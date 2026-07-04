Прегръщаме се, когато сме развълнувани, щастливи, тъжни или когато искаме да утешим някого. Оказва се обаче, че прегръдката не е просто топъл жест, тя е измеримо полезна за здравето.

Все повече научни изследвания сочат, че редовният физически контакт влияе благотворно върху стреса, имунитета, съня и дори сърцето. Ето какво точно се случва в тялото ви всеки път, когато прегърнете някого.

Как прегръдката намалява стреса

Когато близък човек преживява нещо болезнено или неприятно, една прегръдка може да помогне повече от думите. Учените посочват, че подкрепата чрез допир намалява стреса не само на утешавания, но и на този, който утешава.

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Този ефект изглежда особено силен при жените. Според проучване от 2022 г. жените, които прегръщат партньора си преди стресово събитие, се справят по-устойчиво с напрежението. В основата на този механизъм стои хормонът окситоцин, наричан още хормонът на любовта, нивата му се повишават, когато прегръщаме, докосваме или седим близо до друг човек.

Затова прегръдките за успокоение и емоционалната подкрепа имат толкова осезаемо въздействие върху психичното благополучие.

Защита срещу болести и превенция на възпаления

Способността на прегръдката да понижава стреса се отразява и на подсилването на имунитета. Изследванията свързват по-ниските нива на стрес с по-добра имунна функция.

В проучване от 2014 г. прегръдките се свързват с по-силна защита срещу обикновената настинка. По-ново изследване пък открива връзка между допира и намаленото възпаление в организма, което може да означава превенция на възпаления и по-леки симптоми при болест.

Ползи за сърдечното здраве

По-малкото стрес е добра новина и за сърцето. Няколко проучвания установяват, че прегръщането може да доведе до понижаване на кръвното налягане и до забавяне на сърдечния ритъм.

Ефектът изглежда дълготраен. Проучване от 2024 г. сочи, че децата, които получават повече топъл физически контакт, включително прегръдки, са с 11,7% по-голяма вероятност да имат идеално сърдечно здраве като възрастни.

По-добър сън благодарение на окситоцина

Обзор от 2024 г. отбелязва връзка между нежния допир и подобряването на съня. Обратно, изследователите свързват липсата на допир с по-нискокачествена почивка.

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Причината отново е окситоцинът. Освен ключовата си роля в репродуктивната система, този хормон изглежда допринася и за усещането за спокойствие и отпускане, което улеснява заспиването.

Щастие и управление на болката

Окситоцинът се свързва и с хормоните на щастието. Проучване, проведено по време на пандемията от COVID-19, установява, че нежният допир между хора води до по-високи нива на окситоцин и повече щастие. Обзор от 2019 г. допълва, че окситоцинът е част от сложна мозъчна верига, която подкрепя човешкото благополучие.

Все повече данни сочат ползи и за управлението на болката. Според систематичен обзор от 2024 г. хората, преминали през интервенции с допир, съобщават за 31% по-малко болка. При животните окситоцинът дори действа като естествено болкоуспокояващо.

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Прегръдката е и форма на невербална комуникация. Проучване от 2025 г. открива, че прегръщането дори на непознат човек засилва социалния интерес и подпомага социалното обвързване.

Колко прегръдки на ден са ни нужни

Семейният терапевт Вирджиния Сатир някога казва: „Нуждаем се от четири прегръдки на ден за оцеляване, осем за поддръжка и дванадесет за растеж.“

А какво казва науката? Проучване от 2025 г. препоръчва да прегръщаме от един до трима различни души всеки ден за най-добри резултати върху психичното здраве. Ако се притеснявате да търсите повече допир, започнете с най-близките си хора, дори кратките прегръдки имат осезаем положителен ефект върху мозъка и тялото.

Прегръдката и здравето са свързани по-тясно, отколкото предполагаме. Редовните прегръдки могат да намалят стреса, да подсилят имунитета, да понижат кръвното налягане, да подобрят съня и да ни направят по-щастливи. Макар повечето изследвания да са с малък обхват, посоката е ясна и обнадеждаваща, нуждата от прегръдки е реална, а удовлетворяването ѝ е сред най-простите начини да се погрижим за себе си.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници