Докато повечето хора знаят, че сънят е важен, малцина осъзнават от каква изключителна важност е REM фазата на съня за общото здраве.
Нови проучвания разкриват, че тази специфична фаза играе ключова роля в паметта, емоционалното равновесие и дори имунната система.
Колко REM сън наистина ви трябва, как работят циклите на съня и какви практически стъпки можете да предприемете, за да подобрите качеството на нощната си почивка.
Какво представлява REM сънят и защо е толкова важен?
REM (Rapid Eye Movement – Бързо движение на очите) е последната от четирите фази на съня, характеризираща се с бързи движения на очите, интензивни сънища и мозъчна активност, подобна на тази в будно състояние.
Според експертите, тази фаза настъпва приблизително на всеки 90 минути след заспиване и първоначално трае около 10 минути, но се удължава към сутринта.
Защо е важна REM фазата?
Въпреки че науката все още изучава пълните функции на REM съня, изследванията показват, че той е важен за:
- Съхранение на паметта и обработка на емоции – мозъкът „архивира" информацията от деня
- Решаване на проблеми и създаване на връзки – подпомага ученето и креативността
- Клетъчна регенерация и имунна защита – тялото се възстановява на клетъчно ниво
- Поддържане на психичното здраве – REM сънят помага за емоционална стабилност
Експертите от водещи здравни медии отбелязват, че недостигът на дълбок сън и REM фази може да доведе до проблеми с концентрацията, паметта и дори до отслабен имунитет.
Колко REM сън ви е необходим?
Няма строго определени норми за точното количество REM сън, но експертите препоръчват минимум 7 или повече часа сън на нощ за възрастни. При това условие повечето хора прекарват приблизително 25% от времето си в REM фаза – или около 90-120 минути на нощ.
Фазите на съня: Как работи цикълът?
Пълният цикъл на съня включва четири фази:
Фази 1-3 (не-RЕМ сън):
- Фаза 1: Преход от будност към сън
- Фаза 2: Лек сън с намалена сърдечна честота
- Фаза 3: Дълбок сън – мускулите се отпускат максимално, тялото се възстановява
Фаза 4 (REM сън):
- Бързи движения на очите, интензивни сънища
- Увеличена мозъчна активност и сърдечен ритъм
- Важна за когнитивни функции и емоционално здраве
Един пълен цикъл продължава 80-100 минути, като през нощта преминаваме през 4-6 цикъла. С възрастта времето, прекарано в REM фаза, естествено намалява.
Какво нарушава REM съня? Основни причини
Ако не получавате достатъчно сън или не се чувствате отпочинали сутрин, проблемът може да е в нарушена REM фаза. Според изследвания, най-честите причини включват:
- Нарушения на съня – безсъние, сънна апнея и други състояния водят до прекъсване на съня
- Недостиг на сън – по-кратките нощи означават по-малко REM фази, тъй като те доминират във втората половина на нощта
- Антидепресанти – някои медикаменти могат да намалят REM фазата
- Алкохол, канабис и наркотици – веществата накъсва съня и нарушават естествените цикли
- Изкуствена светлина вечер – синята светлина от екраните нарушава циркадния ритъм и специфично засяга REM съня
Как да подобрите REM съня си: 6 практични съвета
Експертите от водещи здравни институции препоръчват фокус върху общата хигиена на съня, за да осигурите оптимални REM фази:
- Спазвайте постоянен график – лягайте и ставайте по едно и също време всеки ден
- Избягвайте екраните преди сън – спрете телефоните и лаптопите поне 1 час преди лягане
- Ограничете алкохола, кофеина и тютюна – особено вечер
- Редовна физическа активност – упражненията подобряват качеството на съня
- Оптимална среда за сън – тъмна, тиха и хладна стая (оптимална температура около 18°C)
- Консултирайте се с лекар – при хронични проблеми със съня, потърсете специализирана помощ
Кога да потърсите медицинска помощ?
Според статистики, 1 от 3 възрастни съобщават за недостатъчен сън, но не всички проблеми изискват лекарска намеса. Обърнете се към специалист, ако:
- Редовно се чувствате уморени през деня
- Трудно се концентрирате или изпълнявате ежедневни задачи
- Заспивате неволно през деня
- Имате затруднения да се събудите сутрин
Хроничният недостиг на сън може да увеличи риска от сърдечносъдови заболявания, диабет тип 2 и депресия.
REM сънят не е луксозна екстра – той е изключително важен компонент на здравето. Осигуряването на минимум 7 часа непрекъснат сън на нощ е първата стъпка към оптимизиране на REM фазите и подобряване на общото физическо и психично състояние.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
