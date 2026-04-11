Безсънието остава сред най-честите здравни оплаквания в съвременното общество, В търсене на решение често прибягваме до медикаменти или сложни рутини, но отговорът може да се крие в нещо много по-просто: правилно подбраните упражнения за сън.

Проучване, публикувано в списанието Sleep and Biological Rhythms, показва, че видът на упражненията има ключово значение за качеството на съня. Данните сочат, че не всяка тренировка подпомага заспиването еднакво ефективно, а правилно подбраното движение може да се окаже решаващ фактор в борбата с безсънието.

Изненадващият победител: Високоинтензивна йога

Докато много експерти традиционно препоръчват аеробни упражнения като бягане или плуване, нов мета-анализ на 30 рандомизирани контролирани изпитвания поставя йогата на първо място. Проучването, обхващащо над 2500 участници от различни държави, показва, че йогата подобрява съня по-осезаемо от ходенето, силовите тренировки и дори традиционните китайски практики като чи гунг.

Изследователите от Университета по спорт в Харбин, Китай, установяват конкретна „формула за успех“. Според тях най-добри резултати се постигат при:

Високоинтензивна йога;

Продължителност под 30 минути на сесия;

Честота от два пъти седмично .

Интересното е, че положителните ефекти стават видими сравнително бързо – в рамките на 8 до 10 седмици редовна практика.

Защо точно йогата помага на съня?

Въпреки че механизмът все още се проучва, учените предлагат няколко логични обяснения защо тези упражнения за сън са толкова ефективни. За разлика от чисто физическите натоварвания, йогата е уникална комбинация от движение и дихателен контрол.

Регулиране на нервната система: Контролираното дишане (пранаяма) активира парасимпатиковата нервна система . Това е режимът на тялото за „почивка и храносмилане“, който директно противодейства на стресовия хормон кортизол. Мозъчни вълни: Някои данни сочат, че йогата може да регулира моделите на мозъчната активност, помагайки на ума да превключи към по-дълбоки фази на съня. Мускулна релаксация: Комбинацията от разтягане и натоварване помага за освобождаване на физическото напрежение, натрупано през деня.

Алтернативите: Ходене и Тай Чи

Ако йогата не е вашият стил, науката предлага и други ефективни варианти. Изследването класира ходенето като втората най-добра активност за подобряване на съня, следвано от силовите тренировки (вдигане на тежести).

Друго проучване от 2025 г. подчертава ползите от тай чи. Макар че когнитивно-поведенческата терапия (CBT-I) често се счита за „златен стандарт“ при лечение на безсъние, тай чи показва впечатляващи дългосрочни резултати. След 15 месеца практикуващите тай чи са постигнали подобрения в качеството на съня и психичното здраве, еквивалентни на тези от професионалната терапия. Това прави източните практики изключително достъпни и устойчиви във времето.

Предизвикателства пред науката

Въпреки оптимистичните данни, изследователите от Харбин съветват към резултатите да се подхожда с известна доза предпазливост. Сънят е комплексен процес и това, което работи за един, може да не е идеално за друг.

„Трябва да се внимава при тълкуването на констатациите, предвид уникалните характеристики на хората с нарушения на съня“, обясняват авторите на изследването. Те подчертават, че са необходими още висококачествени проучвания, за да се потвърди категорично превъзходството на йогата над аеробните упражнения.

Как да започнете?

Ако решите да включите упражнения за сън в ежедневието си, не е необходимо да прекарвате часове в залата. Ключът е в постоянството. Започнете с кратки, 20-минутни сесии йога два пъти седмично, като се фокусирате върху синхрона между движение и дъх.

Йогата (особено високоинтензивната) е лидер в подобряването на съня. Ходенето остава достъпна и високоенергийна алтернатива. Тай чи предлага дългосрочни ползи, сравними с психотерапията. Резултатите изискват поне два месеца постоянство.

Преди да започнете нов режим на физическа активност, особено ако страдате от хронично безсъние или други здравословни проблеми, е важно да се консултирате с вашия лекуващ лекар.

