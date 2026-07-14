Студена спалня, точен час за лягане, тракер на китката и стриктна вечерна рутина, добре дошли в света на „слийпмаксинг“ (sleepmaxxing), най-новия тренд, завладял социалните мрежи. Терминът е комбинация от "sleep" (сън) и наставката "-maxxing" (от maximizing), а на български все по-често се превежда като биохакинг на съня или максимизиране на съня.
Но зад модерната опаковка стои ли реална наука и може ли обсесивното преследване на "перфектния сън" всъщност да навреди?
На тези въпроси отговарят д-р Кат Ледерле, специалист по сън и циркадни ритми в The London General Practice, и д-р Лизи Хил, клиничен учен и старши преподавател по физиология на съня в UWE Bristol.
Какво всъщност е „слийпмаксинг“?
„Слийпмаксинг е тренд, насочен към подобряване и усъвършенстване на съня", обяснява д-р Хил. По думите ѝ голяма част от него се основава на класическата хигиена на съня, хладна, тъмна и тиха спалня, изчисляване на нужните часове сън, редовен час за лягане и ставане. „Това са неща, които правим отдавна, просто пренаписани в по-„запомнящ се" формат за социалните мрежи."
С други думи, екстремното оптимизиране на съня невинаги е нещо ново, но интензивността, с която някои хора го практикуват, определено е.
Кое работи при подобряването на съня
Постоянен ритъм на лягане и събуждане
И двете експертки посочват редовността като ключова. „Ако искате циркадният ви ритъм да е възможно най-стабилен, лягането и ставането по едно и също време, включително през уикендите, помага", казва д-р Хил.
Д-р Ледерле добавя важна подробност, че не съществува универсален час за лягане. Всеки има собствен хронотип, вграден биологичен часовник, който определя дали сте сутрешен, вечерен или "среден" тип човек. Задачата е да откриете своя естествен сънен прозорец и да го спазвате последователно.
По-малко екрани и стимуланти вечер
Отдалечаването от телефона и вредата от синята светлина вечер, както и намаляването на кофеин, алкохол и никотин следобед, подпомагат по-лесното заспиване без стрес.
Сутрешна светлина и биоритъм
„Излизайте навън и търсете сутрешна светлина", съветва д-р Ледерле. Д-р Хил допълва, че затъмняването на осветлението вечер е един от най-сигурните начини да настроите биологичния си часовник.
Кое да избягвате
- Скъпи джаджи и добавки, според д-р Хил не са нужни специални блокове, диети или "чудодейни" продукти. Основите на добрия сън са безплатни.
- Лепенки за уста за сън, практика, която двете експертки не препоръчват, тъй като носи потенциални рискове.
- Обсесивно проследяване на съня, прекомерната фиксация върху данни от устройство за проследяване на съня (тракер) може да доведе до състояние, наподобяващо орторексия на съня (ортосомния): тревожност около съня, която парадоксално затруднява заспиването.
„Тревожността вдига кортизол и адреналин, а мозъкът възприема това като опасност и последното, което ще позволи, е да заспите", обяснява д-р Ледерле.
Колко време е нужно за резултат
Промяната на навиците, свързани със съня, не е бърза поправка. „За съществена промяна в поведението обикновено са нужни поне две седмици до месец", казва д-р Хил. Дневник на съня или тракер могат да помогнат да проследите напредъка, стига да не се превърнат в източник на преумора и тревожност.
Кога да потърсите лекар
И двете специалистки подчертават, че хроничното недоспиване, честото събуждане неотпочинали, силното хъркане или неспокойният сън са сигнал да се консултирате с общопрактикуващ лекар, особено при съмнение за хъркане и сънна апнея.
„Слийпмаксинг“ опакова стари истини за хигиена на съня и циркадни ритми и здраве в нов, вирусен формат.
Основните съвети, редовност, светлина в точното време, по-малко екрани, работят и не изискват скъпи джаджи. Но когато обсесивното подобряване на съня се превърне в източник на тревожност, ефектът е обратен. Балансът между грижа за съня и здравословен начин на живот, без излишен натиск, остава най-сигурният път към спокойна нощ.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
------------------------------------------
Източници
- What is sleepmaxxing? The latest trend to optimise your health – The Independent, оригиналното интервю с д-р Кат Ледерле и д-р Лизи Хил, послужило като основа за тази статия.
Профил на д-р Катарина (Кат) Ледерле – The London General Practice, специалист по сън и циркадни ритми, цитиран в текста.
Профил на д-р Лизи Хил – UWE Bristol, старши преподавател по физиология на съня, цитирана в текста.
Fall asleep faster and sleep better – NHS Every Mind Matters, официални препоръки на NHS за хигиена на съня, подкрепящи съветите в статията.