Докато повечето хора знаят, че сънят е важен, малцина осъзнават от каква изключителна важност е REM фазата на съня за общото здраве. 

Нови проучвания разкриват, че тази специфична фаза играе ключова роля в паметта, емоционалното равновесие и дори имунната система.

Колко REM сън наистина ви трябва, как работят циклите на съня и какви практически стъпки можете да предприемете, за да подобрите качеството на нощната си почивка.

Какво представлява REM сънят и защо е толкова важен?

REM (Rapid Eye Movement – Бързо движение на очите) е последната от четирите фази на съня, характеризираща се с бързи движения на очите, интензивни сънища и мозъчна активност, подобна на тази в будно състояние. 

Според експертите, тази фаза настъпва приблизително на всеки 90 минути след заспиване и първоначално трае около 10 минути, но се удължава към сутринта.

Защо е важна REM фазата?

Въпреки че науката все още изучава пълните функции на REM съня, изследванията показват, че той е важен за:

  • Съхранение на паметта и обработка на емоции – мозъкът „архивира" информацията от деня
  • Решаване на проблеми и създаване на връзки – подпомага ученето и креативността
  • Клетъчна регенерация и имунна защита – тялото се възстановява на клетъчно ниво
  • Поддържане на психичното здраве – REM сънят помага за емоционална стабилност
Хроничното безсъние състарява мозъка преждевременно

Експертите от водещи здравни медии отбелязват, че недостигът на дълбок сън и REM фази може да доведе до проблеми с концентрацията, паметта и дори до отслабен имунитет.

Колко REM сън ви е необходим?

Няма строго определени норми за точното количество REM сън, но експертите препоръчват минимум 7 или повече часа сън на нощ за възрастни. При това условие повечето хора прекарват приблизително 25% от времето си в REM фаза – или около 90-120 минути на нощ.

Снимка: istockphoto.com

Фазите на съня: Как работи цикълът?

Пълният цикъл на съня включва четири фази:

Фази 1-3 (не-RЕМ сън):

  • Фаза 1: Преход от будност към сън
  • Фаза 2: Лек сън с намалена сърдечна честота
  • Фаза 3: Дълбок сън – мускулите се отпускат максимално, тялото се възстановява

Фаза 4 (REM сън):

  • Бързи движения на очите, интензивни сънища
  • Увеличена мозъчна активност и сърдечен ритъм
  • Важна за когнитивни функции и емоционално здраве
Как получаването на слънчева светлина сутрин може да помогне при безсъние?

Един пълен цикъл продължава 80-100 минути, като през нощта преминаваме през 4-6 цикъла. С възрастта времето, прекарано в REM фаза, естествено намалява.

Какво нарушава REM съня? Основни причини

Ако не получавате достатъчно сън или не се чувствате отпочинали сутрин, проблемът може да е в нарушена REM фаза. Според изследвания, най-честите причини включват:

  • Нарушения на съня – безсъние, сънна апнея и други състояния водят до прекъсване на съня
  • Недостиг на сън – по-кратките нощи означават по-малко REM фази, тъй като те доминират във втората половина на нощта
  • Антидепресанти – някои медикаменти могат да намалят REM фазата
  • Алкохол, канабис и наркотици – веществата накъсва съня и нарушават естествените цикли
  • Изкуствена светлина вечер – синята светлина от екраните нарушава циркадния ритъм и специфично засяга REM съня

Снимка: iStock

Как да подобрите REM съня си: 6 практични съвета

Експертите от водещи здравни институции препоръчват фокус върху общата хигиена на съня, за да осигурите оптимални REM фази:

  1. Спазвайте постоянен график – лягайте и ставайте по едно и също време всеки ден
  2. Избягвайте екраните преди сън – спрете телефоните и лаптопите поне 1 час преди лягане
  3. Ограничете алкохола, кофеина и тютюна – особено вечер
  4. Редовна физическа активност – упражненията подобряват качеството на съня
  5. Оптимална среда за сън – тъмна, тиха и хладна стая (оптимална температура около 18°C)
  6. Консултирайте се с лекар – при хронични проблеми със съня, потърсете специализирана помощ
Как се практикува двуфазен сън: Какви са ползите и страничните ефекти

Кога да потърсите медицинска помощ?

Според статистики, 1 от 3 възрастни съобщават за недостатъчен сън, но не всички проблеми изискват лекарска намеса. Обърнете се към специалист, ако:

  • Редовно се чувствате уморени през деня
  • Трудно се концентрирате или изпълнявате ежедневни задачи
  • Заспивате неволно през деня
  • Имате затруднения да се събудите сутрин

Хроничният недостиг на сън може да увеличи риска от сърдечносъдови заболявания, диабет тип 2 и депресия.

REM сънят не е луксозна екстра – той е изключително важен компонент на здравето. Осигуряването на минимум 7 часа непрекъснат сън на нощ е първата стъпка към оптимизиране на REM фазите и подобряване на общото физическо и психично състояние.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------------------------------

