Кои ядки помагат срещу безсънието

Лошият сън може да засегне почти всеки, а изследванията го свързват със здравословни проблеми като затлъстяване и сърдечни заболявания. Проучвания показват, че лошият сън е свързан и с нездравословни хранителни навици.

Специалисти по сън, както и диетолози, доказват, че по-здравословният начин на хранене, особено с растителни храни като ядките, може значително да подобри качеството на съня.

Много ядки са естествен източник на триптофан, есенциална аминокиселина, която помага за производството на мелатонин – хормона, отговорен за регулирането на цикъла ни сън-бодърстване.

Орехите, съдържащи достатъчно количество растителен мелатонин, заемат основно място като естествен вариант за подобряване на съня, пише специализираното издание EatingWell.

Връзката между орехите и съня

Експерти провеждат 18-седмично проучване, за да изследват дали редовната консумация на орехи може да подобри качеството на съня. В проучването, публикувано във Food & Function, участват млади хора на възраст между 20 и 35 години. В едната група участници консумират по 40 грама орехи дневно с вечеря в продължение на 8 седмици.

През това време тестваните доброволци спазват средиземноморска диета и хигиена на съня, като например избягване на кофеин и алкохол вечер, ограничаване на времето пред екрана преди лягане и поддържане на постоянен график за сън и хранене.

За да се оцени качеството на съня, участниците носят актиграфски монитори на китката в продължение на 7 поредни дни. Тези устройства проследяват моделите на сън, нивата на активност, температурата на кожата и излагането на светлина.

Снимка: iStock

Участниците също така предоставят проби от урина по време на проучването, за да измерят нивата на 6-сулфатоксимелатонин (6-SMT), маркер за производството на мелатонин.

Как орехите доказано подобряват съня

Резултатите в края на изследването са, че консумацията на 40 грама орехи дневно в продължение на 8 седмици води до значителни подобрения в качеството на съня и производството на мелатонин. 40 грама орехи биха били малко под ½ чаша орехи.

Участниците в проучването стартират с изходен глобален резултат за качество на съня от 2,8 от 4, което означава, че качеството на съня им е умерено, но има възможност за подобрение. След 8 седмици консумация на орехи, участниците изпитват няколко забележителни подобрения в моделите си на сън:

Латентността на съня, или времето, необходимо за заспиване, е намаляла значително.

Ефективността на съня, която измерва процента на времето в леглото, прекарано в действителен сън, се е увеличила с 0,7% след 8 седмици консумация на орехи.

Макар че това може да изглежда като малка промяна, дори леки подобрения в ефективността на съня могат да имат значителен ефект върху цялостното качество на съня.

Снимка: iStock

Чрез анализ на проби от урина, проучването също така установява, че консумацията на орехи е свързана със значително повишено производство на мелатонин. И освен подобряването на латентността и ефективността на съня, консумацията на орехи е свързана и с намалена сънливост през деня.

Изследователите предполагат, че орехите могат да имат кумулативен ефект върху цялостното качество на съня, дори ако някои индивидуални параметри са останали непроменени.

Орехи, но и важни насоки за по-добър сън

Ако сте човек, който се бори с безсънието или качеството на съня си, това проучване предлага проста и естествена стратегия, която да обмислите – добавяне на орехи към ежедневното ви хранене.

Консумацията само на 40 грама орехи дневно, или около шепа, може да ви помогне да заспите по-бързо, да спите по-ефективно и дори да се чувствате по-малко замаяни през деня.

Въпреки това е важно да запомните, че проблемите със съня могат да произтичат от различни фактори:

Стрес

Медицински състояния

Навици на живот

Въпреки че орехите може да не са магическо решение за всеки, те могат да бъдат прост и хранителен вариант, който може да допълни други здравословни практики за сън, като например:

Избягване на употребата на кофеин, алкохол или цигари, особено точно преди лягане.

Достатъчна редовна физическа активност или упражнения

Избягване на дрямки.

Избягване на обилни хранения точно преди лягане.

Опитване да си лягате и да ставате по едно и също време всеки ден.

Избягване на гледане на смартфони или други екрани точно преди лягане.

Поддържане на спалнята ви тъмна и на комфортна температура.

Това, което прави орехите особено практични, е колко лесно е да ги включите в ежедневието си, независимо дали като лека закуска, в салата или с вечеря. Въпреки че може да не решат всеки проблем със съня, те могат да бъдат полезно допълнение към вашия набор от инструменти за по-добър сън.