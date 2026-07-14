Студена спалня, точен час за лягане, тракер на китката и стриктна вечерна рутина, добре дошли в света на „слийпмаксинг“ (sleepmaxxing), най-новия тренд, завладял социалните мрежи. Терминът е комбинация от "sleep" (сън) и наставката "-maxxing" (от maximizing), а на български все по-често се превежда като биохакинг на съня или максимизиране на съня.

Но зад модерната опаковка стои ли реална наука и може ли обсесивното преследване на "перфектния сън" всъщност да навреди?

Снимка: OpenAI

На тези въпроси отговарят д-р Кат Ледерле, специалист по сън и циркадни ритми в The London General Practice, и д-р Лизи Хил, клиничен учен и старши преподавател по физиология на съня в UWE Bristol.

Какво всъщност е „слийпмаксинг“?

„Слийпмаксинг е тренд, насочен към подобряване и усъвършенстване на съня", обяснява д-р Хил. По думите ѝ голяма част от него се основава на класическата хигиена на съня, хладна, тъмна и тиха спалня, изчисляване на нужните часове сън, редовен час за лягане и ставане. „Това са неща, които правим отдавна, просто пренаписани в по-„запомнящ се" формат за социалните мрежи."

С други думи, екстремното оптимизиране на съня невинаги е нещо ново, но интензивността, с която някои хора го практикуват, определено е.

Кое работи при подобряването на съня

Постоянен ритъм на лягане и събуждане

И двете експертки посочват редовността като ключова. „Ако искате циркадният ви ритъм да е възможно най-стабилен, лягането и ставането по едно и също време, включително през уикендите, помага", казва д-р Хил.

Снимка: Canva

Д-р Ледерле добавя важна подробност, че не съществува универсален час за лягане. Всеки има собствен хронотип, вграден биологичен часовник, който определя дали сте сутрешен, вечерен или "среден" тип човек. Задачата е да откриете своя естествен сънен прозорец и да го спазвате последователно.

По-малко екрани и стимуланти вечер

Отдалечаването от телефона и вредата от синята светлина вечер, както и намаляването на кофеин, алкохол и никотин следобед, подпомагат по-лесното заспиване без стрес.

Сутрешна светлина и биоритъм

„Излизайте навън и търсете сутрешна светлина", съветва д-р Ледерле. Д-р Хил допълва, че затъмняването на осветлението вечер е един от най-сигурните начини да настроите биологичния си часовник.

Кое да избягвате

Скъпи джаджи и добавки , според д-р Хил не са нужни специални блокове, диети или "чудодейни" продукти. Основите на добрия сън са безплатни.

Лепенки за уста за сън , практика, която двете експертки не препоръчват, тъй като носи потенциални рискове.

Обсесивно проследяване на съня , прекомерната фиксация върху данни от устройство за проследяване на съня (тракер) може да доведе до състояние, наподобяващо орторексия на съня (ортосомния) : тревожност около съня, която парадоксално затруднява заспиването.

„Тревожността вдига кортизол и адреналин, а мозъкът възприема това като опасност и последното, което ще позволи, е да заспите", обяснява д-р Ледерле.

Колко време е нужно за резултат

Промяната на навиците, свързани със съня, не е бърза поправка. „За съществена промяна в поведението обикновено са нужни поне две седмици до месец", казва д-р Хил. Дневник на съня или тракер могат да помогнат да проследите напредъка, стига да не се превърнат в източник на преумора и тревожност.

Снимка: Canva

Кога да потърсите лекар

И двете специалистки подчертават, че хроничното недоспиване, честото събуждане неотпочинали, силното хъркане или неспокойният сън са сигнал да се консултирате с общопрактикуващ лекар, особено при съмнение за хъркане и сънна апнея.

„Слийпмаксинг“ опакова стари истини за хигиена на съня и циркадни ритми и здраве в нов, вирусен формат.

Основните съвети, редовност, светлина в точното време, по-малко екрани, работят и не изискват скъпи джаджи. Но когато обсесивното подобряване на съня се превърне в източник на тревожност, ефектът е обратен. Балансът между грижа за съня и здравословен начин на живот, без излишен натиск, остава най-сигурният път към спокойна нощ.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници