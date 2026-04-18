Докато повечето хора посрещат пролетта с оптимизъм и подобрено настроение, за някои точно тази смяна на сезоните носи необяснима тъга, раздразнителност и умора.

Явлението се нарича пролетна депресия, по-малко известен, но напълно реален вариант на сезонното афективно разстройство (САР).

Ако се питате защо пролетта не ви носи радост, научете причините, симптомите и какво можете да направите, за да си помогнете.

Какво представлява пролетната депресия?

Сезонната депресия, позната преди като сезонно афективно разстройство (САР), представлява форма на голямо депресивно разстройство със сезонен модел, официално призната в Диагностичния и статистически наръчник за психични разстройства (DSM-5-TR).

Докато зимният вариант е по-добре познат, специалистите отбелязват, че пролетната и лятната депресия – понякога наричани „обратен САР", засягат реална, макар и по-малка, група хора. Психичното здраве през пролетта е тема, която заслужава повече внимание.

Симптоми, които да разпознаете

Симптомите на пролетната депресия се припокриват до голяма степен с тези на традиционната депресия, но имат свои специфики.

Снимка: bTV

Обърнете внимание, ако забележите:

Постоянно ниско настроение и чувство на безнадеждност

Загуба на интерес към обичайните дейности (анхедония)

Нарушения на съня – най-често безсъние

Необяснима раздразнителност или агресивност

Промени в апетита и необяснима загуба на тегло

Трудности с концентрацията и паметта

Мисли за самонараняване или смърт

Ако изпитвате мисли за самонараняване, потърсете незабавна подкрепа. В България можете да се обадите на телефонната линия за психично здраве: 02/ 42 111 42 (безплатна, денонощна).

Защо се появява пролетната депресия?

Точните причини не са напълно изяснени, но изследванията сочат няколко фактора:

Увеличената светлина и топлина

Рязкото увеличение на дневната светлина нарушава циркадния ритъм, вътрешния биологичен часовник на организма. Това затруднява заспиването и намалява качеството на почивката. Освен това, за хора, чувствителни към топлина, горещите дни могат да усилят чувството на дискомфорт и тревожност.

Снимка: iStock

Дисбаланс в мозъчните хормони

Специалистите обясняват, че серотонинът – невротрансмитерът, свързан с доброто настроение се повишава с увеличаването на слънчевата светлина. Парадоксално, твърде много серотонин може да допринесе за тревожност и раздразнителност. Едновременно с това нивата на мелатонин спадат, което нарушава съня и може да влоши симптомите на депресия.

Сезонните алергии

Проучване от 2017 г., публикувано в специализирано издание в областта на алергологията, установява, че хората със сезонен алергичен ринит са по-склонни да изпитват депресия по време на цъфтежния сезон в сравнение с тези без алергии. Нарушеният сън, причинен от алергичните симптоми, допълнително влошава психичното здраве през пролетта.

Как да се справите с пролетната депресия

Следните стратегии, препоръчани от специалисти, могат да облекчат симптомите:

Практически стъпки у дома

Поддържайте хладна и тъмна среда за сън – завеси, затъмняващи светлината, вентилатор и леки завивки могат да направят голяма разлика

Следвайте постоянен режим на сън – лягайте и ставайте по едно и също време всеки ден

Движете се редовно – плуване или упражнения на закрито са добри варианти за пролетта

Практикувайте медитация или водете дневник – те помагат да разпознаете и приемете трудните емоции

Хранете се балансирано – липсата на хранителни вещества влошава концентрацията и настроението

Споделяйте с близките си – изследванията показват, че социалната подкрепа е ключов фактор за психичното здраве

Кога да потърсите специалист?

Домашните методи имат своите граници. Потърсете психиатър, психолог или личен лекар, ако:

Симптомите продължават повече от 2 седмици

Депресията засяга работата, учението или отношенията ви

Имате мисли за самонараняване

Симптомите се влошават с времето

Налични лечения

Когнитивно-поведенческата терапия (КПТ) е доказан метод за лечение на сезонната депресия. Специален вариант CBT-SAD включва техники като „поведенческо активиране", при което се изгражда структура от приятни и значими ежедневни дейности.

При по-тежки случаи психиатърът може да препоръча антидепресанти, като видът, дозировката и продължителността на лечението се определят индивидуално.

Пролетната депресия е реална и лечима. Ако пролетта носи ниско настроение, безсъние или раздразнителност вместо радост, не сте сами и не е нужно да се справяте без помощ.

Разбирането на причините от промените в светлината до дисбаланса на невротрансмитерите е първата стъпка към ефективно справяне. Пролет и здраве могат да вървят заедно, когато разполагате с правилната информация и подкрепа.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници