да е сериозно заболяване.

Защо неправилното хранене влияе толкова бързо на мозъка

Мозъкът е енергоемък орган. Въпреки че съставлява само малка част от телесното тегло, той консумира значителен дял от енергията на тялото всеки ден.

„За да функционира оптимално, той зависи от постоянно снабдяване с глюкоза, мазнини, аминокиселини, витамини и минерали“, коментира неврологът д-р Кунал Бахрани. Когато това снабдяване е непостоянно или с лошо качество, мозъкът обикновено е първият орган, който сигнализира, че нещо не е наред, добавя експертът.

Начинът на хранене с превес на рафинирани въглехидрати, сладки закуски, пакетирани храни, както и нередовно хранене, често са свързани с умора и умствена летаргия.

„Тези храни причиняват резки покачвания и внезапни спадове на нивата на кръвната захар“, казва лекарят. За мозъка тази нестабилност се изразява в лоша концентрация, забавено мислене и постоянно чувство на умствена изтощение.

За разлика от мускулите, мозъкът не може ефективно да съхранява енергия. Дори кратки прекъсвания в снабдяването с енергия могат да влошат когнитивните функции.

Снимка: iStock

Пациентите често описват това като „мъгливо мислене", трудности при намиране на думи или неспособност да се съсредоточат върху прости задачи, споделя специалистът. С течение на времето тези симптоми могат да станат постоянни, карайки ги да се чувстват сякаш базовата им умствена острота е намаляла.

Ролята на възпалението

Друг важен фактор е възпалението. Лошите хранителни навици насърчават хронично възпаление с ниска степен в тялото. От неврологична гледна точка, възпалението нарушава комуникацията между невроните и променя невротрансмитерите като допамин и серотонин.

Тези химически посредници играят решаваща роля за вниманието, мотивацията, настроението и умствената яснота. Когато балансът им е нарушен, умората не е само физическа – тя става умствена и емоционална.

Дефицит на хранителни вещества и мозъчната мъгла

Един от най-пренебрегваните фактори, допринасящи за мозъчна мъгла, е дефицитът на микроелементи. В ежедневната неврологична практика ниските нива на витамин B12, желязо, магнезий, витамин D и омега-3 мастни киселини са изключително чести.

Тези хранителни вещества са от съществено значение за нервната проводимост, доставката на кислород до мозъчната тъкан и производството на невротрансмитери.

Предизвикателството е, че дефицитите не винаги се проявяват с драматични симптоми. Пациентът може да няма ясна анемия или анормални неврологични признаци, но все пак да изпитва постоянна умора, пропуски в паметта или намалена умствена издръжливост, отбелязва още д-р Бахрани.

Кръвните изследвания понякога могат да изглеждат „нормални", докато мозъкът продължава да функционира под оптималния си капацитет.

Какво представлява чревно-мозъчната ос в неврологията

Съвременната неврология набляга на оста черва-мозък. Червата и мозъкът постоянно комуникират чрез невронни, хормонални и имунни пътища. Лошият начин на хранене нарушава чревната микробиота, което води до намалено усвояване на хранителни вещества и повишени възпалителни сигнали, изпращани към мозъка.

Снимка: iStock

Това обяснява защо храносмилателни оплаквания като подуване на корема, киселинност или нередовна дефекация често съжителстват с умора, тревожност и мозъчна мъгла.

Много пациенти разчитат на кофеин, за да се справят, но стимулантите предоставят само временна бодрост, споделя експертът. Те не коригират основния хранителен дисбаланс, който засяга здравето на мозъка.

Три ранни предупредителни знака, които невролозите наблюдават

Когнитивните проблеми, свързани с храненето, се развиват постепенно, което прави ранното разпознаване изключително важно. Специалистите очертават три предупредителни знака, които не трябва да се игнорират:

1. Постоянна мозъчна мъгла въпреки достатъчен сън

Ако човек съобщава, че се чувства умствено уморен, разсеян или не може да се съсредоточи дори след достатъчна почивка, това е повод за безпокойство. Често това сочи към нестабилни нива на кръвната захар или дефицит на хранителни вещества, а не само проблеми със съня.

2. Предвидими енергийни сривове през деня

Умората в средата на сутринта или средата на следобеда, особено след хранене с високо съдържание на въглехидрати, е класически признак за лоша регулация на глюкозата. Тези сривове нарушават способността на мозъка да поддържа вниманието и производителността.

3. Емоционални промени без очевидна причина

Раздразнителността, ниската мотивация или чувството за психическа претовареност често се отхвърлят като свързани със стрес. Неврологично тези симптоми могат да отразяват невротрансмитерен дисбаланс, свързан с възпаление, предизвикано от диетата.

Защо ранната намеса е важна?

Игнорирането на тези ранни признаци може да има дългосрочни последици. Продължителният хранителен дисбаланс увеличава уязвимостта към мигрени, разстройства на настроението и когнитивен спад по-късно в живота.

Окуражаващият аспект е, че свързаната с начина на хранене мозъчна дисфункция често е обратима, когато се лекува рано.

Снимка: Canva

Корекцията не изисква екстремни хранителни ограничения или прекомерно приемане на добавки. Последователността е по-важна от съвършенството.

„Балансираните хранения, които включват сложни въглехидрати, достатъчно протеини, здравословни мазнини, богати на фибри зеленчуци и правилната хидратация, поддържат стабилна мозъчна енергия и умствена яснота с течение на времето“, споделят експертите.

Умората и мозъчната мъгла не са просто странични ефекти на натоварен начин на живот. В много случаи те са най-ранните сигнали на мозъка, че не се подхранва адекватно. От гледна точка на невролога, разпознаването на тези модели рано позволява намеса на етап, когато възстановяването е най-ефективно.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

