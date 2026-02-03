Докато повечето хора знаят, че сънят е важен, малцина осъзнават от каква изключителна важност е REM фазата на съня за общото здраве.

Нови проучвания разкриват, че тази специфична фаза играе ключова роля в паметта, емоционалното равновесие и дори имунната система.

Колко REM сън наистина ви трябва, как работят циклите на съня и какви практически стъпки можете да предприемете, за да подобрите качеството на нощната си почивка.

Какво представлява REM сънят и защо е толкова важен?

REM (Rapid Eye Movement – Бързо движение на очите) е последната от четирите фази на съня, характеризираща се с бързи движения на очите, интензивни сънища и мозъчна активност, подобна на тази в будно състояние.

Според експертите, тази фаза настъпва приблизително на всеки 90 минути след заспиване и първоначално трае около 10 минути, но се удължава към сутринта.

Защо е важна REM фазата?

Въпреки че науката все още изучава пълните функции на REM съня, изследванията показват, че той е важен за:

Съхранение на паметта и обработка на емоции – мозъкът „архивира" информацията от деня

Решаване на проблеми и създаване на връзки – подпомага ученето и креативността

Клетъчна регенерация и имунна защита – тялото се възстановява на клетъчно ниво

Поддържане на психичното здраве – REM сънят помага за емоционална стабилност

Експертите от водещи здравни медии отбелязват, че недостигът на дълбок сън и REM фази може да доведе до проблеми с концентрацията, паметта и дори до отслабен имунитет.

Колко REM сън ви е необходим?

Няма строго определени норми за точното количество REM сън, но експертите препоръчват минимум 7 или повече часа сън на нощ за възрастни. При това условие повечето хора прекарват приблизително 25% от времето си в REM фаза – или около 90-120 минути на нощ.

Снимка: istockphoto.com

Фазите на съня: Как работи цикълът?

Пълният цикъл на съня включва четири фази:

Фази 1-3 (не-RЕМ сън):

Фаза 1: Преход от будност към сън

Фаза 2: Лек сън с намалена сърдечна честота

Фаза 3: Дълбок сън – мускулите се отпускат максимално, тялото се възстановява

Фаза 4 (REM сън):

Бързи движения на очите, интензивни сънища

Увеличена мозъчна активност и сърдечен ритъм

Важна за когнитивни функции и емоционално здраве

Един пълен цикъл продължава 80-100 минути, като през нощта преминаваме през 4-6 цикъла. С възрастта времето, прекарано в REM фаза, естествено намалява.

Какво нарушава REM съня? Основни причини

Ако не получавате достатъчно сън или не се чувствате отпочинали сутрин, проблемът може да е в нарушена REM фаза. Според изследвания, най-честите причини включват:

Нарушения на съня – безсъние, сънна апнея и други състояния водят до прекъсване на съня

Недостиг на сън – по-кратките нощи означават по-малко REM фази, тъй като те доминират във втората половина на нощта

Антидепресанти – някои медикаменти могат да намалят REM фазата

Алкохол, канабис и наркотици – веществата накъсва съня и нарушават естествените цикли

Изкуствена светлина вечер – синята светлина от екраните нарушава циркадния ритъм и специфично засяга REM съня

Снимка: iStock

Как да подобрите REM съня си: 6 практични съвета

Експертите от водещи здравни институции препоръчват фокус върху общата хигиена на съня, за да осигурите оптимални REM фази:

Спазвайте постоянен график – лягайте и ставайте по едно и също време всеки ден Избягвайте екраните преди сън – спрете телефоните и лаптопите поне 1 час преди лягане Ограничете алкохола, кофеина и тютюна – особено вечер Редовна физическа активност – упражненията подобряват качеството на съня Оптимална среда за сън – тъмна, тиха и хладна стая (оптимална температура около 18°C) Консултирайте се с лекар – при хронични проблеми със съня, потърсете специализирана помощ

Кога да потърсите медицинска помощ?

Според статистики, 1 от 3 възрастни съобщават за недостатъчен сън, но не всички проблеми изискват лекарска намеса. Обърнете се към специалист, ако:

Редовно се чувствате уморени през деня

Трудно се концентрирате или изпълнявате ежедневни задачи

Заспивате неволно през деня

Имате затруднения да се събудите сутрин

Хроничният недостиг на сън може да увеличи риска от сърдечносъдови заболявания, диабет тип 2 и депресия.

REM сънят не е луксозна екстра – той е изключително важен компонент на здравето. Осигуряването на минимум 7 часа непрекъснат сън на нощ е първата стъпка към оптимизиране на REM фазите и подобряване на общото физическо и психично състояние.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

