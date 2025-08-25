Какво е мизофония и кои хора страдат от нея

Ако специфични повтарящи се звуци като шумене с целофан, щракане на химикал, кучешки лай, скърцане, тропане или мляскане, моментално предизвикват силни отрицателни емоции у вас, съпроводени с неконтролируеми физически реакции, има вероятност да страдате от мизофония.

Мизофонията е състояние, при което тези всекидневни шумове, а и много други, предизвикват силни отрицателни реакции, но на този етап остава извън официалните класификации на психичните разстройства.

Въпреки че все още няма официално признание като отделно разстройство, експертите вече опитват да я разпознават. Към момента мизофонията е нелечима, е единственият начин хората страдащи от това състояние, е да прилагат различни методи за влияние върху симптомите.

Какво представлява мизофонията

Има ли звуци, които веднага предизвикват у вас силен гняв, тревога или отвращение? Тези емоции изключително силни ли са, дори преобладаващи, до степен, че е трудно да ги контролирате? Това са характеристики на мизофония, разстройство, при което имате понижена толерантност към определени звуци и неща, които можете да усещате (виждате, докосвате и т.н.), свързани с тях, пояснява ClevelandClinic.

Това явление може да засяга хората по много различен начин. Някои хора могат да имат само един „провокиращ“ звук, който предизвиква тази реакция. Други могат да имат няколко такива провокиращи звуци.

Хората могат да имат и реакции, които са повече или по-малко тежки. Някои хора не могат да контролират емоциите, които изпитват, но могат да контролират реакциите си. Други не могат да контролират нито едното, нито другото, което ги кара да реагират импулсивно. В най-тежките случаи хората може да не са в състояние да правят определени неща или да се намират в определени среди.

На кого се отразява мизофонията?

Изследванията показват, че мизофонията може да засегне всеки, но изглежда е по-често срещана при жените. Оценките за това как се отразява на хората в зависимост от пола варират. Те варират от 55% до 83% от случаите при жените.

Мизофонията може да се развие на всяка възраст, но проучванията показват, че е най-вероятно да се развие в ранните тийнейджърски години.

Колко често се среща това състояние?

Наличните проучвания показват, че мизофонията може да засегне приблизително 1 на 5 души през живота им.

Какви са симптомите на мизофония?

Симптомите на мизофония са свързани с реакцията ви към провокиращи звуци. Всички реакции изглежда попадат в рамките на естествения инстинкт „борба или бягство“. Това означава, че реакциите могат да бъдат:

Емоционални – Това са чувства, които изпитвате, и те могат да бъдат интензивни или преобладаващи. За много хора тези чувства ескалират бързо, сякаш някой е натиснал емоционалния ви педал на газта. Това означава, че раздразнението или досадата могат бързо да се превърнат в гняв или дори ярост.

Физически – Това са самозащитни процеси, които се задействат автоматично. Повечето от тях са подобни на това, което ви се случва в опасна или плашеща ситуация.

Поведенчески – Това са действия, които се случват в отговор на провокиращи звуци. Те обикновено са импулсивни или инстинктивни. Това означава, че може да нямате пълен контрол над тях. Възможни са насилнически реакции (към хора или предмети), но те не са чести.

Емоционалните реакции могат да включват:

Гняв

Тревожност

Отвращение

Страх

Раздразнение

Физическите реакции могат да включват:

Повишаване на кръвното налягане

Натиск или стегнатост в гърдите

Настръхване (кожата се настръхва)

Ускоряване на сърдечния ритъм

Изпотяване

Поведенческите реакции могат да включват:

Избягване на ситуации, в които могат да се появят звуци, които предизвикват реакцията.

Напускане на мястото, когато се появи звук, който предизвиква реакцията.

Вербални или гласови реакции, като говорене или крещене към този, който е предизвикал звука.

Ненасилствени действия за спиране на звука.

Насилствени действия за спиране на звука (рядко).

Тежестта на симптомите също може да варира. Когато симптомите са по-леки, емоционалните и физическите реакции могат да бъдат всичко, което изпитвате. Ако симптомите са по-тежки, ефектите могат да бъдат толкова силни, че може да имате и поведенческа реакция.

В много тежки случаи човек може да реагира толкова силно – с думи или действия – че няма време да помисли, преди да се държи по начин, който разстройва другите. В такива ситуации е обичайно човекът с мизофония да осъзнае и да съжалява за това, което прави. Но все пак може да му е трудно да контролира подобни реакции в бъдеще.

Какво причинява мизофония?

Експертите все още не знаят напълно какво причинява мизофонията. Те обаче подозират, че може да е комбинация от фактори. Някои от тези предполагаеми фактори включват:

Разлики в структурата на мозъка

Други състояния

Фамилна анамнеза или генетика

Разлики в структурата на мозъка

Изследванията показват, че хората с мизофония са по-склонни да имат определени разлики в структурата и активността на мозъка си. Една от тези разлики е наличието на повече връзки и активност в и между определени области на мозъка.

Засегнатите области на мозъка контролират как обработвате звуци и управлявате емоциите си. Слухът и емоциите са част от вградената система за самозащита на мозъка ви. Ето защо чувствате и се научавате да свързвате емоции като гняв, отвращение и страх със заплашителни ситуации.

Свързана ли е мизофонията с други състояния

Мизофонията е по-вероятно да се появи при хора с определени състояния като невродивергентност, психични разстройства и състояния или симптоми, свързани със слуха:

Невродивергентни състояния и други мозъчни разстройства

Синдром на дефицит на вниманието/хиперактивност (СДВХ)

Разстройство от аутистичния спектър

Синдром на Турет

Състояния на психичното здраве

Голямо депресивно разстройство

Обсесивно-компулсивно разстройство

Посттравматично стресово разстройство

Гранично личностно разстройство

Нов метод за облекчаване на състоянието

Научен екип на професор Лори Хелър от университета „Карнеги Мелън” използва техника, наречена пупилометрия, която измерва размера на зеницата като показател за емоционални и когнитивни реакции, пише MedicalXpress. Това им позволява да видят как хората с мизофония реагират физически на неприятни звуци.

Това, което откриват, потвърждава предишни проучвания, които показват, че хората с мизофония не само казват, че изпитват по-силни емоционални реакции към определени звуци – телата им също го разкриват.

Експертите проверяват дали визуалното преосмисляне може да помогне на хората с мизофония. Те създават видеоклипове, в които съчетават неприятни звуци с внимателно подбрани визуални ефекти, като например някой, който разклаща пластмасова бутилка, пълна с мъниста. Участниците гледат видеоклиповете и оценяват колко отвращаващи им се струват звуците.

Резултатите показват, че много от участниците оценяват същите звуци като значително по-малко неприятни, когато са визуално преобразувани.

Тази проста промяна във възприятието предполага обещаваща нова посока за неинвазивни терапии, които преобучават мозъка да реагира по различен начин на мизофоничните тригери, казват експертите.